Algunos alojamientos ofrecerán entradas gratuitas para partidos del Mundial 2026

Los viajeros podrán obtener acceso a encuentros del torneo, desde la fase de grupos hasta la final, como parte de su estancia en Airbnb. Foto: EFE - Jeffrey McWhorter

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Airbnb anunció que algunos alojamientos seleccionados en las 16 ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 incluirán entradas gratuitas para partidos del torneo como parte de la estancia reservada, una iniciativa con la que busca acercar a los aficionados a la experiencia mundialista.

A partir de este 9 de junio, los usuarios pueden encontrar propiedades participantes que ofrecerán acceso a encuentros de la Copa Mundial, desde la fase de grupos hasta la final. Los anuncios mostrarán un ícono de balón de fútbol y destacarán la inclusión de los boletos en la parte superior de la página de reserva. El beneficio aplicará para todos los huéspedes incluidos en la reservación.

De acuerdo con la plataforma, los alojamientos tendrán un precio promedio de USD 385 por noche y estarán disponibles durante las fechas en que se dispute el torneo en cada ciudad sede.

“Los anfitriones en Airbnb no solo te ofrecen un lugar para hospedarte, sino que te ofrecen una forma más auténtica de descubrir un destino”, señaló Dave Stephenson, director comercial de Airbnb. Y agregó: “En esta Copa Mundial, están haciendo algo extraordinario: ayudar a los aficionados a seguir a sus selecciones dondequiera que los lleve el torneo, con alojamientos seleccionados que incluyen boletos gratuitos en cada ciudad anfitriona”.

Las reservas se habilitarán de manera escalonada durante junio y julio. La primera etapa, correspondiente a la fase de grupos, estará disponible a partir del 10 de junio en ciudades como Los Ángeles, Boston, Monterrey, Nueva York/Nueva Jersey, Ciudad de México, San Francisco, Seattle, Vancouver, Kansas City y Dallas. Posteriormente se abrirán opciones para los partidos de octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final, programada en Nueva York/Nueva Jersey.

FASE CIUDAD Fase de grupos:

Reserva a partir del 10 de junio Los Angeles, Boston, Monterrey, Nueva York / Nueva Jersey, Ciudad de México, San Francisco, Seattle, Vancouver, Kansas City y Dallas. Octavos de final:

Reserva a partir del 18 de junio Filadelfia, Houston, Nueva York/Nueva Jersey, Ciudad de México, Dallas y Seattle. Cuartos de final:

Reserva a partir del 1 de julio Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City. Semifinales:

Reserva a partir del 9 de julio Dallas y Atlanta. Final:

Reserva a partir del 16 de julio Nueva York/Nueva Jersey.

Una vez confirmada la reservación, los anfitriones compartirán con los huéspedes la información necesaria para acceder a las entradas. Airbnb destacó que las entradas incluidas corresponden a ubicaciones premium con una vista privilegiada de la cancha.

La compañía informó que, en total, más de 1,300 entradas gratuitas serán distribuidas entre anfitriones y huéspedes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. La iniciativa contempla tanto entradas sorpresa para viajeros que ya cuentan con reservaciones durante la fase de grupos como entradas incorporadas a futuras estancias en las ciudades sede.

“Crecí jugando fútbol, ha sido parte de mi vida desde que aprendí a caminar. Poder compartir ese amor por el juego con los huéspedes y llevarlos a un partido de la Copa Mundial es algo que nunca podría haber imaginado cuando publiqué mi alojamiento en Airbnb por primera vez”, afirmó Federico Zimmerman, anfitrión en Dallas, Texas.

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