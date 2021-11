¿Amante de Harry Potter? Consejos para vivir en persona este mundo mágico

Hace veinte años, el mundo vio, por primera vez, el mundo mágico creado por J. K. Rowling representado en la gran pantalla. Harry Potter y la piedra filosofal se proyectó en cines de todo el mundo en noviembre de 2001, convirtiendo al pequeño mago en un icono de su generación. Tal éxito ha convertido el mundo de Harry Potter en una atracción de parque temático.

The Wizarding World of Harry Potter es el área temática de Harry Potter que está presente en cinco de los parques de Universal Parks & Resorts: Universal’s Islands of Adventure (inaugurado en 2010), Universal Studios Florida (2014) - ambos en Orlando -, Universal Studios Japan (2014), Universal Studios Hollywood (2016) y Universal Studios Beijing - área abierta junto con la apertura del complejo Universal Beijing Resort en septiembre de este año.

Para celebrar los 20 años de Harry Potter y la piedra filosofal con estilo, Universal Parks & Resorts comparte 10 consejos imperdibles del área de The Wizarding World of Harry Potter, que ayudarán a los fanáticos de la saga a explorar el Mundo Mágico al máximo.

1. Viaje con Hogwarts Express

Al igual que los estudiantes de la escuela de magia, los viajeros pueden abordar el Hogwarts Express. No importa qué área de The Wizarding World of Harry Potter elija el visitante para comenzar el día, ya sea en Diagon Alley (Universal Studios Florida) o Hogsmeade (Universal’s Islands of Adventure), lo que importa es que el turista puede recorrer el mismo camino que Harry Potter y sus amigos. Un viaje de ida y vuelta al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Recuerde que esta atracción solo se encuentra en el complejo Universal Orlando Resort, en Florida, y debe tener un boleto Park-a-Parque para ingresar.

2. Haga su hechizo favorito

En el área de The Wizarding World of Harry Potter los visitantes pueden encontrar varias varitas interactivas inspiradas en sus personajes favoritos.

Pero estas varitas no son solo un simple recuerdo de viaje, pues se pueden usar para lanzar hechizos. Dentro de la caja de la varita, el visitante encuentra un mapa con todos los detalles de los lugares donde se esconden los hechizos. En estos lugares, el piso estará marcado con medallones dorados mostrando dónde debe detenerse el viajero y cuál es el movimiento correcto para realizar.

Los visitantes pueden lanzar su hechizo favorito en los cinco parques de Universal que cuentan con el área de The Wizarding World of Harry Potter.

3. Vuele sobre el castillo

En los parques de Universal los visitantes no solo entran al castillo. ¡También pueden sobrevolarlo! En la atracción Harry Potter and the Forbidden Journey, el visitante atraviesa las puertas del castillo y recorre los famosos pasajes y pasillos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Luego, vuela sobre los terrenos del castillo y se une a Harry Potter y sus amigos en una emocionante aventura.

Una atracción innovadora que sorprende a los visitantes con tecnología de punta y un poco de magia.

Los visitantes pueden volar sobre el castillo de Hogwarts en los cinco parques de Universal que cuentan con el área de The Wizarding World of Harry Potter.

4. Bebe una Butterbeer

Las experiencias inmersivas en The Wizarding World of Harry Potter acercan al visitante lo más posible a vivir verdaderamente en el mundo de fantasía y el recorrido solo se completa con un sorbo de Butterbeer.

El visitante puede tomarla frío, caliente o en versión helada. Asimismo, en The Wizarding World of Harry Potter los amantes del universo mágico también pueden encontrar otras bebidas como Pumpkin Juice, Otter’s Fizzy Orange Juice y las pociones Eternelle’s Elixir of Refreshment.

Los visitantes pueden disfrutar de las bebidas temáticas y de la famosa Butterbeer en los cinco parques de Universal que cuentan con el área de The Wizarding World of Harry Potter.

5. Explore el Bosque Prohibido

En la saga de Harry Potter, el bosque está prohibido por una buena razón. Este está más allá de los terrenos de Hogwarts, lleno de criaturas mágicas y diversos peligros, por lo tanto, los fanáticos recordarán bien las emocionantes historias vividas por Harry, Ron y Hermione en el Bosque Prohibido, en la montaña rusa Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, donde los visitantes podrán experimentar esta aventura a bordo de la motocicleta del gigante Hagrid y experimentar increíbles sorpresas a lo largo de más de 1540 metros de pistas; sí, esta es la montaña rusa más grande de Florida.

Esta atracción solo se encuentra en el parque Universal’s Islands of Adventure, dentro del complejo Universal Orlando Resort, en Florida.

6. Prepárese para estudiar en Hogwarts

Uno de los momentos más memorables de las películas y libros de Harry Potter es cuando Harry va de compras con Hagrid para conseguir todo lo que necesita para estudiar en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Los visitantes también pueden comprar en The Wizarding World of Harry Potter y divertirse en Wizard Wheezes de Weasleys, la tienda llena de bromas de los gemelos Fred y George Weasley.

Si el visitante es lo suficientemente valiente como para pasear por Knockturn Alley, el consejo es visitar la tienda Borgin and Burkes y echar un vistazo a todos los aparatos utilizados en el estudio de las Artes Oscuras.

Recuerde que estas tiendas se encuentran únicamente en el complejo Universal Orlando Resort, en Florida.

7. Disfrute de un helado especial

Los magos y muggles de todas las edades pueden disfrutar de un helado súper cremoso en la Florean Fortescue’s Ice-Cream Parlour. Lo que más llama la atención de los visitantes en esta heladería, además de la increíble decoración, son sabores diferentes y únicos como cerveza de mantequilla, manzana verde, té Earl Grey con lavanda, chocolate y chile, pudín de caramelo, caramelo salado, chocolate y frambuesa, entre otros. Y para refrescarse, el helado se puede acompañar de zumo de calabaza, sidras, infusiones y agua.

Recuerde que esta tienda se encuentra únicamente en el complejo Universal Orlando Resort, en Florida.

8. Conozca a un hipogrifo

Todo en The Wizarding World of Harry Potter tiene una historia atractiva y la atracción Flight of the Hippogriff no es diferente. Un hipogrifo es una criatura mágica que es mitad caballo, mitad águila, y el visitante aprenderá más sobre la etiqueta del hipogrifo de Hagrid mientras hace cola para esta atracción. Una vez en la montaña rusa, el visitante subirá y bajará por las vías, ¡además de enfrentarse a giros rápidos!

Este paseo es ideal para principiantes en la montaña rusa, ya que no tiene inversiones ni lanzamientos.

Los visitantes pueden volar un hipogrifo en todos los parques de Universal que cuentan con el área de The Wizarding World of Harry Potter.

9. Visite el lugar más seguro de la Tierra

En la atracción Harry Potter and the Escape from Gringotts, los visitantes viajan a través de los misteriosos pasajes subterráneos del famoso banco Gringotts que está custodiado por un feroz dragón que escupe fuego. En esta montaña rusa multidimensional, el visitante atraviesa peligrosas bóvedas subterráneas e incluso se encuentra con los villanos Voldemort, Bellatrix, trolls y otras criaturas que harán cualquier cosa para “estropear” el viaje.

Recuerda que esta atracción se encuentra únicamente en el complejo Universal Orlando Resort, en Florida.

10. Cambie su dinero por moneda bruja

Al entrar en el banco de Gringotts, el visitante pronto ve un elegante vestíbulo, lleno de bolsas de dinero mágico en carros y montones de monedas en las mesas de los duendes. En el mundo mágico hay cuchillos de bronce, guadañas de plata y galeones de oro, y el viajero no tiene que preocuparse si solo tiene dinero muggle, simplemente pase por la Bolsa de Valores de Gringotts y cambie sus dólares por dinero del banco de Gringotts. Los visitantes pueden comprar en las tiendas de The Wizarding World of Harry Potter utilizando solo el dinero brujo.

Esta experiencia solo se encuentra en el complejo Universal Orlando Resort, en Florida.