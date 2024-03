Economía del viajero: apps para comer barato en Europa y ahorrar dinero

Aplicaciones de comida para su viaje en Europa Foto: Shutterstock - Cortesía Civitatis

Una de las principales preocupaciones a la hora de viajar es conseguir comida de calidad y a un buen precio. En ese ámbito, las aplicaciones ofrecen un gran apoyo para conseguir alimentos de calidad y favorecer al bolsillo. En el caso de los viajes a Europa, hay varias apps que ofrecen esas condiciones, abonándoles otras ventajas. Les presentamos algunas de estas herramientas.

1. The Fork, creado en 2007, permite a sus clientes visualizar los restaurantes de la zona en la que se encuentre. La aplicación, trabaja en conjunto con el sitio web TripAdvisor y muestra las opiniones, calificación de otros visitantes e incluso tiene la posibilidad de hacer reservas o pagar la cuenta desde la misma app. También muestra los descuentos en los restaurantes afiliados y los menús actualizados de los mismos.

2. Too Good to Go: Al presenciar el despilfarro de comida en un buffet de Copenhague, cinco amigos decidieron crear una app para que los restaurantes afiliados tuvieran la posibilidad de vender los alimentos que se encuentran en buen estado y que usualmente son arrojados a la basura. De esta forma, surgió Too Good to Go, que ofrece los productos tres veces más baratos de su precio original. Incluso existe la opción de “packs sorpresa”, que pueden ser adquiridos por los clientes sin que estos sepan qué alimentos específicos les llegaran.

3. Table Pouncer, una aplicación que solo opera en Reino Unido, con más de 500 restaurantes en las ciudades principales. El objetivo es conseguir reservas de último minuto con un descuento incluso hasta del 65%. Antes de elegir el lugar, se puede observar el menú y los comentarios de otros comensales.

4. Si está en Hamburgo, Frankfurt, Colonia o Dusseldorf, Lunch Now le ayudará a reservar mesa en más de 800 restaurantes, avisándole diariamente las nuevas aperturas y las mejores ofertas en los restaurantes alemanes.

5. Si lo que desea es ir a algún bar, Menú del día, una aplicación originaria de España, no solo le ofrece las discotecas cerca de su zona, sino los restaurantes con menú actualizado y promociones especiales en 800 restaurantes en todo el mundo. Adicionalmente la app, a través de su GPS, le muestra la mejor forma de llegar al lugar.