Así es como Royal Caribbean refuerza su apuesta por Latinoamérica

Jewel of the Seas zarpará desde Latinoamérica a través de Cartagena, Colombia; y Colón, Panamá. Foto: Cortesía Royal Caribbean

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Royal Caribbean International sigue apostando por el mercado latinoamericano, y ahora, bajo el liderazgo de Itzel Valdés, la compañía busca fortalecer su presencia en la región. Con más de una década en la empresa y una trayectoria de 25 años en la industria de la hospitalidad, Valdés asume el cargo de vicepresidenta asociada para Latinoamérica y el Caribe con el reto de expandir las operaciones en más de 10 países.

“Estoy muy contenta y agradecida con la gran compañía en la que trabajo. Llevo más de 11 años en Royal Caribbean y me siento muy orgullosa de poder encabezar la región de Latinoamérica”, compartió Valdés durante la Vitrina Turística de Anato.

Expansión y novedades en la región

Uno de los principales anuncios de la compañía es la ampliación de su operación en Colombia y Panamá. Tras el éxito del regreso de Rhapsody of the Seas a Cartagena en su temporada 2023-2024, Royal Caribbean ha confirmado la llegada del Serenade of the Seas este año y, después, del Jewel of the Seas a partir de mayo de 2026, extendiendo la temporada hasta abril de 2027. “No nos vamos a ir, aquí vamos a estar”, afirmó Valdés, aludiendo a la presencia de la compañía en el mercado latinoamericano, y anunció la expansión de Perfect Day Collection con la llegada de Perfect Day México en 2027. “Queremos seguir ofreciendo las mejores experiencias vacacionales y, como sucedió con Perfect Day en Coco Cay, estamos seguros de que Mahahual será un éxito rotundo”, destacó la directiva.

👀🌎📄 (Lea también: Tendencias de viaje: ¿A dónde quieren ir los colombianos en 2025?)

Innovación y tecnología: la propuesta de Royal Caribbean

“Somos una empresa comprometida con la innovación y la tecnología, siempre a la vanguardia en la industria. En 2024 lanzamos el Icon of the Seas, el barco más grande del mundo, marcando un antes y un después en el sector de los cruceros. Nos enorgullece ser una marca pionera y, siguiendo esta línea, en agosto de 2025 daremos la bienvenida al Star of the Seas, el segundo barco de la clase Icon”, aseguró la mexicana y agregó que ese nuevo barco llevará la experiencia de entretenimiento a otro nivel, con más de 40 opciones gastronómicas y bares, además de un espectacular show titulado Back to the Future, que promete sorprender a los huéspedes.

El Star of the Seas zarpará desde Puerto Cañaveral (EE. UU.), ofreciendo itinerarios por el Caribe y brindando a los viajeros una experiencia inigualable. Por otra parte, en 2026 será inaugurado el Legend of the Seas, que iniciará su travesía en Barcelona (España) y luego se reubicará en Fort Lauderdale (EE. UU.), con recorridos de siete u ocho noches. Sin embargo, Royal Caribbean no solo busca innovar en entretenimiento y servicios, sino también en sostenibilidad. Su programa See the Future integra tecnologías para el tratamiento de aguas y reducción de residuos. “Trabajamos constantemente para minimizar nuestro impacto y contribuir positivamente a las comunidades locales”, aseguró Valdés.

Para aquellos que aún no han experimentado un crucero, la ejecutiva extendió una invitación: “Viajar en Royal Caribbean es sensacional. Tenemos opciones para todos los presupuestos, promociones y experiencias adaptadas a las necesidades de cada viajero. Los invito a vivir las mejores vacaciones del mundo a bordo de alguno de nuestros barcos”.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.