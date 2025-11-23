🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.
23 de noviembre de 2025 - 04:01 p. m.
Así es el desierto de Paracas: un destino único para descubrir en Perú
En Perú hay lugares que parecen sacados de otro mundo, y uno de los que más sorprende es el Desierto de Paracas, un escenario que combina aventura, naturaleza e historia. Aquí le mostramos cómo vivir una experiencia completa.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación