Así es el encanto de tener un hotel todo incluido para disfrutar de Cancún

En 2024 viajaron a México 613.200 colombianos, indica la Secretaría de Turismo de México. Foto: VRX Studios

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por fortuna, la variedad de ofertas y planes al planificar unas vacaciones hoy en día es tan amplia que todos los públicos encuentran su lugar ideal. Quizá, solo quizá, está más que gastada la idea de que unas vacaciones solo son vacaciones sí se impacta a una comunidad o si el destino llena una extensa lista de pendientes que si no se cumplen, es como no ir. A lo mejor se nos ha olvidado el disfrute de la contemplación, y para eso, tal vez, la mejor manera de privilegiar el descanso es hacerlo en un hotel todo incluido a orillas del Caribe y en una playa de Cancún.

Sí, es válido descansar. Sí, es válido solo pensar cuál será mi siguiente coctel mientras disfruto de la playa. Y sí, es más que válido que la máxima tarea del día sea decidir si en la noche la cena es en un restaurante italiano o asiático, o si me voy por la oferta local o por las carnes. Sí, es muy válido que sus próximas vacaciones sean en uno de los resorts todo incluido de Hilton en México.

El concepto del todo incluido no se queda solo en los detalles y el catálogo de lo que ofrecen los hoteles, esa idea de tener todo va desde las comodidades más excéntricas hasta las simples y acogedoras palabras y los gestos de amabilidad de la gente. Por ejemplo, el Hilton Cancun Mar Caribe All-Inclusive Resort es un lugar diseñado para que su día a día esté planificado en el turismo y eso solo garantiza una cosa: cada turista es único, porque cada viaje es único.

De alguna manera por eso los colombianos cada vez más ven en Cancún un destino ideal para vacacionar, ya sea en pareja, con amigos o en familia. Las cifras son un reflejo de ese deseo. En 2024 viajaron 613.200 colombianos, según la Secretaría de Turismo de México. Y gran parte de ellos vieron en este tipo de ofertas del todo incluido un paquete redondo para asegurar descanso, entretenimiento y lujo.

Despertarse cada mañana viendo el reflejo del sol en el lomo del mar es un paisaje único en Cancún que se puede disfrutar desde cualquiera de las 540 habitaciones que componen este resort, que tiene la particularidad de estar enclavado entre playa virgen en el mar Caribe y la laguna Nichupté, que vista desde el restaurante La Luce es más que recomendado.

La oferta de Hilton en este pedazo del mundo la componen tres propiedades: Hilton Cancun Mar Caribe All-Inclusive Resort, Hilton Cancun, an All-Inclusive Resort, un resort más pensado para los viajeros ocasionales, de negocios o congresos, y el Hilton Tulum Riviera Maya All-Inclusive Resort, una propiedad que es lo que llaman un resort “ecochic”, en donde el lujo se fusiona con la naturaleza en este último como el primero existe la posibilidad de elevar la experiencia con Enclave Lounge, una distinción que permite mejores y exclusivas ubicaciones en playa, facilidad y agilidad en procesos de registro y salida de los hoteles, una prevalencia en reservas en restaurantes y acceso a un bar prémium, quizá lo mejor de esta distinción, y así disfrutar al máximo de la coctelería.

Turismo desde los negocios

Cabe anotar que un público que crece cada vez más en este tipo de hoteles es el turismo de reuniones. El informe The Meetings Maximizer: The Next Generation of Meetings & Events afirma que el trabajo y el ocio se combinan: el 29 % de los profesionales viaja con “frolleagues” (colegas que también son amigos), mientras que el 25 % mezcla negocios y ocio. Lo que hace de este tipo de resorts un destino ideal debido a sus atracciones, como grandes salones para conferencias, buena conectividad y facilidades de idioma, ya que los hoteles preparan a su personal dependiendo de las necesidades de cada evento.

Para disfrutar de la naturaleza

Además de ofrecer una amplia oferta de playas, como buena ciudad latinoamericana, Cancún también brinda una experiencia más que grata de la mano de la naturaleza. Es imposible irse de esta zona de México sin adentrarse en los cenotes, formaciones geológicas de agua dulce que surgieron de la erosión de la roca caliza por la caída del agua de lluvia y las corrientes subterráneas, que para la cultura maya representaban la vida y la muerte. Los cenotes son uno de los mayores atractivos de la naturaleza.

En México hay más de 6.000 cenotes, de acuerdo con datos de entidades ambientales del país, de los cuales esta zona alberga más de 2.500. Algunos son más grandes y masivos, donde hay que decirlo, el flujo de turistas es alto y toca hasta hacer filas para ingresar. Por eso si lo que busca es una experiencia un poco más privada, algunas agencias tienen el ingreso exclusivo a ciertos cenotes, así podrá visitar hasta más de cuatro cenotes, algunos de los cuales alcanzan más de 20 metros de profundidad. También hay planes para recorrerlos en bicicleta o, por qué no, usar una tirolesa y caer en la mitad de uno de ellos, para disfrutar de esta maravilla de la naturaleza única.

“Spa”, pensado para el descanso

Aunque puede estar un poco por encima del presupuesto de algunos viajeros, pagar por la experiencia de spa y masajes es la recompensa para el alma y el cuerpo que esto implica. Los masajes, a diferencia de otros resorts, están pensados desde la autenticidad; por ejemplo el Ancient Wisdom Ritual incluye hierbas y especias típicas de México, que buscan despertar conexiones sensoriales para que los aromas y el vapor de estas plantas logren abrir el alma al descanso. Aceites, olores, piedras y preparaciones como las pindas, que contienen eucalipto y manzanilla, son las encargadas de soltar esos nudos del cuerpo que acumulamos con el estrés de la vida.

Cualquiera de los masajes disponibles se integran muy bien con una completa sesión de hidroterapia, que en el caso del Hilton Cancún Mar Caribe consta de cinco pasos, uno inicial de duchas para preparar el cuerpo, un segundo que incluye la inmersión en los vapores de un turco, con piedras, para luego pasar a una piscina fría con el fin de descontracturar los músculos y así llegar a una cuarta estación donde un jacuzzi con agua caliente brindará masajes en todo el cuerpo, para cerrar en una quinta sesión donde con cinco chorros de agua para soltar nudos del cuello, hombros, espalda y piernas son el cierre ideal para una experiencia que, se lo prometemos desde esta esquina, lo relajará con una sensación honesta de bienestar y una razón para creer que el descanso sí es necesario y que todos merecemos darnos cuidado y amor propio.

El turismo hoy, por fortuna, ofrece una amplia variedad de planes, en los que existe un abanico inmenso de posibilidades, desde el turismo de compras, de naturaleza, de negocios, y este, el del descanso entero, así que sean cuales sean sus próximas vacaciones si considera un destino todo incluido, Cancún es una estupenda opción y más si le entrega un voto de confianza a toda la experiencia que Hilton puede ofrecer.