Así es Florencia, el corazón que conecta los Andes con la selva amazónica

Florencia es la puerta de entrada al amazonas
Foto: Leidy Barbosa
Imagine un lugar donde el verde no tiene un solo tono, sino miles. Donde los Andes se despiden y la Amazonía comienza a respirar. Allí, el aire huele a selva, el canto de las aves marca el ritmo del día y la vegetación parece no tener fin. Ese lugar es Florencia, en Caquetá, una ciudad que guarda el encanto del encuentro entre dos mundos: la montaña y la selva. Llegar ahí es estar en un espacio que esconde cascadas imponentes, cañones sorprendentes y estanques que parecen espejos naturales.
El viaje comienza en el Aeropuerto Gustavo Artunduaga...
Por Leidy Barbosa
Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com
