Turismo
Así es Florencia, el corazón que conecta los Andes con la selva amazónica

Durante tres días recorrimos Florencia, la puerta de entrada a la Amazonía colombiana, en una travesía que combina naturaleza, aventura y el contacto con comunidades que reflejan la renovación del Caquetá. Estas son algunas experiencias recomendadas para descubrir la esencia de esta región del país.

Leidy Barbosa
30 de octubre de 2025 - 09:00 p. m.
Florencia es la puerta de entrada al amazonas
Foto: Leidy Barbosa

Imagine un lugar donde el verde no tiene un solo tono, sino miles. Donde los Andes se despiden y la Amazonía comienza a respirar. Allí, el aire huele a selva, el canto de las aves marca el ritmo del día y la vegetación parece no tener fin. Ese lugar es Florencia, en Caquetá, una ciudad que guarda el encanto del encuentro entre dos mundos: la montaña y la selva. Llegar ahí es estar en un espacio que esconde cascadas imponentes, cañones sorprendentes y estanques que parecen espejos naturales.

El viaje comienza en el Aeropuerto Gustavo Artunduaga...

Leidy Barbosa

Por Leidy Barbosa

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

