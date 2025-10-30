Así es Florencia, el corazón que conecta los Andes con la selva amazónica

Florencia es la puerta de entrada al amazonas Foto: Leidy Barbosa

Imagine un lugar donde el verde no tiene un solo tono, sino miles. Donde los Andes se despiden y la Amazonía comienza a respirar. Allí, el aire huele a selva, el canto de las aves marca el ritmo del día y la vegetación parece no tener fin. Ese lugar es Florencia, en Caquetá, una ciudad que guarda el encanto del encuentro entre dos mundos: la montaña y la selva. Llegar ahí es estar en un espacio que esconde cascadas imponentes, cañones sorprendentes y estanques que parecen espejos naturales.

El viaje comienza en el Aeropuerto Gustavo Artunduaga...