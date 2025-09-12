Así es la biblioteca galáctica de Star Wars en el aeropuerto de Singapur

El aeropuerto de Singapur encabeza las listas de mejores aeropuertos del mundo. Foto: María Alejandra Castaño

Si está planeando una visita a Singapur en los próximos meses y es fanático de Star Wars, hay una parada obligatoria que no querrá perderse en el Aeropuerto de Changi. Como parte de la celebración por su 30.º aniversario, la Junta Nacional de Bibliotecas (NLB) inauguró en agosto la primera Biblioteca Pop-up de Star Wars del país, una experiencia única que une cultura pop, literatura y tecnología en uno de los aeropuertos más espectaculares del mundo.

Una experiencia literaria (y galáctica)

Ubicada en la Planta 2 de la Terminal 3, cerca del Skytrain y el puente de enlace con Jewel, esta biblioteca temporal estará disponible desde el 6 de agosto de 2025 hasta el 24 de enero de 2026, abierta todos los días de 10:00 a 22:00. El proyecto se realiza en colaboración con Disney y con el apoyo del Grupo del Aeropuerto de Changi.

La colección reúne más de 2000 libros del universo Star Wars, incluyendo 380 títulos únicos, cuidadosamente seleccionados por los bibliotecarios de la NLB. Hay contenido para todas las edades: desde cómics como Darth Vader, mangas como The Mandalorian, novelas juveniles de The High Republic y hasta trilogías épicas como Thrawn: Ascendancy.

La biblioteca no solo es un espacio para leer. En su interior, los visitantes pueden participar en actividades interactivas diseñadas para fans de todas las edades:

🧠 Trivia galáctica para poner a prueba sus conocimientos sobre la saga.

🔮 Test de personalidad Jedi para descubrir con qué personaje se identifica.

📸 Escenarios digitales con fondos icónicos de la franquicia para tomar fotos memorables.

Estas dinámicas convierten la visita en una experiencia inmersiva que mezcla lectura, entretenimiento y cultura pop, ideal para quienes hacen escala larga o simplemente buscan una actividad diferente en el aeropuerto.

Como si una biblioteca temática de Star Wars no fuera lo suficientemente innovadora, esta también sirve como campo de pruebas para una de las apuestas más futuristas de la NLB: un sistema robótico automatizado de préstamo y devolución de libros.

Con solo tocar una pantalla, un brazo robótico recupera el libro solicitado, lo entrega al punto de recogida y también gestiona las devoluciones. Este sistema, casi autónomo, permite ofrecer un servicio ágil y moderno sin intervención humana directa.

Y no te preocupes: aunque tomes prestado un libro en esta biblioteca del aeropuerto, puedes devolverlo en cualquier otra biblioteca de la NLB en Singapur.

Un puente entre el turismo y la lectura

Este innovador proyecto se enmarca dentro de la iniciativa LAB25, una visión de la NLB para construir un “Mercado de Aprendizaje” más dinámico, accesible y descentralizado. La Biblioteca Pop-up de Star Wars es un ejemplo perfecto de cómo las instituciones culturales pueden salir de sus espacios tradicionales para encontrarse con el público en lugares inesperados.

Para los viajeros que hacen escala en Singapur o los fanáticos de Star Wars que buscan una experiencia única, esta biblioteca temporal se convierte en una visita imperdible: un lugar donde la cultura galáctica y la pasión por la lectura se encuentran en el corazón de uno de los aeropuertos más innovadores del mundo.

📍Información útil para visitantes