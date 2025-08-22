Turismo, tradición y tomates: Buñol le espera con su famosa Tomatina

El año pasado participaron más de 20.000 personas en la tradicional Tomatina. Foto: EFE - Biel Aliño

El próximo miércoles 27 de agosto de 2025, las calles de Buñol (Valencia) volverán a convertirse en el escenario de una de las celebraciones más singulares y coloridas del planeta: La Tomatina. Reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, esta multitudinaria batalla de tomates congrega a miles de personas dispuestas a disfrutar de una jornada inolvidable, donde la risa, la adrenalina y el color rojo son protagonistas absolutos.

Tras un año marcado por la recuperación tras la DANA de octubre, esta edición se presenta como la Tomatina de la resiliencia, con un espíritu renovado que apuesta por el impulso turístico, económico y social de toda la comarca.

El evento, que nació de forma espontánea en 1945 tras una discusión entre jóvenes durante un desfile, celebra este año su 78ª edición con el lema “Tomaterapia”, en alusión a la capacidad de la fiesta para liberar tensiones y conectar a personas de todo el mundo en un ambiente lúdico y festivo. Según palabras de la alcaldesa Virginia Sanz, se espera igualar el éxito de 2024, que reunió a más de 20.000 asistentes internacionales y lanzó 120.000 kilos de tomates. Para 2025, la cifra aumentará a más de 150.000 kilos de “munición” vegetal.

La jornada arranca a las 9:00 de la mañana, cuando la Plaza del Pueblo comienza a llenarse de participantes. El Ayuntamiento reparte bollos para coger fuerzas antes del inicio, mientras el ambiente se calienta con uno de los momentos más esperados: el palo-jabón, un poste resbaladizo del que cuelga un jamón. Alcanzarlo supone no solo una recompensa gastronómica, sino también el aplauso del público.

A las 11:00 en punto, tras el primer disparo, aparece el primer camión cargado de tomates. Lo que sigue es una hora de euforia colectiva en la que las reglas son claras: aplastar los tomates antes de lanzarlos, no arrojar objetos duros ni camisetas, y respetar siempre la seguridad del resto de asistentes y de los camiones. El segundo disparo y una traca en la plaza marcan el final del combate, momento en que comienza la limpieza y el regreso a la calma… hasta el próximo año.

Quienes deseen participar deberán adquirir sus entradas a través de la web oficial www.latomatina.info. Este año se han puesto a la venta 20.000 entradas, con un precio de 15 euros, reservando parte del aforo para vecinos y familiares de Buñol.

La fiesta también tiene su versión para los más pequeños: La Tomatina Infantil, que se celebrará el sábado 24 de agosto a las 12:00, también en la Plaza de Buñol. Esta actividad, dirigida a niños de entre 4 y 14 años, cuenta con una duración aproximada de 30 a 40 minutos, ofreciendo una experiencia segura y divertida para los futuros amantes del tomate.

Consejos para vivir La Tomatina al máximo

Para disfrutar de la experiencia al completo, se recomienda llevar ropa vieja, preferiblemente una camiseta blanca, y calzado cerrado que pueda ser desechado. Las gafas de buceo ayudan a proteger los ojos del ácido del tomate, y una cámara resistente al agua es ideal para inmortalizar los mejores momentos. Además, se aconseja llegar con antelación: el acceso en carro al casco urbano se cierra a las 7:00 de la mañana, por lo que conviene planificar el desplazamiento con tiempo.