Así es Mapiripán, Meta, el punto donde el llano se funde con la selva

Mapiripán, territorio de paz, resiliciencia sabana y selva
Foto: Leidy Barbosa
Mapiripán, en el departamento del Meta, recibe a sus visitantes con una experiencia que quienes viven en la ciudad reconocen de inmediato como un lujo, el canto permanente de las aves. Y es que rodeado por carreteras que atraviesan los llanos colombianos y paisajes que anuncian la cercanía de la Amazonía, este lugar se ha convertido en uno de los territorios preferidos por los amantes del aviturismo, de la naturaleza y de la calma.
Ahí, el silencio, el calor y la presencia constante de la naturaleza crean una atmósfera en la que, de día y de...
Por Leidy Barbosa
Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com
