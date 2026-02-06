Logo El Espectador
Así es Mapiripán, Meta, el punto donde el llano se funde con la selva

El municipio colombiano no se visita solo para conocer un destino, también para descubrir cómo la naturaleza y la memoria pueden reconstruir un territorio.

Leidy Barbosa
06 de febrero de 2026 - 01:00 p. m.
Mapiripán, territorio de paz, resiliciencia sabana y selva
Mapiripán, territorio de paz, resiliciencia sabana y selva
Foto: Leidy Barbosa

Mapiripán, en el departamento del Meta, recibe a sus visitantes con una experiencia que quienes viven en la ciudad reconocen de inmediato como un lujo, el canto permanente de las aves. Y es que rodeado por carreteras que atraviesan los llanos colombianos y paisajes que anuncian la cercanía de la Amazonía, este lugar se ha convertido en uno de los territorios preferidos por los amantes del aviturismo, de la naturaleza y de la calma.

Ahí, el silencio, el calor y la presencia constante de la naturaleza crean una atmósfera en la que, de día y de...

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

