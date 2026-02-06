Así es Mapiripán, Meta, el punto donde el llano se funde con la selva

Mapiripán, territorio de paz, resiliciencia sabana y selva Foto: Leidy Barbosa

Mapiripán, en el departamento del Meta, recibe a sus visitantes con una experiencia que quienes viven en la ciudad reconocen de inmediato como un lujo, el canto permanente de las aves. Y es que rodeado por carreteras que atraviesan los llanos colombianos y paisajes que anuncian la cercanía de la Amazonía, este lugar se ha convertido en uno de los territorios preferidos por los amantes del aviturismo, de la naturaleza y de la calma.

Ahí, el silencio, el calor y la presencia constante de la naturaleza crean una atmósfera en la que, de día y de...