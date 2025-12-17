Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Turismo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Decreto para regular viviendas turísticas: ¿una granada para el sector?

El Gobierno propone nuevas reglas para el Registro Nacional de Turismo. Prestadores de vivienda turística, agremiados en Asohost, advierten riesgos para la economía popular y el acceso al alojamiento.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Leidy Barbosa
Leidy Barbosa
17 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
Refugio de la montaña, Casa del Árbol “El Raque”.
Refugio de la montaña, Casa del Árbol “El Raque”.
Foto: Airbnb

Varios jugadores del sector turismo/tecnología se encuentran alarmados, por decir lo menos, por un borrador de decreto del Ministerio de Comercio que traería nuevas reglas en términos del Registro Nacional de Turismo, entre otros asuntos.

Las medidas que contemplaría el decreto, que estuvo para comentarios hasta este 17 de diciembre, tienen el potencial de alterar el funcionamiento del alquiler de viviendas para fines turísticos que se hace a través de grandes plataformas, como Airbnb, pero que también algunos operan bajo paraguas menos...

Leidy Barbosa

Por Leidy Barbosa

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Turismo

Viajes

Viajes por Colombia

Airbnb

RNT

Ministerio de Comercio

Mincomercio

asohost

CCIT

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.