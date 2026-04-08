Atlanta y Savannah, el encanto inigualable del sur de Estados Unidos

Atlanta, capital de Georgia, está a cinco horas en avión desde Bogotá y cuenta con dos vuelos diarios de Delta. Foto: Getty Images/Cavan Images RF - Cavan Images

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Hoy muchos destinos compiten por atraer viajeros con grandes infraestructuras, playas o experiencias diseñadas al detalle. Eso sí, hay un atributo que no se puede construir tan fácilmente, la hospitalidad. Y ese escenario, el de ser un buen destino por el simple hecho de su gente, habla, quizá mejor que cualquier experiencia. En ciudades como Atlanta y Savannah, ese valor no solo existe, sino que define el ser y el estar. Es una hospitalidad genuina, hecha de pequeños actos de amabilidad, de conversaciones largas y de la sensación constante de estar en un lugar que, de alguna manera, está o estuvo hecho a la medida para el viajero que lo visita.

El sur de Estados Unidos es diverso y lleno de historia. Historias de esclavitud, de fuertes disputas raciales, y de tanta represión que quizá fueron el fuego para generar arte y una forma de entender la vida desde muy adentro. Georgia, como estado, y su capital Atlanta, hoy están en el mapa de Estados Unido no solo por ser una de las sedes del próximo Mundial de la FIFA, sino por ser cuna de artistas, grandes compañías globales como Coca Cola, y, en un escenario como el actual, ser un lugar amable con los habitantes de otros lados del mundo.

Y eso se ve a la llegada, con dos vuelos directos y diarios desde Bogotá con Delta, y la posibilidad de hacerlo aún mejor con la experiencia Premium Select, con más espacio, set de viaje y otras amenidades. Esta aerolínea cuenta con su HUB en esta ciudad, lo que facilita y acerca a Sudamérica con el sur de los Estados Unidos.

Atlanta se presenta como una ciudad diversa, con profundas raíces afroamericanas, incluso raíces latinas y una mezcla cultural que genera empatía y entendimiento. A diferencia de otras zonas de Estados Unidos, aquí se percibe un ambiente acogedor, donde la diversidad no solo convive, sino que se convierte en identidad. Esa esencia también se refleja en su historia: es una ciudad donde la población afroamericana, que ha superado el 50 % del total, ha construido un liderazgo racial durante más de 45 años, dejando una huella clara en la cultura, el arte y la espiritualidad que se respira en sus calles, e incluso en sus museos.

Una visita por el Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos servirá como contexto para entender por qué desde esta zona de Estados Unidos líderes como Martin Luther King comenzaron a ganar protagonismo en la historia de este país. Toda esa riqueza cultural convive con una ciudad moderna y dinámica. Hoy, Atlanta es la tercera ciudad del país en número de corporaciones, pero no hay mayor atractivo que visitar el museo de Coca Cola. Un complejo rico en historia, no solo en el pasado de esta bebida, sino de la cultura estadounidense. En este recorrido es infaltable pasar por el centro de experiencias, donde existen máquinas de refrescos de diferentes partes del mundo. Es posible buscar la diferencia entre una gaseosa de Tanzania, y compararla con la que hacen en Singapur. Como recuerdo, qué mejor que decorar ya sea con un nombre, una fecha o cualquier mensaje propio una lata de Coca Cola.

Otro espacio que vale la pena recorrer es el Centennial Olympic Park, ubicado en el centro de la ciudad, que rinde homenaje y es el legado de la ciudad a los Juegos Olímpicos de verano de 1996. Este recorrido, breve no solo porque estos dos museos están a unos cuantos pasos del parque sino porque también en él es posible disfrutar del Acuario de Georgia, que hasta 2012 fue el mayor acuario del mundo y que hoy cuenta con espectáculos de leones marinos y una particular caminata dentro de un túnel para ver de cerca a los pingüinos. Todo esto es posible hacerlo sin necesidad de filas adquiriendo el Atlanta CityPASS.

Este es el año para el turismo en Estados Unidos y de alguna manera Colombia se ha logrado consolidar como un mercado estratégico. Según datos de Visit USA, nuestro país ocupa el tercer lugar como emisor de viajeros hacia Estados Unidos en América Latina, con 1,1 millones de visitantes y un crecimiento cercano al 15 %, frente a 2024, con base en estadísticas del National Travel and Tourism Office (NTTO).

Se espera que esas cifras sean más altas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde Atlanta, con el Mercedes Benz Stadium, será sede ocho partidos de la cita mundialista, albergando juegos desde la primera ronda hasta una semifinal. Que esto pase allá no es casualidad. Con los años y gracias al fortalecimiento de la MLS (Major League Soccer), Atlanta, con el Atlanta United ha sido protagonista, no solo por su equipo, sino por el apoyo masivo que le ha dado la ciudad al fútbol. Y su estadio, con comodidades de primer nivel,ya sea en palcos o graderías, seguramente será el escenario de grandes juegos en el torneo que se jugará en junio próximo.

Savannahh, la brisa y el abrazo del sur

Sí, no es el primer destino que puede venir a la mente de un viajero colombiano, y menos si hay que tomar un avión desde Atlanta, pero su corta duración, poco menos de hora y media, es la primera buena noticia de muchas que Savannah tiene: una ciudad que invita a caminarla sin prisa, a descubrirla por capas.

Savannah tiene ese ritmo de las pequeñas ciudades, donde no hay frenesí, ni tráfico y menos aún si se está a unos cuantos pasos de la costa. Esa brisa inigualable que proviene desde el océano y que impregna a quienes viven y visitan este lugar. Hoy es un destino que atrae principalmente a visitantes de Estados Unidos, Irlanda y Australia, interesados en el llamado “encanto del sur”. Su arquitectura y su identidad la convierten en un lugar donde el tiempo parece moverse de otra forma, más pausada y contemplativa.

La ciudad también destaca por su vida cultural. Cuenta con el teatro más antiguo del estado de Georgia y una escena gastronómica que evoluciona con el tiempo, con restaurantes que cambian su menú hasta cuatro veces al año según la temporada, una decisión que está sustentada en la disponibilidad de los ingredientes. Savannah, como Atlanta, dejan ver una gastronomía rica y diversa que, a título personal, realmente sabe bien. A esto se suma una cultura de coctelería altamente sofisticada, que refuerza el carácter distintivo de un lugar que en el pasado llegó hasta ser astillero de piratas.

No por nada en su centro histórico está el Museo de los Piratas y el Tesoro, que con sus esculturas en cera reflejan un pasado rico en historia. Una historia que se puede revivir al ritmo de la bebida en uno de los tantos “speakeasy” que hay por la ciudad, aquellos bares ocultos o clandestinos que surgieron de la época de la Prohibición y que hoy se pueden disfrutar a lo largo del muelle, siendo The Bootlegger Savannah, uno de los más antiguos y llamativos de esta herencia irlandesa. Incluso, dicho por quienes viven y disfrutan de esas tradiciones, no hay una celebración más auténtica del Día de San Patricio que la que se celebra en Savannah.

Además del turismo, Savannah también es clave en la economía de la región. Todas la rutas de importación y exportación pasan por este punto, y su puerto genera el 12 % del empleo en el estado de Georgia, consolidándola como un eje logístico fundamental para la parte sur de Estados Unidos. A la par, sectores como el diseño de modas y las pasarelas encuentran aquí un espacio de desarrollo, ampliando su perfil más allá del turismo, e incluso desde la academia, en donde distintas becas han llamado la atención de quienes ven el diseño de interiores, el arte y la arquitectura como proyectos de vida.

Una huella artística que cuenta con curiosidades. Para los amantes del cine, en Savannah se grabó esa icónica escena inicial de Forrest Gump en donde Tom Hanks está sentado en una banca esperando el autobús. Esa silla, esas flores, los árboles y los edificios tan tradicionales que la rodean se pueden apreciar en gran parte de la ciudad. Incluso, en las playas de Tybee Island, en 2017 se filmó la más reciente versión de Guardianes de la Bahía. Hoy esta zona ofrece planes de kayak para disfrutar de los paisajes y ofrecer un recorrido tranquilo por el mar y las costas del sur de Georgia.

Quizá la narrativa de estas dos ciudades es común: la del sur de Estados Unidos como un territorio de identidad fuerte, donde la historia, la cultura y la economía conviven con una hospitalidad difícil de replicar. Atlanta y Savannah no solo ofrecen lugares para visitar, sino experiencias que conectan desde lo humano. En palabras simples, tienen ese encanto del sur que no se explica fácilmente, pero se siente desde el primer momento.

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