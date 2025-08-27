¿De dónde son los turistas que llegan a Bogotá? Los países que más viajeros envían

El turismo recreativo representa el 55,9 % de las visitas. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Bogotá reafirma su posición como uno de los principales destinos turísticos de América Latina, al recibir 1.094.554 visitantes internacionales entre enero y julio de 2025, lo que representa un aumento del 6,4 % frente al mismo periodo del año anterior. Así lo revelan los datos más recientes del Observatorio de Turismo de Bogotá, que destacan el crecimiento sostenido del sector en la capital.

La ciudad no solo ha logrado recuperar las cifras previas a la pandemia, sino que las ha superado ampliamente. Con esta tendencia, Bogotá se proyecta a cerrar el año con más de 2 millones de turistas internacionales, un récord histórico para la capital y un reflejo de su creciente atractivo como destino cultural, gastronómico y de negocios.

“Bogotá está logrando cifras históricas. Más de un millón de visitantes internacionales en siete meses nos hablan de una ciudad que se consolida como destino preferido en América Latina”, afirmó Andrés Santamaría, director de Turismo de Bogotá.

¿De dónde vienen los turistas?

Entre los países que más visitantes aportaron entre enero y julio de 2025, Venezuela lidera con el 16,5 % del total, seguido muy de cerca por Estados Unidos (15,8 %), México (9,6 %), España (5,7 %) y Ecuador (5,6 %). Estos mercados reflejan tanto la cercanía geográfica como los vínculos históricos, comerciales y culturales con la capital colombiana.

En cuanto a los motivos de viaje, el turismo recreativo representa el 55,9 % de las visitas, seguido por el tránsito (18,9 %), los negocios (7,6 %) y la participación en eventos (2,6 %). Estos datos confirman que Bogotá no solo es un punto de llegada, sino un lugar para quedarse y explorar.

Crecimiento del empleo y del sector

El turismo continúa consolidándose como una fuente clave de empleo en la capital. Solo en el segundo trimestre de 2025 se registraron en promedio 114.996 puestos de trabajo relacionados con el sector, lo que equivale al 2,7 % del total de ocupados en la ciudad.

Sectores como el alojamiento y las agencias de viaje crecieron más del 34 %, impulsados por la recuperación del turismo internacional. Áreas complementarias como la gastronomía, la cultura y el transporte también muestran una evolución positiva, aunque aún enfrentan retos asociados a la transformación del modelo turístico.

Reservas y conectividad aérea

En términos de conectividad, Bogotá sigue siendo el epicentro de la llegada de turistas internacionales a Colombia. Entre junio y noviembre de 2025, la ciudad concentró el 54,3 % de las reservas aéreas internacionales, con 282.880 reservas, superando ampliamente a Medellín y Cartagena.

Los principales mercados emisores de reservas aéreas hacia Bogotá fueron Estados Unidos (21,8 %), España (12,5 %), Chile (6,1 %), Brasil (5,9 %), Ecuador (5,5 %), Canadá (5,1 %) y Francia (4,8 %).

Durante el primer semestre del año, más de 10,7 millones de pasajeros se movilizaron por vía aérea en Bogotá, con un nivel de ocupación del 79 %. Avianca se mantiene como la principal aerolínea que conecta a la capital, operando el 50 % de los vuelos hacia la ciudad.

Ocupación hotelera en alza

El dinamismo del turismo también se refleja en la ocupación hotelera, que en junio de 2025 alcanzó un 58,9 %, superando en 9,4 puntos porcentuales el promedio nacional. Aunque representa una ligera disminución de 2,7 puntos frente al mismo mes del año anterior, la cifra sigue siendo positiva en el contexto de una recuperación sostenida del sector.