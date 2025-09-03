No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Turismo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Bad Bunny revoluciona el turismo en Puerto Rico con su impacto global

La economía de Puerto Rico está recibiendo un estímulo, cortesía de Bad Bunny.

Shefali S. Kulkarni y Amy Lombard | The New York Times
03 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Se espera que la residencia de Bad Bunny, que finaliza el 14 de septiembre, atraiga a unos 600.000 asistentes y tenga un impacto económico directo de 250 millones de dólares.
Se espera que la residencia de Bad Bunny, que finaliza el 14 de septiembre, atraiga a unos 600.000 asistentes y tenga un impacto económico directo de 250 millones de dólares.
Foto: AFP - RICARDO ARDUENGO

La serie de conciertos del galardonado rapero puertorriqueño en San Juan, de tres meses de duración y 30 presentaciones, está provocando un aumento de la economía de la isla impulsado por sus fans en una época del año en la que el turismo suele tener baja actividad.

Durante la temporada de huracanes del Atlántico, que va de junio a noviembre, el turismo suele descender entre un 25 y un 45 por ciento, y los precios del alojamiento caen hasta un 50 por ciento, según la agencia de turismo Discover Puerto Rico. El turismo representa alrededor del...

Por Shefali S. Kulkarni y Amy Lombard | The New York Times

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Turismo en Puerto Rico

Bad Bunny

residencia de Bad Bunny

PremiumEE

Bad Bunny en Puerto Rico

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar