Bad Bunny revoluciona el turismo en Puerto Rico con su impacto global

Se espera que la residencia de Bad Bunny, que finaliza el 14 de septiembre, atraiga a unos 600.000 asistentes y tenga un impacto económico directo de 250 millones de dólares. Foto: AFP - RICARDO ARDUENGO

La serie de conciertos del galardonado rapero puertorriqueño en San Juan, de tres meses de duración y 30 presentaciones, está provocando un aumento de la economía de la isla impulsado por sus fans en una época del año en la que el turismo suele tener baja actividad.

Durante la temporada de huracanes del Atlántico, que va de junio a noviembre, el turismo suele descender entre un 25 y un 45 por ciento, y los precios del alojamiento caen hasta un 50 por ciento, según la agencia de turismo Discover Puerto Rico. El turismo representa alrededor del...