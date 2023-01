¿Busca promociones de invierno en Nueva York? Descuentos que no se puede perder

La industria turística de la ciudad de Nueva York continúa recuperándose con 56,4 millones de viajeros que visitaron los cinco distritos en 2022. Foto: Cortesía Molly Flores / NYC & Company

NYC & Company, la organización oficial de promoción de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, anunció que las reservas para NYC Winter Outing 2023 ya están abiertas. El programa se llevará a cabo hasta el 12 de febrero, ofreciendo descuentos y ofertas en experiencias de invierno, incluyendo menús de NYC Restaurant Week de precio fijo en casi 500 restaurantes, entradas 2 por 1 para 22 espectáculos de NYC Broadway Week y boletos 2 por 1 en más de 40 museos, atracciones, recorridos y artes escénicas de la NYC Must-See Week. Además, NYC Hotel Week se encuentra vigente con un 23 % de descuento en las tarifas estándar de más de 140 hoteles hasta el 12 de febrero.

“Ya sea que esté planeando una estadía, una cita nocturna o visitando nuestra ciudad, el programa NYC Winter Outing tiene ofertas fantásticas para todos”, expresó el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. Y agregó: “Al probar uno de nuestros restaurantes de renombre mundial durante la NYC Restaurant Week, ver uno de nuestros icónicos espectáculos de Broadway durante la NYC Broadway Week, visitar una de las miles de atracciones durante la NYC Must-See Week u hospedarse en un hotel durante la NYC Hotel Week, está apoyando el motor económico que mantiene nuestra ciudad en funcionamiento”.

Por otro Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Company dijo: “NYC Winter Outing ofrece un valor notable en una amplia gama de experiencias populares en los cinco distritos, lo que se traduce en ventas adicionales para restaurantes, atracciones, teatros, pequeñas empresas y hoteles durante el período invernal. Invitamos al mundo a explorar lo mejor de la ciudad de Nueva York este invierno, disfrutando de alojamiento de clase mundial con un 23 % de descuento, boletos 2 por 1 para Broadway, museos, atracciones, artes escénicas y recorridos, y comidas con descuento en restaurantes”.

(Lea también: Guía de viaje: Nueva York al alcance de todos)

Unidos por la recuperación turística: ofertas

La Oficina de Medios y Entretenimiento de la Alcaldía se asoció con NYC & Company por segundo año para patrocinar NYC Winter Outing, apoyando las tarifas de participación para empresas en todos los distritos en respuesta a la recuperación turística en curso de la ciudad de Nueva York. El programa de este año cuenta con la colaboración de socios de transporte, incluidos United Airlines, Amtrak, la Autoridad de Transporte Metropolitano y NJ TRANSIT.

NYC Restaurant Week ofrecerá almuerzos de dos platos y cenas de tres platos a precio fijo por 30, 45 y 60 dólares en casi 500 restaurantes de los cinco distritos. Los restaurantes participantes se pueden consultar en nycgo.com por filtros que incluyen “ubicación”, “cocina”, “semanas participantes”, “comidas ofrecidas”, “accesibilidad”, “propiedad” y más. Los comensales también pueden seleccionar restaurantes por temáticas que incluyen “Make It a Stella” con Stella Artois - el patrocinador oficial de cerveza -, “Homenajeados por James Beard”, “Ganadores de Wine Spectator”, “Clásicos de la NYC Restaurant Week” y “Lo mejor de los distritos”, entre otros. Aquí se puede acceder a una lista completa de los restaurantes participantes en nycgo.com/restaurantweek.

NYC Broadway Week ofrecerá boletos 2 por 1 para 22 espectáculos. Los nuevos agregados para este año incluyen & Juliet, A Beautiful Noise - the Neil Diamond Musical, Between Riverside and Crazy, Collaboration, Hamilton, Kimberly Akimbo, Pictures from Home, Some Like It Hot and Take Me Out. Los shows que retornan incluyen a Aladdin, Chicago, Funny Girl, Hadestown, Harry Potter and the Cursed Child, Leopoldstadt, MJ The Musical, Moulin Rouge! The Musical, Six the Musical, The Book of Mormon, The Lion King, The Piano Lesson y Wicked. Los boletos se pueden reservar en nycgo.com/broadwayweek. Los espectáculos de Broadway participantes se pueden clasificar por filtros que incluyen “Comedia”, “Drama”, “Apto para niños”, “Musical”, “Obra” y “Ganador del premio Tony”.

NYC Must-See Week ofrecerá boletos 2 por 1 en más de 40 museos, atracciones, artes escénicas y recorridos. Los participantes de este año incluyen Carnegie Hall, Citi Field Tours, Jazz at Lincoln Center, Kings County Distillery, Museum of Modern Art (MoMA), New York Botanical Garden, Summit One Vanderbilt, The Metropolitan Opera y más. Los boletos se pueden reservar en nycgo.com/mustseeweek.

(Lea también: Turismo comunitario y rural: ¿Qué hacer en Norcasia? Destino de paz y naturaleza)

NYC Hotel Week ofrece un 23 % de descuento en las tarifas estándar hasta el 12 de febrero en más de 140 hoteles en los cinco distritos. Los nuevos hoteles para 2023 incluyen The Hoxton Williamsburg, Lotte New York Palace, The Beekman A Thompson Hotel, The Langham New York Fifth Avenue, New York Marriott Marquis, The William Vale, The Opera House Hotel, The Rockaway Hotel, Hilton Garden Inn New York/Staten Island, y más. Los hoteles se pueden reservar en nycgo.com/hotelweek.

La industria turística de la ciudad de Nueva York continúa recuperándose con 56,4 millones de viajeros que visitaron los cinco distritos en 2022, un aumento del 71,4 % con respecto a 2021 (47,4 millones nacionales y 8,9 millones internacionales). Esto marca el regreso del 85 % del récord de visitas de 2019 a la ciudad. Así, Nueva York sigue en camino de atraer 61,7 millones de visitantes en 2023.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.