¿Busca un nuevo destino para 2026? Razones para elegir Anguilla

Si buscas un destino que combine playas paradisíacas, clima cálido y una gastronomía irresistible, Anguilla es la elección perfecta. Esta joya del Caribe no solo ofrece resorts de lujo y restaurantes premiados, sino también una atmósfera acogedora que invita a regresar una y otra vez.

Lo mejor de todo es que cada época del año muestra una Anguilla distinta, con experiencias únicas para cada tipo de viajero.

Octubre y noviembre: tranquilidad y tarifas accesibles

Mientras en Latinoamérica se acerca la primavera y comienzan los planes para las vacaciones, Anguilla se convierte en un refugio de calma. Menos turistas y precios más atractivos en hoteles y resorts hacen de este período una opción ideal para quienes buscan relajarse. Las temperaturas oscilan entre 26°C y 29°C, el mar está perfecto para esnórquel y buceo, y los restaurantes reabren con nuevos menús y propuestas culinarias.

Diciembre y enero: celebraciones tropicales

Para los que sueñan con despedir el año con los pies en la arena, Anguilla ofrece fiestas, música en vivo y espectáculos de fuegos artificiales. Resorts como Four Seasons, Cap Juluca y Aurora Anguilla Resort & Golf Club brindan experiencias exclusivas para esta temporada. Con temperaturas por encima de los 27°C, la isla se llena de energía festiva y color.

Enero a abril: altísima temporada y eventos culturales

El Caribe alcanza su esplendor mientras el invierno llega a otros lugares. Anguilla se llena de visitantes y eventos culturales como Moonsplash, el festival de reggae de Bankie Banx, y el Festival del Mar durante Semana Santa, con competencias de barcos, mariscos frescos y rum punch en Island Harbour. Días largos, soleados y con un clima ideal hacen de esta temporada el momento perfecto para explorar la isla.

Mayo a agosto: verano eterno y ambiente local

Cuando en la mayor parte de Latinoamérica bajan las temperaturas, Anguilla mantiene su calor caribeño, con un clima entre 27°C y 30°C. Es el período ideal para quienes buscan una experiencia más auténtica y tranquila, disfrutando de deportes acuáticos, paseos en barco y la cultura local sin aglomeraciones.

Sea cual sea la estación: Anguilla siempre lo espera

Ya sea para unas vacaciones largas, una escapada rápida o una aventura espontánea, en Anguilla siempre es verano. Cada temporada ofrece una faceta diferente de la isla, todas inolvidables, ya sea para descansar, celebrar o explorar.

