¿Busca vacaciones llenas de aventura? Cinco destinos para la semana de receso

CASCADA JUAN CURI -SAN GIL SANTANDER Foto: Jairo Quintero - Jairo Quintero

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con la llegada de la semana de receso escolar, muchas familias en Colombia buscan desconectarse de la rutina y aprovechar unos días para compartir, explorar y disfrutar del aire libre. En un momento en que el turismo de naturaleza y las experiencias activas ganan cada vez más fuerza, Decathlon presenta una selección de destinos que combinan deporte, aventura y sostenibilidad, ideales para vivir una escapada diferente sin salir del país.

La selección de los destinos se basó en reflejar de la empresa, el cual es promover el deporte como un estilo de vida accesible, sostenible y conectado con la naturaleza. Por eso, se eligieron lugares que combinan escenarios ideales para la práctica de actividades al aire libre con entornos naturales que invitan al descanso y la exploración. Además, se priorizaron sitios reconocidos y de fácil acceso para las familias que planean viajar durante la semana de receso escolar.

“Lo importante es que las familias disfruten la aventura sin preocuparse por el clima o el terreno. Una buena preparación hace que la experiencia sea más segura y memorable”, explica Angela Zamorano, Directora Comercial en Decathlon Colombia.

Estos son cinco destinos imperdibles para quienes quieren vivir una escapada activa durante el receso:

San Gil (Santander)

San Gil es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Santander, sobre el eje vial entre Bucaramanga y Bogotá, consolidándose como el núcleo urbano más importante del sur del departamento. Designado en 2004 como la Capital Turística de Santander, este pequeño municipio se ha convertido en el destino por excelencia en Colombia para el turismo de aventura, aprovechando sus privilegiadas características geográficas y climáticas en medio de los Andes orientales. Su vocación turística se centra en ofrecer experiencias de naturaleza y adrenalina que involucran los elementos agua, tierra y aire.

La oferta de actividades extremas en San Gil es extraordinariamente amplia e incluye rafting en los ríos Fonce y Suárez (con rápidos de categorías IV y V), parapente, espeleología en cuevas como La Cueva de la Vaca y La Cueva del Indio, torrentismo y rappel en las espectaculares Cascadas de Juan Curí que caen desde 200 metros de altura, cabalgatas y caminatas por el cañón del Chicamocha. Más allá de los deportes de riesgo, los visitantes pueden disfrutar del místico Parque Natural El Gallineral con sus árboles cubiertos de musgo español, refrescarse en balnearios como Pozo Azul y Pescaderito, explorar pueblos de montaña cercanos y deleitarse con la tradicional gastronomía santandereana.

Guatavita (Cundinamarca)

Guatavita es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado a 53 kilómetros al nororiente de Bogotá. Este destino se ha consolidado como un lugar donde la belleza natural y el legado cultural ancestral de Colombia se encuentran. Su mayor emblema es la Laguna de Guatavita, escenario de la legendaria historia de El Dorado. Además, el municipio ofrece una experiencia única que combina turismo cultural, ecoturismo y la posibilidad de adentrarse en las tradiciones del pueblo muisca, cuyas ceremonias sagradas dieron origen a uno de los mitos más fascinantes de América Latina.

La Laguna de Guatavita ofrece experiencias excepcionales de ecoturismo y aventura. Sus senderos serpentean alrededor de las aguas, brindando vistas panorámicas del paisaje cundinamarqués y la oportunidad de conectar con la naturaleza en su estado más puro. Para los amantes del turismo de aventura, el recorrido incluye caminatas exigentes por terrenos montañosos, avistamiento de aves y actividades al aire libre que combinan el ejercicio físico con el descubrimiento cultural. Además, quienes buscan una experiencia más dinámica pueden practicar kayak o stand up paddle en la laguna, disfrutando de la serenidad del entorno mientras reman entre montañas cubiertas de niebla.

Nevado del Tolima (Tolima)

El Parque Nacional Natural Los Nevados, localizado en el corazón del Eje Cafetero colombiano, es un área protegida de más de 60.000 hectáreas declarada en 1974 que sobresale por las majestuosas cumbres nevadas de sus tres montañas principales: los nevados del Ruiz, Santa Isabel y Tolima, junto con los paramillos del Cisne, Santa Rosa y Quindío. Este complejo volcánico protege ecosistemas únicos que incluyen humedales altoandinos, bosques nublados, páramos, superpáramos y tres de los últimos glaciares que quedan en Colombia. El parque es hogar de dos símbolos nacionales: el cóndor de los Andes y la palma de cera del Quindío, convirtiéndose en un destino privilegiado para el avistamiento de aves y la observación de fauna y flora en su estado más prístino.

Para los amantes de la aventura y el ecoturismo, el Parque ofrece experiencias inolvidables como el montañismo, senderismo de alta montaña, observación geológica y fotografía de naturaleza. Entre las actividades destacadas se encuentran los recorridos por los carreteables de interpretación Potosí-Asomadera (6 horas) y Potosí-Laguna del Otún (11 km, 8 horas), así como el desafiante ascenso al Nevado del Tolima a 5.276 metros de altura.

Rincón del Mar (Sucre)

Rincón del Mar es un centro poblado colombiano del municipio de San Onofre, localizado al noroeste del departamento de Sucre a 76 kilómetros de Sincelejo, siendo la localidad continental más próxima al archipiélago de San Bernardo. Este es un pueblo de pescadores que cautiva con sus playas de arena blanca salpicadas de palmeras y aguas cristalinas, convirtiéndose en un destino ideal para quienes buscan relajación y descanso en un entorno de naturaleza virgen.

Sin embargo, más allá de sus paradisíacas playas, Rincón del Mar ofrece la oportunidad única de explorar tres ecosistemas encantadores: el mar Caribe con el Parque Nacional Natural del archipiélago de San Bernardo justo enfrente, manglares y ciénagas preservados, y bosques secos tropicales habitados por osos perezosos, tucanes, monos aulladores y más de 100 especies de aves. Los visitantes pueden disfrutar de actividades de aventura suave como snorkel y buceo para explorar arrecifes de coral, kayak por los manglares, recorridos en bicicleta, paseos a las islas San Bernardo, salidas de pesca con locales y la experiencia mágica de nadar de noche entre plancton bioluminiscente.

Parque Nacional Natural Chingaza (Cundinamarca y Meta)

A solo 50 kilómetros de Bogotá, el Parque Nacional Natural Chingaza es un refugio de biodiversidad y cultura ancestral que protege más de 76,600 hectáreas de ecosistemas de páramo, bosques andinos y lagunas sagradas. Sus lagunas, especialmente Siecha y Chingaza, fueron escenarios de rituales muiscas y la ceremonia de la Leyenda de El Dorado, añadiendo un valor histórico y místico excepcional.

Para los amantes de la aventura y la naturaleza, Chingaza ofrece caminatas de un día por senderos habilitados como Laguna de Chingaza, Lagunas de Siecha, Cuchillas de Siecha y Suasie, rodeados de frailejones, orquídeas y más de 100 especies de aves a más de 3,200 metros sobre el nivel del mar. Los visitantes pueden avistar venados, observar huellas del oso andino y experimentar paisajes únicos de páramo, aunque deben prepararse adecuadamente con sistema de tres capas de ropa, calzado impermeable, protección solar y reserva previa obligatoria a través de Parques Nacionales o Corpochingaza.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.