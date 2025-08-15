Cada vez más colombianos eligen Costa Rica para viajar en familia

Escucha este artículo
Costa Rica se está posicionando como el destino internacional predilecto para las familias colombianas que buscan naturaleza, aventura y cercanía cultural. De acuerdo con el Resumen de Movimientos Migratorios, la llegada de turistas colombianos al país centroamericano entre enero y mayo de 2025 creció un 3,5 % en comparación con el mismo periodo de 2024, impulsada por la mayor conectividad aérea y el interés creciente en el ecoturismo sostenible.
Las familias de Bogotá, Medellín y Cartagena están redescubriendo Costa Rica como un viaje que combina descanso, actividades al aire libre y experiencias culturales. Con vuelos directos que duran poco más de dos horas, la experiencia resulta accesible, segura y variada.
“Colombia se ha consolidado como el principal mercado emisor sudamericano para Costa Rica. Hemos identificado que el turismo familiar está tomando cada vez más fuerza y queremos que descubran la diversidad de experiencias que ofrece nuestro país”, señaló Ireth Rodríguez, jefa del Segmento Vacacional del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Cinco razones que explican la tendencia
- Naturaleza excepcional cerca de casa: Con vuelos directos desde Bogotá o Medellín (Avianca, Wingo y Copa), las familias pueden adentrarse en ecosistemas únicos. Destinos como el bosque nuboso de Monteverde ofrecen caminatas por senderos rodeados de musgo, helechos gigantes y aves como quetzales y tucanes, creando una experiencia inmersiva para grandes y pequeños.
- Aventura segura para todos: El país cuenta con guías certificados, infraestructura turística consolidada, alojamientos adaptados para familias y un reconocido estándar de seguridad. Canopy, rafting y senderismo son algunas de las actividades que se pueden disfrutar sin preocupaciones.
- Cercanía cultural y hospitalidad: Sin barreras idiomáticas y con una afinidad cultural evidente, la experiencia se siente como visitar a un país hermano. “La hospitalidad tica hace que los viajeros siempre quieran regresar”, añadió Rodríguez.
- Turismo sostenible y educativo: Más del 26 % del territorio costarricense está protegido. Lugares como la playa de Jacó Accesible muestran el compromiso del país con la inclusión, al ofrecer pasarelas, baños adaptados y sillas anfibias para que todos disfruten del mar.
- Itinerarios compactos y variados: Gracias a su tamaño y conectividad, en una sola semana es posible combinar selva, playas, volcanes y cultura local, sin sacrificar comodidad ni calidad.
En un momento en que las familias colombianas priorizan experiencias que combinan descanso, aprendizaje y conexión con la naturaleza, Costa Rica se presenta como un destino que lo tiene todo: proximidad, aventura, hospitalidad y sostenibilidad.
