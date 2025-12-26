Calendario con los festivos en Colombia 2026: cuántos son y cuándo es Semana Santa

Foto: Cortesía

Con el 2026 a la vuelta de la esquina, una de las primeras preguntas que muchos colombianos empiezan a hacerse al planear vacaciones y días de descanso es clara: ¿cuándo caen los festivos? No es un detalle menor. El calendario de feriados define puentes, escapadas cortas y oportunidades para desconectarse sin gastar demasiados días de vacaciones.

Si tenía la duda, para el próximo año Colombia contará con 18 días festivos remunerados, una cifra que mantiene alta la expectativa de descansos prolongados y pausas necesarias frente a la rutina laboral. Este número no es producto del azar, sino el resultado de una combinación de factores históricos, religiosos y sociales que, con el tiempo, han dado forma al calendario nacional.

Un punto clave en esta organización es la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani, que permitió trasladar varios festivos religiosos y cívicos al lunes siguiente a su fecha original. Con esta medida se buscó facilitar el descanso de los trabajadores, incentivar el turismo interno y dinamizar la economía mediante los tradicionales fines de semana largos.

Días festivos

Enero

Enero 1: Año Nuevo Próximo

Enero 12: Reyes Magos

Febrero

No hay festivos

Marzo

Marzo 23: Día de San José

Abril

Abril 2: Jueves Santo

Abril 3: Viernes Santo

Mayo

Mayo 1: Día del trabajo

Mayo 18: Ascensión de Jesús

Junio

Junio 8: Corpus Christi

Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús

Junio 29: San Pedro y San Pablo

Para quienes buscan actividades culturales. Neiva y el Huila celebran en esta temporada las festividades de San Pedro, una tradición que ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Julio

Julio 20: Día de la independencia

Agosto

Agosto 7: Batalla de Boyacá

Agosto 17: Asunción de la Virgen

Octubre

Octubre 12: Día de la raza

Noviembre 2: Todos los Santos

Noviembre

Noviembre 16: Independencia de Cartagena

Diciembre

Diciembre 8: Inmaculada Concepción

Diciembre 25: Navidad

Tenga en cuenta que 2026 contará con 15 puentes largos. La mayoría duran tres días y el más extenso es el Puente de Semana Santa, con cuatro días consecutivos de descanso.

¿Cuándo es Semana Santa?

En 2026, la Semana Santa se celebrará entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, un periodo que impulsará el turismo interno y dinamizará los destinos especializados en turismo religioso en todo el país.

Durante estos días, ciudades y municipios con fuerte tradición espiritual reciben a miles de visitantes que combinan actos litúrgicos, descanso y viajes en familia.

