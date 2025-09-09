Cali respira salsa: guía para vivir el Festival Mundial como un local

La edición de este año conmemora la declaratoria de la salsa caleña como Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia. Foto: EFE - /Ernesto Guzmán

Cada año, Cali se transforma en un escenario a cielo abierto para celebrar la salsa como arte, identidad y patrimonio. El Festival Mundial de Salsa —que en 2025 celebra su vigésima edición— no solo es una cita obligada para los amantes del género, sino también una oportunidad única para sumergirse en el alma cultural de la capital del Valle del Cauca. Durante cuatro días, la ciudad vibra con la energía de las orquestas, las acrobacias de los bailarines y la alegría de miles de espectadores que llegan de todos los rincones del mundo.

Una fiesta con sello caleño

Organizado por la Secretaría de Cultura de Cali, este festival no es un evento cualquiera: es el único en el mundo que logra reunir a todo el ecosistema salsero en un mismo lugar. Desde bailarines y orquestas hasta zapateros, vestuaristas, DJ y melómanos, todos encuentran en este encuentro una plataforma para visibilizar su oficio y su pasión por la salsa.

La edición de este año conmemora la declaratoria de la salsa caleña como Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia, y promete una programación especial con invitados de talla internacional, figuras icónicas del género y la participación de las escuelas de salsa más reconocidas del país.

Cómo vivir el festival al máximo

1. Asista a las competencias de baile: El corazón del festival está en sus competencias. Se dividen por edades y modalidades, e incluyen categorías como infantil (5 a 13 años), juvenil-adulto y una categoría especial de ensamble que combina orquestas en vivo con coreografías. Es aquí donde se lucen las mejores escuelas de salsa con presentaciones técnicas, creativas y cargadas de emoción.

2. Disfrute de los conciertos al aire libre: Cada noche, reconocidas orquestas nacionales e internacionales hacen retumbar la ciudad con presentaciones que no dejan a nadie sentado. Es una oportunidad para ver en vivo a algunas de las leyendas del género, así como a nuevas propuestas musicales que mantienen viva la tradición salsera.

3. Explore la agenda cultural paralela: Más allá de los escenarios principales, el festival ofrece talleres, conversatorios, exhibiciones de escuelas, ferias de emprendimientos creativos y actividades comunitarias. Todo está pensado para fortalecer la relación de la ciudad con su patrimonio y para incluir a nuevos públicos en la experiencia salsera.

4. Conéctese con la ciudad: Vivir el festival también implica recorrer Cali. Sus barrios tradicionales como San Antonio o el centro histórico, sus salsotecas emblemáticas y sus restaurantes típicos ofrecen una experiencia completa. Aquí, la salsa no solo se escucha: se vive en cada esquina.

Un evento con impacto internacional

El Festival Mundial de Salsa no solo proyecta a Cali como capital global del género, también ha sido la plataforma de lanzamiento para muchos bailarines que hoy representan a Colombia en escenarios internacionales. Su alcance va más allá del espectáculo: es una vitrina para los oficios culturales, una celebración del talento local y un motor de identidad para toda una región.

“Este año celebramos 20 años del Festival Mundial de Salsa con una programación especial que reunirá a grandes estrellas y protagonistas del sector. Invitamos a toda la comunidad a ser parte de esta gran fiesta”, dijo Diana Giraldo, directora del festival.

Información útil para el viajero