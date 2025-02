Caminos Andinos, la iniciativa que une rutas turísticas de los países de la CAN

Destinos como las Minas de Sal de Zipaquirá y el Parque Nacional Natural Tayrona muestran la unión entre tradiciones indígenas y la fe católica, así como la biodiversidad del país en la ruta Foto: Getty Images

Si ha soñado con recorrer los paisajes imponentes de los países andinos, descubrir su riqueza cultural y disfrutar de su gastronomía, ahora hay una forma más accesible de hacerlo. “Caminos Andinos” es una iniciativa que busca fortalecer el turismo en Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, posicionándolos como una región turística integrada. Impulsado por la Comunidad Andina (CAN), este proyecto no solo promueve destinos icónicos ya consolidados como Machu Picchu o playas del Caribe colombiano, sino que también amplía la oferta turística, descentralizándola y destacando nuevas rutas que conectan a estos países a través de su historia, naturaleza y tradiciones.

¿De qué trata la iniciativa?

Caminos Andinos es un proyecto en desarrollo desde 2022 que busca consolidar y dar visibilidad a la oferta turística de la región andina, con el turismo como motor de la reactivación económica. Impulsada en el marco de la Comunidad Andina (CAN) por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, la iniciativa promueve tanto destinos tradicionales como territorios menos explorados, generando un impacto positivo en las comunidades locales. Su estructura se basa en cuatro pilares: patrimonio cultural, gastronomía, turismo rural y comunitario, y patrimonio natural. Estos ejes se darán a conocer a través de rutas estratégicas definidas por cada país, fortaleciendo la integración regional y su proyección turística.

Inspirado en el modelo del Camino de Santiago en Europa, el proyecto busca crear una red de rutas turísticas que no solo conecte destinos geográficos, sino que también ponga en valor la riqueza cultural, folclórica y gastronómica de los países andinos. La propuesta se basa en el potencial de los antiguos caminos incas como eje central de una experiencia turística integral y auténtica.

“Estamos convencidos de que podemos tener una mayor participación en el turismo internacional. Por ello, guiados por el espíritu integrador, trabajamos en una oferta consolidada de nuestros atractivos turísticos que se pueda presentar a la comunidad internacional a través de una plataforma digital”, dijo el Secretario General de la CAN, el Embajador Gonzalo Gutiérrez.

El objetivo principal de esta estrategia es incrementar significativamente la permanencia de los turistas en la región, especialmente de los mercados europeos y anglosajones. Francisco Basili, presidente de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (APTAE), destaca que la meta es extender la estadía promedio de 11 a 14 noches, lo cual representaría un aumento sustancial en el gasto económico de los visitantes. Esta ampliación no solo beneficiaría económicamente a la región, sino que permitiría a los turistas una exploración más profunda y auténtica de los destinos andinos. Además de promover el patrimonio de la región, la iniciativa busca fortalecer la presencia de la Comunidad Andina en el turismo global, impulsando el crecimiento del sector, la generación de empleo y el ingreso de divisas. Actualmente, la región recibe apenas el 1% del turismo mundial, por lo que este proyecto representa una oportunidad clave para su desarrollo.

De hecho, el turismo es un pilar tan fundamental para la región, pues en 2024, el sector generó alrededor de 3,8 millones de empleos y ha atraído a 11,6 millones de visitantes no residentes. Según ONU Turismo, el 52% de estos empleos en América Latina son ocupados por mujeres, y el 80% de las empresas turísticas en la CAN son mipymes, lo que resalta la necesidad de fortalecer el sector para impulsar el desarrollo local. Además, extender la estadía de los turistas no solo aumentaría el gasto en la región, sino que también beneficiaría directamente a las comunidades vinculadas a la actividad turística.

Para ello, durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid de este año, las autoridades de turismo de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, junto con la Secretaría General de la CAN, anunciaron el lanzamiento oficial de la plataforma digital Caminos Andinos, la herramienta que permitirá promover las rutas estratégicas definidas por cada país para la estrategia conjunta.

La plataforma funcionará como un ecosistema unificado que integrará la oferta turística de estos países, facilitando la exploración de rutas estratégicas en la región. Según Alberto Lora, Director General de Transformación Productiva, Integración Física y Servicios de la Secretaría General de la Comunidad Andina, la plataforma brindará información detallada sobre 30 rutas, incluyendo características, opciones de acceso, transporte, aerolíneas y otros datos clave. Además, ofrecerá recomendaciones sobre clima, moneda, cultura y costumbres, facilitando la planificación de viajes. Su lanzamiento regional está previsto para marzo, consolidando un paso clave en la promoción del turismo andino.

Paralelamente, la CAN está implementando estrategias innovadoras para impulsar el turismo regional. Una de las medidas más significativas ha sido facilitar la movilidad entre países, específicamente aprobando en octubre de 2021 el libre ingreso, permanencia y salida de vehículos de uso privado para turistas. Esta decisión ha eliminado restricciones y pagos de tarifas o impuestos, aumentando considerablemente la movilidad entre los países miembros.

Otro aspecto fundamental de esta estrategia es trabajar en la reducción de las tarifas aéreas internacionales dentro de la región. Pedraza considera que las altas tarifas actuales representan un obstáculo para el turismo intracomunitario, por lo que busca lograr una equiparación de precios que incentive los viajes. La propuesta contempla que la disminución de costos se compensaría con un mayor flujo de turistas atraídos por tarifas más accesibles, lo cual requiere el consenso y la voluntad de los países miembros.

El objetivo final de estas acciones es constituirse como una herramienta estratégica para la recuperación económica pospandemia. Al facilitar la movilidad, reducir costos y eliminar barreras administrativas, la CAN busca reactivar el sector turístico, generando beneficios económicos y fortaleciendo la integración regional.

¿Cuáles son las rutas que se presentarán?

Bolivia:

En Bolivia, la ruta propuesta incluye el Lago Titicaca, Sajama, el Salar de Uyuni y la Laguna de Colores, destacando una combinación de paisajes naturales y patrimonio cultural. El Lago Titicaca, además de su importancia geográfica, alberga sitios como la Isla del Sol, donde las tradiciones aimaras y las historias de civilizaciones precolombinas siguen presentes. En la región de Sajama, el parque nacional más antiguo de Bolivia, se encuentran imponentes volcanes y extensas planicies altoandinas.

El recorrido también integra el Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal del mundo, que ofrece un ecosistema único con lagunas de colores, flamencos andinos y formaciones geológicas distintivas. Estos paisajes contrastan con la riqueza histórica de la ciudad de Potosí, donde el Cerro Rico y su pasado minero reflejan siglos de explotación y resistencia de los pueblos originarios.

La gastronomía también forma parte de la experiencia en esta ruta, con platos como el Charquecan, elaborado con carne seca, papas y maíz, y las salteñas, empanadas rellenas con ingredientes tradicionales. Estos alimentos mantienen técnicas ancestrales y sabores propios de la región andina, reflejando la identidad culinaria boliviana.

Las comunidades indígenas de Tarabuco complementan la ruta con su producción textil y festividades. Su carnaval, caracterizado por danzas y vestimentas tradicionales, es una muestra de la continuidad cultural y del vínculo con su historia. La ruta, al conectar estos destinos, ofrece una visión integral del patrimonio natural y cultural de Bolivia.

Colombia

Colombia es un país de contrastes donde la historia, la cultura y la naturaleza convergen en rutas que narran su identidad. La Ruta Leyenda El Dorado y la Ruta Binacional permiten recorrer territorios marcados por el sincretismo y la creatividad. El recorrido tiene destinos que van desde las Minas de Sal de Zipaquirá, donde se entrelazan tradiciones indígenas y fe católica, hasta el Parque Nacional Natural Tayrona, donde la selva y el mar Caribe crean un ecosistema único.

La música y la gastronomía son parte esencial del recorrido. Ritmos como la cumbia y el vallenato narran historias de mestizaje y resistencia, reflejando la identidad cultural del país. La cocina también expresa esa diversidad: la Bandeja Paisa integra ingredientes de varias regiones, mientras que el Ajiaco combina productos europeos con técnicas indígenas, evidenciando la evolución culinaria a lo largo del tiempo.

El viaje no estaría completo sin el encuentro con comunidades que mantienen vivas sus tradiciones. En Cabo de la Vela, la comunidad Wayuu resguarda su cultura en un entorno árido, donde sus artesanías, danzas y costumbres reflejan una profunda conexión con el territorio.

Ecuador:

La Red Andina de Turismo Comunitario conecta a viajeros con la historia, la cultura y la naturaleza de Ecuador a través de rutas como Chocó Andino, Andes Centrales y Ecuador Inexplorado. Estas recorren destinos como Quito, Cayambe, Ibarra, Otavalo, Espejo y Cotacachi, integrando experiencias donde el patrimonio cultural y natural se entrelazan.

En el camino, sitios como Ingapirca revelan la herencia inca a través de su arquitectura y conocimiento astronómico. En Otavalo, los pueblos kichwas mantienen vivas sus tradiciones en mercados y festividades como la Fiesta de San Pedro, una celebración de identidad y resistencia cultural. La Laguna Limpiopungo, en las alturas andinas, ofrece un paisaje donde el agua y los volcanes configuran un ecosistema ideal para el senderismo y el avistamiento de aves.

La gastronomía complementa la ruta con sabores que narran la diversidad del territorio. El Caldo de Pata, el Ceviche de Conchas y el Hornado reflejan la conexión entre ecosistemas y técnicas culinarias ancestrales. Más que un recorrido turístico, estas rutas permiten descubrir Ecuador a través de sus comunidades, su geografía y su legado cultural.

Perú

La Ruta del Legado Andino en Perú conecta sitios arqueológicos, paisajes naturales y expresiones culturales que reflejan la historia y diversidad del país. Este recorrido incluye destinos como los Sarcófagos de Karajía, donde la cultura Chachapoya dejó su huella en impresionantes estructuras funerarias, y Puno, la capital folclórica, donde la música y la danza siguen siendo parte esencial de la identidad local.

El trayecto también permite explorar maravillas naturales como la Caverna de Quiocta, un espacio subterráneo con formaciones geológicas que han tomado miles de años en formarse. La Fiesta de la Virgen de la Candelaria, una de las celebraciones más importantes de Puno, muestra el sincretismo entre las tradiciones indígenas y católicas a través de danzas como la China Diabla, reflejo de la evolución cultural de la región.

La gastronomía acompaña la experiencia con platos que narran la historia del mestizaje culinario. El Adobo Tacneño y el Ceviche son parte de una cocina influenciada por tradiciones indígenas, españolas y africanas. Más que un recorrido turístico, esta ruta ofrece una inmersión en el pasado y presente de Perú a través de su gente, su tierra y sus sabores.

