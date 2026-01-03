Logo El Espectador
Turismo
Así es la magia detrás de las carrozas del Carnaval de Negros y Blancos

Las carrozas monumentales del Carnaval de Blancos y Negros son obras efímeras: existen un día, pero concentran meses de creación y saber artesanal.

Leidy Barbosa
Leidy Barbosa
03 de enero de 2026 - 10:00 p. m.
Carrozas del Carnaval de Negros y Blancos
Carrozas del Carnaval de Negros y Blancos
Foto: Colaborador/a Esporádica

Durante unas pocas horas, las carrozas monumentales dominan las calles de Pasto y se convierten en el símbolo mayor del Carnaval de Blancos y Negros. Sin embargo, lo que el público ve como un espectáculo deslumbrante es, en realidad, el resultado de meses de trabajo silencioso, oficio artesanal y creatividad llevada al límite.

Esto se debe a que detrás de cada figura hay una historia, un proceso y una disciplina que rara vez se cuentan, y que explican por qué estas obras efímeras han llevado al carnaval a ser reconocido en el mundo y...

Leidy Barbosa

Por Leidy Barbosa

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

