Cartagena, el destino soñado para las lunas de miel en Sudamérica

Si está buscando el lugar perfecto para vivir una luna de miel de ensueño, Cartagena de Indias es una elección difícil de superar. Sus calles coloniales, su encanto romántico y su colorida vida cultural la han convertido, por séptima vez, en el “Destino Líder de Luna de Miel en Sudamérica” según los World Travel Awards, conocidos como los “Óscar del Turismo”. Este reconocimiento no solo celebra la belleza y el ambiente único de la ciudad, sino que confirma su posición como el lugar preferido para comenzar la vida en pareja.

El galardón llega en un momento en que el turismo de romance vive un auge en Colombia, posicionándose como uno de los grandes motores de la industria turística. Este segmento, que abarca bodas, lunas de miel y escapadas en pareja, no solo atrae visitantes de países como Estados Unidos y España, sino que también impulsa la economía local, pues prolonga la estadía de los viajeros y dinamiza toda la cadena de servicios.

Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, destacó desde Cancún que este reconocimiento es el resultado del trabajo constante y serio de todos los actores del sector turístico MICE, y representa la consolidación de un segmento que se ha convertido en motor económico fundamental para la ciudad.

“Cartagena de Indias recibe con mucha satisfacción este reconocimiento que la acredita como destino líder Luna de miel en Sudamérica, porque es la confirmación de la vocación como destino turístico de romance, segmento que se ha consolidado con el paso de los años, y que se ha convertido en un motor económico importante en la ciudad”, dijo.

El segmento de bodas y lunas de miel en Cartagena tiene un impacto económico notable para la región. De acuerdo con ProColombia, el 44 % de las bodas destino que se celebran en el país ocurren en la ciudad amurallada, lo que dinamiza la economía de manera especial, ya que estos eventos suelen extenderse por al menos tres días e incluyen tres momentos clave: la preboda, la boda y la postboda.

Cada una de estas etapas requiere una logística de alto nivel que involucra múltiples sectores de la ciudad. Se estima que cada celebración genera entre 20.000 y 50.000 dólares en ingresos, beneficiando a decenas de proveedores locales y fortaleciendo servicios que van desde la hotelería y la gastronomía hasta la música, el transporte, las artesanías y el entretenimiento. Incluso las actividades de preboda y postboda suman valor adicional, ya que la pareja e invitados suelen realizar recorridos turísticos y experiencias gastronómicas que prolongan su estadía y amplían el impacto económico.

De hecho, este liderazgo se consolida con eventos como la tercera edición de Cartagena Wedding Dreams + Wedding Forum, que demuestran la capacidad de la ciudad para ofrecer experiencias únicas y memorables a las parejas que la eligen para celebrar.

“El segmento de romance —bodas, lunas de miel, pedidas de mano y planes románticos— no es un lujo, es una verdadera cadena productiva que impulsa nuestra economía, fortalece el sector turístico y proyecta a Cartagena como un destino emblemático para quienes buscan celebrar el amor”, destacó el alcalde Dumek Turbay durante el evento. También resaltó que este tipo de iniciativas no solo embellecen la ciudad, sino que generan empleo, atraen inversión y aumentan su proyección a nivel nacional e internacional.

¿Por qué Cartagena es tan popular para las lunas de miel?

La ciudad combina historia, romance y modernidad en un mismo lugar. Sus murallas, calles empedradas y atardeceres en el mar crean un ambiente íntimo, perfecto para quienes comienzan una nueva etapa en pareja. Además, su amplia oferta hotelera, su variada gastronomía y su vida nocturna brindan experiencias para todos los gustos, convirtiéndola en el destino preferido de recién casados que buscan un viaje inolvidable.

Estos son cuatro planes que resaltan para hacer en pareja:

1. Escapada a las Islas del Rosario: A menos de una hora de Cartagena en lancha se encuentra el archipiélago de Islas del Rosario, un paraíso caribeño con unas 28 islas rodeadas de aguas cristalinas y arenas blancas. Este destino es ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza, además de la posibilidad de practicar actividades como buceo y snorkel para descubrir la impresionante vida marina de la región.

En estas islas también encontrará hoteles y alojamientos exclusivos donde podrá disfrutar de hermosos amaneceres y atardeceres frente al mar. Si desea una experiencia más completa, puede visitar el Oceanario, observar delfines y probar deliciosos platillos preparados con ingredientes locales. Las Islas del Rosario son el plan perfecto para combinar descanso, aventura y la belleza única del Caribe colombiano.

2. Recorrido por la Ciudad Amurallada: Las murallas de Cartagena, el símbolo más reconocido de “La Heroica”, rodean el centro histórico con 11 kilómetros de imponentes muros de piedra que tardaron casi dos siglos en completarse. Fueron levantadas para proteger la ciudad de los continuos ataques piratas y se complementaron con el Castillo de San Felipe y escolleras submarinas en Tierrabomba.

Hoy, estas murallas son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las fortificaciones coloniales más completas de Suramérica. Recorrerlas al atardecer es una de las experiencias más románticas de la ciudad, pues permite admirar la arquitectura colonial, visitar plazas como la de los Coches y Santo Domingo, y terminar el paseo con una cena en terrazas al aire libre. La atmósfera iluminada y el encanto de sus calles empedradas hacen que cada visita sea un viaje en el tiempo y un recuerdo especial.

3. Paseo en carruaje por el Centro Histórico: Un recorrido en carruaje es una de las experiencias más románticas que ofrece Cartagena. Bajo la luz de las farolas, pueden recorrer el Centro Histórico mientras escuchan historias de la ciudad y disfrutan de su ambiente nocturno. Es un plan ideal para parejas que buscan una experiencia tranquila, íntima y cargada de encanto colonial.

5. Atardecer y noche en Getsemaní: Getsemaní brilla con luz propia: un lugar que renació del olvido para convertirse en un museo al aire libre, donde las calles empedradas se adornan con coloridos murales, banderas que ondean sobre el cielo y un ambiente que respira arte, música y sabor. Pasear de la mano por estas calles es dejarse sorprender por cada esquina, detenerse en la plaza de la Trinidad para disfrutar del atardecer y sentir cómo la mezcla de ritmos, colores y aromas se convierte en una experiencia inolvidable.

El romance aquí no se limita a los paisajes, se vive en: en una cena íntima bajo las luces cálidas de una terraza, en una copa compartida en algún bar con música en vivo o en el deleite de la gastronomía local, en restaurantes que elevan los sabores del Caribe.

