21 de diciembre de 2025 - 04:00 p. m.
Cascadas en Caquetá: experiencias de naturaleza para quienes buscan aventura y descanso
¿Sabía que en Caquetá hay cascadas escondidas que solo se descubren caminando entre selva, ríos y senderos vivos? Este video es una invitación a dejarse sorprender por esos paisajes.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación