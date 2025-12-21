Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Turismo
21 de diciembre de 2025 - 04:00 p. m.

Cascadas en Caquetá: experiencias de naturaleza para quienes buscan aventura y descanso

¿Sabía que en Caquetá hay cascadas escondidas que solo se descubren caminando entre selva, ríos y senderos vivos? Este video es una invitación a dejarse sorprender por esos paisajes.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Leidy Barbosa

Leidy Barbosa

Temas Relacionados

Estilo de Vida

Entre Montañas

Caquetá

Senderismo

Cascadas en Caquetá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.