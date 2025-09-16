Central Perk abrirá en Times Square: el café de Friends llega a Nueva York

El Times Square neoyorquino tendrá un nuevo ícono: el café de Friends abre sus puertas en 2025. Foto: Courtesy of the Central Perk Coffee Company

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El otoño de 2025 marcará un hito para los fanáticos de Friends: la icónica cafetería Central Perk tendrá por fin un local permanente en Nueva York. El espacio elegido no podía ser otro que Times Square, en la esquina de la Séptima Avenida con la calle 47, donde se levantará una versión moderna del lugar que sirvió de punto de encuentro ficticio para Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey y Phoebe.

La apertura en Manhattan responde al éxito del primer establecimiento permanente de Central Perk, inaugurado en Boston en 2023. Ahora, Warner Bros. Discovery Global Experiences y CenPer Holdings buscan reproducir la fórmula en la ciudad donde se ambientó la serie, pero nunca se filmó.

El proyecto va más allá de la recreación televisiva. Bajo la dirección del chef Tom Colicchio, juez de Top Chef y ganador del premio James Beard, Central Perk ofrecerá cafés artesanales, platos inspirados en la comedia y un espacio diseñado para equilibrar nostalgia y modernidad. Los visitantes podrán encontrar desde el célebre sofá naranja hasta productos exclusivos y seis mezclas de café propias, disponibles también para llevar.

La elección de Times Square, uno de los lugares más transitados del mundo, no es casual. El local ocupará un espacio emblemático del 701 de la Séptima Avenida, conocido como el 20 de Times Square, que había permanecido vacío desde su inauguración hace ocho años.

Experiencia cultural y turística

Más que un punto de consumo, Central Perk busca consolidarse como una atracción cultural y turística. La cafetería se integra en un entorno rodeado de teatros, hoteles y restaurantes, lo que la convierte en una parada obligada tanto para los viajeros que buscan vivir la experiencia Friends como para quienes desean descubrir una propuesta gastronómica única en Midtown.

Treinta años después de su estreno, la serie continúa en streaming y mantiene un lugar destacado en la cultura popular. Su cafetería, ahora materializada en el corazón de Manhattan, promete convertirse en un nuevo ícono turístico de la ciudad.

¿Fanático de Friends? Póngase a prueba con este test

Puntaje

Si tuvo de 1 a 5 preguntas correctamente, quizás necesite urgentemente hacer un maratón de Friends.

Si logró de 6 a 8 preguntas bien, puede decir que es todo un conocedor de la historia.

Si obtuvo entre 9 y 10 respuestas acertadas, es usted un experto

Recuerde compartir este quiz con sus amigos para saber quién es el que más sabe de esta serie.