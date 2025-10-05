Cepillos de dientes y otros productos que los colombianos olvidan empacar

Imagen de referencia. Foto: Tomada de redes

Es probable que para alguno de los viajes que usted ha realizado a lo largo de su vida, se le haya olvidado empacar elementos básicos y de uso diario como un cepillo de dientes o un medicamento.

A la emoción que puede representar conocer un nuevo destino, también se suele sumar el estrés y la ansiedad que genera empacar la maleta y tener todo listo y a la mano. En medio de esas emociones es más usual olvidar las cosas, de lo que se cree.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Booking.com, los colombianos tienen una lista curiosa de artículos que con frecuencia se quedan fuera de la maleta y que solo recuerdan al llegar a su destino.

¿Cuáles son los productos más olvidados por los colombianos?

Sandalias o chanclas (24 %) se gana el título del artículo más olvidado por los colombianos.

Cepillo de dientes (23 %) un básico que casi siempre se olvida.

Medicamentos (22 %) de acuerdo con la encuesta, una de cada cinco personas los deja en casa.

Cepillo de pelo o peinilla (17 %) cuidar del cabello a veces queda en pausa durante las vacaciones.

Pijama (17 %) es la prenda que más se improvisa en el destino.

Adaptador de electricidad (15 %) el olvido que lo deja desconectado.

Según la encuesta realizada por Booking, “estos pequeños descuidos no solo se convierten en anécdotas de viaje, sino que también impulsan la economía local. Tiendas de barrio, farmacias y pequeños comercios suelen ser los primeros aliados de los turistas olvidadizos, manteniendo viva una tradición de compras de último minuto en cada destino”.

Si está preparando un viaje, no está demás recomendarle y recordarle tener una lista con todo lo que no le puede faltar.

