Cinco destinos baratos para viajar fuera de Colombia en Semana Santa 2026

En la cima del cerro de Corcovado está el Cristo Redentor, uno de los sitios de interés más buscados de Río de Janeiro. Foto: Cortesía Visit Río

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Semana Santa es, para millones de viajeros, mucho más que un receso en el calendario: es una oportunidad para conectar con la fe, la historia y las tradiciones más profundas de América Latina. En distintos rincones del continente, las calles se transforman en escenarios de procesiones solemnes, alfombras de colores, cantos litúrgicos y encuentros culturales que mezclan herencias indígenas y europeas en una misma celebración.

Desde ciudades coloniales donde el tiempo parece haberse detenido, hasta grandes capitales que combinan espiritualidad con modernidad, la región ofrece destinos capaces de convertir la Semana Mayor en una experiencia inolvidable y lo mejor, son destinos baratos para visitar.

Ciudad de Panamá, Panamá

Si usted busca una ciudad perfecta para pasar en la Semana Mayor, esa es Ciudad de Panamá. Y es que durante varios días, su casco antiguo con sus calles empedradas y templos coloniales se llenará de procesiones, misas y expresiones de fe que atraen tanto a devotos como a viajeros interesados en vivir una experiencia cultural distinta. La Iglesia de La Merced y otras parroquias históricas se transforman en escenarios de recogimiento y tradición, enmarcados por balcones coloridos y plazas que conservan el encanto de la época colonial.

Pero la capital panameña es mucho más que su agenda religiosa: es una ciudad que reúne historia, modernidad y naturaleza en un mismo destino. Alberga dos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: Panamá Viejo, con las ruinas de la primera ciudad fundada en 1519, y el propio Casco Antiguo, lleno de museos, rooftops y vida nocturna. A esto se suma su reconocimiento como Ciudad Creativa Gastronómica, su variada oferta culinaria y espacios naturales como el Parque Natural Metropolitano y el Causeway de Amador, que confirman que Ciudad de Panamá es, en realidad, tres ciudades en una: histórica, cosmopolita y natural.

Vuelos: Según Google Vuelos, los vuelos están desde COP 948.000 (sin escalas) y en Kayak están desde COP 945.000 hasta COP 1.470.000.

Antigua, Guatemala

Si desea salir del país y vivir una Semana Santa inolvidable, Antigua Guatemala es una elección excepcional. Esta ciudad colonial transforma sus calles empedradas en un escenario vibrante de fe y tradición, donde las procesiones recorren alfombras de aserrín elaboradas a mano y decoradas con flores y colores intensos. Entre incienso, música sacra y devoción popular, el ambiente se vuelve profundamente emotivo. Lugares emblemáticos como la Catedral de Santiago, el Convento de las Capuchinas y el Cerro de la Cruz ofrecen no solo valor histórico y arquitectónico, sino también algunas de las mejores vistas de la ciudad y sus imponentes volcanes.

Más allá de la Semana Mayor, Antigua es un verdadero viaje al pasado. Fue una de las antiguas capitales de Guatemala y hoy conserva intacto su trazado colonial, con casas coloridas, balcones de madera y templos barrocos que narran siglos de historia. Iconos como el Arco de Santa Catalina o la Iglesia de La Merced reflejan el esplendor del barroco guatemalteco, mientras que la Plaza Mayor reúne edificios históricos y ruinas que evocan su pasado como capital del antiguo Reino de Guatemala. A esto se suman su gastronomía típica —con platos como el pepián y el kak’ik— y una encantadora oferta de hoteles boutique en el centro histórico, que permiten sumergirse por completo en el encanto de una ciudad donde la historia y la tradición siguen más vivas que nunca.

Vuelos: Según Google Vuelos, los vuelos están desde COP 900.000 (con escalas en Panamá) hasta COP 1.200.000 (sin escalas) y en Kayak están desde COP 2.100.000 (con escala en Panamá) hasta COP 3.400.000 (sin escalas).

Cusco, Perú

Cusco es un destino icónico para vivir la Semana Santa, gracias a la profunda fusión entre herencia andina y tradición católica que marca cada una de sus celebraciones. Durante esos días, la ciudad se llena de procesiones, ceremonias y manifestaciones de fe que recorren la histórica Plaza de Armas de Cusco, donde se alza la imponente Catedral del Cusco.

Además, la ciudad tiene estrategias para el turismo religioso, como el Boleto Turístico del Circuito Religioso, que permite visitar también el Templo de San Cristóbal y el Palacio Arzobispal, espacios donde destaca el arte de la Escuela Cusqueña, reflejo del mestizaje cultural. A ello se suma el Circuito Barroco Andino, que incluye joyas como la iglesia de la Compañía de Jesús, San Pedro Apóstol de Andahuaylillas —conocida como la “Sixtina de América”— y otros templos que exhiben murales y retablos de gran valor histórico.

Pero Cusco es mucho más que su agenda religiosa. Antigua capital del Imperio inca, conserva huellas milenarias como el Qorikancha —sobre cuyos cimientos se levantó el Convento de Santo Domingo— y complejos arqueológicos como Sacsayhuamán.

Vuelos: Según Google Vuelos, los vuelos están desde COP 2.100.000 (sin escalas) y en Kayak están desde COP 3.700.000 (sin escalas).

Río de Janeiro, Brasil

Santuario Nacional de Nuestra Señora Aparecida es el templo mariano más grande del mundo y el corazón del turismo religioso en Brasil. Ubicado entre São Paulo y Río de Janeiro, recibe más de 12 millones de peregrinos al año que llegan para vivir una experiencia de fe en su imponente basílica, museos y capillas al aire libre, con una infraestructura preparada para acoger a familias, grupos escolares y comunidades religiosas.

Eso sí, Río de Janeiro ofrece un contraste fascinante: una ciudad hedonista y exuberante que combina espiritualidad con una energía cultural única, especialmente en celebraciones como la Semana Santa, cuando las tradiciones religiosas se entrelazan con el pulso carioca. Y es que desde el majestuoso Cristo Redentor en el cerro del Corcovado hasta el icónico Pan de Azúcar, pasando por las playas de Copacabana e Ipanema, la ciudad seduce con su mezcla de naturaleza y cultura.

Vuelos: Según Google Vuelos, los vuelos están desde COP 2.600.000 (sin escalas) y en Kayak están desde COP 2.800.000 (con escala en Brasilia y São Paulo) hasta COP 3.000.000 (sin escalas).

Ciudad de México

Si realizara turismo religioso en América Latina, no puede dejar de visitar la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, al pie del Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México. Considerado el recinto mariano más visitado del mundo, recibe millones de peregrinos cada año que acuden a venerar la imagen de la Virgen aparecida en 1531 en la tilma de San Juan Diego. La antigua basílica del siglo XVII y el moderno santuario inaugurado en 1976 conviven como testimonio de una devoción que ha marcado la identidad mexicana.

Eso sí, más allá de las celebraciones, la capital mexicana ofrece un mosaico incomparable de historia y cultura. Su Centro Histórico —Patrimonio de la Humanidad— alberga la Catedral Metropolitana y el Templo Mayor; el Bosque de Chapultepec resguarda el Museo Nacional de Antropología y el Castillo de Chapultepec; mientras barrios como Coyoacán, San Ángel y Xochimilco conservan el encanto tradicional entre plazas, museos y canales prehispánicos. Desde el Paseo de la Reforma hasta Ciudad Universitaria, la metrópoli combina espiritualidad, pasado indígena y vida cosmopolita.

Vuelos: Según Google Vuelos, los vuelos están desde COP 1.100.000 (escalas en Monterre, México) hasta COP 1.800.000 (sin escalas) y en Kayak están desde COP 1.600.000 (sin escalas).

Y usted, ¿recomendaría otro destino? Lo leemos.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.