Seis destinos góticos y oscuros en el mundo que fascinan a los viajeros

Si alguna vez ha deseado adentrarse en escenarios que parecen sacados de una película, donde lo refinado se mezcla con lo misterioso y lo macabro adquiere un aire de encanto, no está solo. Hay viajeros que encuentran belleza en lo sombrío, fascinación en lo enigmático y estilo en aquello que otros considerarían inquietante. Para estas almas curiosas, viajar no es solo conocer un lugar, sino sumergirse en mundos que alguna vez despertaron su imaginación, transformando cada recorrido en una experiencia de misterio y sofisticación.

De hecho, según Booking.com, un 48 % de los viajeros colombianos admite sentirse motivado a visitar destinos que conocieron primero a través de una historia de cine o televisión. Inspirada en ese magnetismo por lo extraño y lo sublime, la plataforma ha creado una selección de lugares que destacan por su estética singular: sofisticada, melancólica y cautivadora. Desde colinas envueltas en niebla y pueblos detenidos en el tiempo, hasta edificios centenarios que guardan secretos.

La investigación que respalda estos hallazgos fue encargada por Booking.com y realizada de manera independiente en enero de 2025. Se encuestaron 32.106 personas en 32 mercados, todas ellas adultas que habían hecho un viaje de ocio con al menos una noche de alojamiento en los últimos 12 meses y que planean viajar este año. Entre los países incluidos estuvieron Colombia, México, Brasil, España, Estados Unidos, Japón, entre otros, lo que ofrece una mirada global sobre como la curiosidad inspira la manera en que hoy se viaja y se sueñan nuevos destinos.

Bucarest, Rumania

Bucarest se destaca entre las ciudades europeas donde lo gótico y misterioso ejercen una atracción especial sobre los viajeros y es que la capital rumana combina historia, arquitectura imponente y una atmósfera única que evoca siglos de leyendas oscuras. Un ejemplo es el centro histórico del barrio de Lipscani ofrece vida nocturna colorida junto a edificios antiguos como la iglesia Curtea Veche del siglo XV, donde una vez gobernó Vlad “el Empalador” de quien se dice se basan las leyendas de Dracula. Otros puntos importantes son el imponente Palacio del Parlamento, un legado de la era comunista y considerado el edificio administrativo más grande del mundo, el cual domina el paisaje urbano junto a otros puntos destacados como el elegante Ateneo Rumano, el Arco del Triunfo y la histórica Plaza de la Revolución.

Los alrededores de Bucarest complementan perfectamente esta experiencia gótica y misteriosa. A corta distancia se encuentran joyas como el Palacio de Mogosoaia del siglo XVIII y el espectacular Castillo de Peles en Sinaia, antigua residencia real. La experiencia culmina en Sighişoara, pueblo medieval declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y lugar de nacimiento de Vlad el Empalador, donde las calles empedradas, torres antiguas y leyendas perduran en el tiempo.

Gjirokastër, Albania

Gjirokastra se destaca como una de las ciudades más cautivadoras de los Balcanes, donde la arquitectura otomana tradicional crea un ambiente único que atrae a viajeros en busca de experiencias auténticas. Esta ciudad del sur de Albania, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005, es famosa por sus imponentes casas torre conocidas como “kule”, construcciones de varios pisos con fachadas blancas y tejados de pizarra que se alzan como pequeñas fortalezas en las laderas montañosas. El antiguo bazar otomano del siglo XVII, con sus calles empedradas y la histórica Mezquita del Bazar, forma el corazón social y comercial de la ciudad, mientras que el majestuoso Castillo de Gjirokastra domina el paisaje desde su posición estratégica sobre un acantilado rocoso.

Como ciudad natal del dictador Enver Hoxha y del escritor Ismail Kadare, la ciudad conserva en su castillo uno de los capítulos más oscuros de la historia balcánica: utilizado primero por el rey Zog y luego por el régimen comunista como prisión, fue conocido como la cárcel de las siete ventanas, donde los reclusos padecían condiciones inhumanas y muchas familias jamás volvieron a saber de sus seres queridos. A la par de este pasado, la ciudad ofrece un valioso patrimonio cultural con alrededor de 600 casas otomanas restauradas, entre ellas la Casa Skenduli del siglo XVIII, que permite adentrarse en la vida tradicional albanesa.

Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos

Charleston, en Carolina del Sur, es un destino donde la elegancia gótica sureña se mezcla con un encanto inquietante que atrapa a los viajeros. Sus rejas de hierro forjado cubiertas de musgo, los patios sombríos y las mansiones previas a la Guerra Civil en The Battery evocan un aire misterioso frente al mar, mientras el histórico Fuerte Sumter recuerda siglos de batallas. El barrio francés, con sus calles empedradas y la imponente Iglesia St. Philip’s, suma un toque enigmático que hace de la ciudad un lugar perfecto para quienes disfrutan lo oscuro y lo evocador.

Sin embargo, más allá de su arquitectura y su historia, Charleston ofrece experiencias que refuerzan esta atmósfera gótica y fascinante, como el Tour embrujado en carruaje al atardecer, donde las leyendas de fantasmas cobran vida entre callejones y antiguas residencias. Para completar la vivencia, hospedajes como el Meeting Street Inn envuelven al visitante en un ambiente romántico y nostálgico, con patios interiores cubiertos de verdor y verandas que parecen guardar secretos de otros tiempos.

Ouro Preto, Brasil

Ouro Preto se destaca como una de las ciudades coloniales más impresionantes de Brasil, donde la riqueza del oro extraído durante siglos se materializó en un patrimonio arquitectónico barroco extraordinario. La antigua Vila Rica, declarada Patrimonio de la Humanidad, cautiva a los visitantes con sus iglesias ornamentadas que albergan verdaderas fortunas en decoraciones doradas, como la Iglesia de Nossa Senhora do Pilar con sus casi 400 kilos de oro en su interior, y la Iglesia de São Francisco de Assis, obra maestra del célebre escultor Aleijadinho. Las calles empedradas y empinadas conectan estos templos con el histórico Museo de la Inconfidencia en la Plaza Tiradentes, donde se conserva la memoria de los rebeldes del siglo XVIII que lucharon contra el dominio portugués.

Más allá de su riqueza arquitectónica, Ouro Preto ofrece experiencias únicas como la visita a las antiguas minas de oro, especialmente la Mina de Chico Rei, que cuenta la historia del rey congolés esclavizado que logró comprar su libertad y la de muchos compatriotas. Estas galerías subterráneas revelan las duras condiciones en que trabajaban los esclavos africanos, extrayendo el oro que enriqueció al imperio portugués. La ciudad, construida sobre colinas y rodeada de montañas, regala panoramas espectaculares desde puntos como la Iglesia de Santa Efigênia, mientras que sus alrededores permiten explorar otros tesoros como Mariana y el Santuario del Buen Jesús de Congonhas, completando una experiencia que combina historia, arte colonial y la memoria de un pasado tanto glorioso como doloroso.

Luang Prabang, Laos

Luang Prabang, antiguo corazón real de Laos y Patrimonio de la Humanidad, guarda bajo su aparente serenidad un aire enigmático que envuelve templos, calles y paisajes. Entre los más de treinta monasterios budistas, el Wat Xieng Thong, con sus tejados inclinados que casi rozan el suelo, parece custodiar secretos del siglo XVI, mientras que el Wat Mai, que fue templo de la familia real, conserva la solemnidad de un poder desaparecido.

Al amanecer, la ciudad se cubre de un silencio ritual cuando los monjes recorren las calles en procesión, envueltos en túnicas anaranjadas que contrastan con la penumbra de la madrugada, creando una escena sagrada. Al caer la noche, la subida al Monte Phou Si ofrece no solo vistas sobre el Mekong y el Nam Khan, sino también la sensación de estar en un lugar donde lo terrenal se encuentra con lo invisible. Más allá del casco histórico, las cuevas de Pak Ou, con miles de estatuillas de Buda ocultas en la oscuridad de la roca, y las cataratas Kuang Si, cuyo rugido resuena como un eco ancestral, completan la atmósfera mística de una ciudad que parece vivir entre la luz del presente y las sombras de su pasado.

Oxford, Reino Unido

Oxford, ubicada en la zona sur central de Inglaterra, es una ciudad que respira historia y conocimiento. Su prestigiosa universidad, fundada en el siglo XII, ha dado forma a un centro medieval donde las torres góticas, los patios elegantes y los 38 colegios universitarios configuran un escenario único, que inspiró al poeta Matthew Arnold a llamarla la “Ciudad de las Agujas de Ensueño”. Sus calles adoquinadas, canales serpenteantes y el tradicional paseo en barca por el río completan una atmósfera que combina academia, patrimonio y encanto.

Más allá de su universidad, Oxford ofrece experiencias para todo tipo de viajeros: desde la imponente Biblioteca Bodleian, con siglos de manuscritos e historias ocultas, hasta lugares icónicos reconocidos por los seguidores de Harry Potter. Quienes buscan un plan diferente pueden explorar el castillo y su cripta de 900 años, recorrer museos y galerías, o cenar en un crucero nocturno por el río.

