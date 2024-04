Cinco hoteles de Miami y Miami Beach están entre los 50 mejores de Estados Unidos

Acqualina Resort & Residence On The Beach. Foto: Cortesía: Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami

Una vez más Miami y Miami Beach son las protagonistas en la última clasificación del US News and World Report, que es reconocida por galardonar a los mejores 50 hoteles de todo Estados Unidos y que en la edición de 2024 incluyó a cinco hoteles de las ciudades de la costa este, entre ellos, Acqualina Resort & Residence On The Beach, que se llevó el primer lugar, y Four Seasons Hotel at The Surf Club, Surfside, Florida que quedó en el segundo.

Dentro del análisis, que se hizo bajo una exhaustiva metodología, se tuvo en cuenta la clasificación por estrellas de cada hotel, los premios obtenidos dentro de la industria y la calificación de los huéspedes. De los más de 4.700 hoteles incluidos en la clasificación de los Mejores Hoteles de Estados Unidos en 2024, estos son los cinco mejores de Miami y Miami Beach:

Este resort, ubicado en el centro de Miami Beach, es el mejor lugar para relajarse y disfrutar del sol de Florida. Muestra lujo inigualable con muebles rojos, adornos de seda, servicio de mayordomo y una gran entrada parecida al Palacio Mediterráneo. Cuenta con 6,096 metros cuadrados de spas y albercas diseñadas solo para adultos, así como cuatro restaurantes que ofrecen una experiencia al aire libre con menús que abarcan de comida griega hasta japonesa, con una fusión de cocina italiana.

Al hospedarse en este hotel con vistas al mar, los huéspedes cuentan con acceso al restaurante Lido, el glamour de Champagne Bar, el lujoso spa, centro de ejercicio, dos albercas al aire libre, bicicletas estáticas y más. En las habitaciones se cuenta con pantallas planas, entradas USB a lado de la cama, WIFI gratis y audio a través de Bluetooth, incluso PlayStation se encuentran disponibles si el huésped lo solicita.

Un extravagante hotel en Miami Beach en donde los huéspedes se encuentran con lujosos candelabros, coloridos murales, las columnas de oro y toques rojos siempre presentes en los alojamientos y espacios compartidos. Las amenidades incluyen acceso a la playa, una alberca con una línea de palmeras, un lugar con equipamiento para hacer ejercicio y un teatro que presenta eventos estilo cabaret. En cuanto a la gastronomía, se puede degustar cocina argentina en Los Fuegos de Francis Mallmann, sabores asiáticos en Pao de Paul Qui y cócteles artesanales en Saxony Bar.

Este hotel cuenta con una atmósfera elegante, la madera oscura que acentúa su decoración es inspirada en la cultura asiática y, mezclado con el art deco de la propiedad, tiene como resultado una vibra relajante del ambiente. Además, cuenta con diversos lujos como la regadera estilo lluvia y los tocadores dobles en cada cuarto, así como una experiencia gastronómica de altura: en Jaya los comensales pueden disfrutar de sabores de toda Asia, mientras que en The Ocean Grill comida mediterránea será lo que impresionará cualquier paladar.

En Miami Beach este lujoso hotel cuenta con una playa y spa de lujo; los cuartos y suites sorprenden con balcones, minibars y una decoración elegante; las sillas lounge y los camastros brindan una comodidad excepcional a los huéspedes, así como el servicio personalizado en el área. Mientras que, de lado gastronómico, los restaurantes ofrecen una degustación griega inspirada en la isla Atlantikós, una experiencia única.

Tenga en cuenta que este reconocimiento por parte de US News and World Report fortalece la posición de Miami como un destino líder, donde la calidad de la hospitalidad se combina con el encanto de una ciudad vibrante y diversa.

