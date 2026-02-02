Cinco lugares del mundo donde el Año Nuevo Chino 2026 se vive a lo grande

Año nuevo chino Foto: EFE - Sebastiao Moreira

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si usted quiere vivir una celebración única, desbordada de color, tradición y movimiento, hay un evento imposible de ignorar: el Año Nuevo Chino. Conocido también como la Fiesta de la Primavera, no solo es la festividad más importante del calendario chino, sino una de las celebraciones culturales más grandes del mundo, vivida con intensidad no solo en China, sino también en gran parte del este y sudeste de Asia.

En 2026, esta celebración marca el inicio del año 4724, bajo el signo del Caballo. El Año Nuevo Lunar comenzará oficialmente el 17 de febrero, pero las festividades se extenderán mucho más allá del día central, transformando ciudades enteras en escenarios de rituales, desfiles y reuniones familiares.

Uno de los eventos más importantes de esta celebración, es el lunes previo al festejo, pues el país entra en un periodo de 40 días conocido como el chunyun, considerado la mayor migración humana anual del planeta. Millones de personas se movilizan para reencontrarse con sus familias antes de los largos días festivos del evento, que este año se extenderán por nueve días, del 15 al 23 de febrero, uno más que en 2025.

Estos días extra de descanso impulsan con fuerza el consumo y los viajes. Se espera un aumento significativo en el gasto en turismo, gastronomía y entretenimiento, tanto dentro como fuera del país. Los destinos internacionales más visitados se concentran en el sudeste asiático, con vuelos que representan cerca del 50 % del total, mientras que rutas como las de Japón han disminuido notablemente tras recientes tensiones geopolíticas, según datos de Flight Master.

Si planea celebrar estas fiestas, IATA, una empresa líder del sector turístico con más de 130 años de trayectoria, ha elaborado un ranking de destinos ideales para vivir el Año Nuevo Chino en 2026. Ciudades de distintos continentes que ofrecen experiencias únicas, demostrando que la magia del Año Nuevo Lunar se vive mucho más allá de Asia.

Pekín, China

Como no podía ser de otra manera, la capital china es uno de los destinos más emblemáticos para vivir el Año Nuevo Chino en toda su magnitud. Durante estas fechas, Pekín se transforma con faroles rojos, mercados tradicionales y fuegos artificiales que iluminan templos y barrios históricos.

En lugares como el Templo del Cielo y el Templo de la Tierra se realizan rituales ancestrales, desfiles y espectáculos folclóricos, mientras que en los hutongs las familias decoran sus puertas con pareados dorados y símbolos de buena fortuna. La gastronomía también es protagonista, con platos como los jiaozi, empanadillas que representan prosperidad y unión familiar.

Eso sí, más allá de la celebración, Pekín ofrece una experiencia cultural profunda donde conviven más de tres mil años de historia con una ciudad moderna pero tambien tradicional. Uno de los ejemplos más imponentes son la Ciudad Prohibida, antiguo corazón del poder imperial durante cinco siglos, el Palacio de Verano con sus jardines y lagos, y el sagrado Templo del Cielo revelan la grandeza espiritual y arquitectónica de China todos listos para recibir a millones de visitantes en el año.

Shanghái, China

Shanghái también es otra de las ciudades que marcan tendencia para esta fecha, pues aquí las tradiciones milenarias se viven en un escenario claramente futurista. El Bund, con su icónico skyline, se convierte en el punto ideal para disfrutar de espectáculos de luces y fuegos artificiales que marcan la llegada del nuevo año lunar, mientras que en el Jardín Yuyuan se celebra uno de los festivales de faroles más vistosos de la ciudad.

Además, algo iconico son las danzas del león y del dragón que toman centros comerciales y arterias como Nanjing Road, mezclando rituales ancestrales con el ritmo cosmopolita de la metrópoli.

Londres, Reino Unido

Alejandonos de Asia, Londres es uno de los grandes referentes europeos para celebrar el Año Nuevo Chino, esto se debe a que alberga la mayor festividad de este tipo fuera de Asia.

El corazón de la celebración late en Chinatown, en pleno Soho, y se expande hasta Trafalgar Square y el West End, donde faroles rojos, puestos de comida tradicional y espectáculos gratuitos llenan las calles. La celebración se viviá en toda la ciudad con actividades para todos los públicos, desde talleres familiares y exhibiciones culturales hasta eventos especiales en mercados como Camden y espacios culturales como museos y galerías.

Hong Kong

Hong Kong destaca como uno de los destinos más dinámicos y espectaculares para celebrar el Año Nuevo Chino, gracias a su mezcla única de tradición cantonesa y modernidad global. Las festividades comienzan el 17 de febrero de 2026 y se extienden durante tres días festivos oficiales, marcados por un gran desfile nocturno en Tsim Sha Tsui, donde carrozas iluminadas, dragones, danzas del león y música en vivo recorren avenidas icónicas junto al puerto Victoria, atrayendo a miles de visitantes.

El momento más esperado llega con el impresionante espectáculo de fuegos artificiales sobre la bahía Victoria, que transforma el skyline en un escenario luminoso y coreografiado. A esto se suman tradiciones únicas como las carreras de caballos en el hipódromo de Sha Tin, las coloridas ferias florales que simbolizan la buena fortuna y festivales como el de los Buenos Deseos de Lam Tsuen o el Festival de los Faroles, que marca el cierre de las celebraciones.

Manila, Filipinas

Filipinas vive el Año Nuevo Chino a través de sus comunidades filipino-chinas, que celebran esta festividad como un momento para atraer prosperidad, reforzar los lazos familiares y desear paz. En Manila, el epicentro es Binondo, considerado el barrio chino más antiguo del mundo, donde las tradiciones chinas se fusionan con la herencia cultural filipina. Durante estos días, las calles se llenan de desfiles, danzas del dragón, tambores y petardos, mientras los templos budistas y taoístas reciben a miles de personas que acuden a rezar por salud y buena fortuna.

La gastronomía ocupa un lugar central en la celebración, con platos cargados de simbolismo como el tikoy, que representa la unión y la dulzura, y los pancit, tradicionalmente asociados con la longevidad. Esta experiencia culinaria, que combina influencias chinas, españolas y estadounidenses, atrae a millones de turistas cada año y convierte a Manila en uno de los destinos más singulares para vivir el Año Nuevo.

Otros destinos en la lista:

Kuala Lumpur, Malasia: La capital malaya vive el Año Nuevo Chino con intensidad entre templos iluminados, Petaling Street llena de faroles y celebraciones que se extienden a toda la ciudad.

Taipéi, Taiwán: Taipéi celebra el Año Nuevo Chino desde sus templos y tradiciones familiares, con el Festival de los Faroles como broche final de la festividad.

Vancouver, Canadá: Vancouver se transforma con desfiles, actividades culturales y celebraciones en Chinatown gracias a su fuerte comunidad china.

Usera, Madrid, España: Usera se convierte en el Chinatown de Europa con desfiles, gastronomía tradicional y una agenda cultural que llena sus calles.

San Francisco, Estados Unidos: San Francisco ofrece una de las celebraciones más grandes fuera de Asia, con un desfile icónico y un Chinatown lleno de vida.

Ciudad de México, México: Ciudad de México vive el Año Nuevo Chino con desfiles, espectáculos y una fusión cultural que crece cada año.

Sídney, Australia: Sídney celebra el Año Nuevo Chino con más de dos semanas de eventos, esculturas de luz y festejos multiculturales en toda la ciudad.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.