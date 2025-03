Cinco planes imperdibles en Brasilia durante el Brasil vs. Colombia

El partido entre Brasil y Colombia se disputará en Brasilia, una de las sedes que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha elegido para albergar encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial. Foto: Setur-DF

Brasilia, la capital de Brasil, es una ciudad diseñada y construida desde cero en la década de 1950 para convertirse en el centro político y administrativo del país. Su planificación estuvo a cargo del urbanista Lúcio Costa y su icónica arquitectura fue obra del renombrado Oscar Niemeyer, lo que le otorgó el estatus de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. A diferencia de otras grandes ciudades brasileñas como São Paulo o Río de Janeiro, Brasilia no creció de manera orgánica, sino que fue diseñada con una estructura moderna y simétrica en forma de avión, con amplias avenidas, espacios verdes y edificios futuristas. Su clima es tropical de sabana, con temperaturas que oscilan entre los 17 °C y 27 °C, dependiendo de la época del año. Durante la temporada seca (de mayo a septiembre), los días son soleados y la humedad es baja, mientras que en la temporada de lluvias (de octubre a abril), las precipitaciones suelen ser intensas pero intermitentes.

A diferencia de otros países donde la sede suele ser fija, Brasil opta por un modelo rotativo, llevando los partidos de su selección a diferentes ciudades del país. Para el próximo partido de la Selección de Brasil, se a escogido a Brasilia como sede para enfrentar a Colombia en el próximo duelo de las Eliminatorias al Mundial 2026. Se jugará en el Estadio Nacional Mané Garrincha, uno de los recintos más modernos de Brasil, con capacidad para más de 70,000 espectadores. Será un duelo clave en la lucha por la clasificación al Mundial, con dos selecciones que han protagonizado enfrentamientos intensos en los últimos años.

La entidad encargada de la promoción del turismo en Brasilia es la Secretaría de Turismo del Distrito Federal (Setur-DF), que trabaja en la planificación y desarrollo del sector turístico en la capital brasileña, expone lugares turísticos imperdibles en Brasilia, elección que puede tener en cuenta si planea visitar la capital de Brasil para el partido ante la Selección Colombia. Para seleccionar los principales lugares turísticos que se promocionan en la ciudad, la Setur-DF se priorizan sitios que representan la identidad de Brasilia, como la Plaza de los Tres Poderes, el Eje Monumental y la Catedral Metropolitana, que destacan por su importancia en la historia y arquitectura de la ciudad. Dado que Brasilia es un ícono del modernismo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se destacan construcciones de Oscar Niemeyer, como el Congreso Nacional y el Palacio de Planalto. Además, se eligen lugares con buenas condiciones de acceso para turistas nacionales e internacionales, como el Pontão do Lago Sul, que combina gastronomía y entretenimiento junto al Lago Paranoá. Sin embargo, Brasilia no solo es arquitectura, sino también naturaleza. Espacios como el Parque Nacional de Brasilia y la Ermida Dom Bosco se incluyen en la oferta turística para quienes buscan actividades al aire libre.

1. El Eje Monumental y la Plaza de los Tres Poderes

Es la avenida más emblemática de Brasilia y una de las más anchas del mundo, con aproximadamente 400 metros de ancho. A lo largo de esta arteria, se encuentran varios de los edificios más importantes de la ciudad, diseñados por el renombrado arquitecto Oscar Niemeyer. Puede llegar desde el Estadio Nacional Mané Garrincha, tomando un taxi o utilizar aplicaciones de transporte como Uber. El trayecto dura entre 10 y 15 minutos. Desde la estación central de autobuses (Rodoviária do Plano Piloto), varias líneas llevan al Eje Monumental. Setur-DF recomienda visitar la Pira de la Patria, una llama encendida en honor a los héroes nacionales, pasar por el Museo de la Ciudad, donde se exhiben documentos y objetos históricos sobre la construcción de Brasilia. Uno de los puntos más relevantes del Eje Monumental es la Plaza de los Tres Poderes, donde se ubican las sedes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial:

• Congreso Nacional: Un edificio icónico compuesto por dos torres gemelas y dos semiesferas, una cóncava y otra convexa.

• Palacio de Planalto: Sede del Poder Ejecutivo, donde trabaja el presidente de Brasil.

• Supremo Tribunal Federal: Principal órgano judicial del país?

2. Catedral Metropolitana de Brasilia

Es una de las edificaciones más fascinantes de la ciudad, dado que su diseño vanguardista consiste en 16 columnas curvas de hormigón que crean una forma hiperbólica, simulando las manos elevadas al cielo. En su interior, los vitrales de colores permiten que la luz natural ilumine el espacio de manera espectacular. Además, en la entrada, se encuentran cuatro esculturas de bronce de los evangelistas, agregando un toque artístico a la experiencia. Para llegar puede hacerlo desde la Plaza de los Tres Poderes, se encuentra a dos kilómetros, puede caminar por el Eje Monumental o tomar un taxi. No olvide tomarse una foto con los impresionantes ángeles suspendidos en el techo de la catedral, además, si le interesa la arquitectura, visite la Iglesia Dom Bosco, otro espacio religioso de gran belleza en Brasilia.

3. Lago Paranoá y el Pontão do Lago Sul

Es una de las áreas recreativas más populares de Brasilia. Se trata de un lago artificial que rodea la ciudad y ofrece múltiples opciones de entretenimiento. Uno de los mejores lugares para disfrutar del lago es el Pontão do Lago Sul, una zona con restaurantes de alta calidad, bares y espacios para relajarse junto al agua. Puede llegar desde el centro de Brasilia, el Pontão do Lago Sul está a 10 kilómetros, o en taxi o en autobús desde la Rodoviária do Plano Piloto. Setur-DF recomienda llevar ropa cómoda si planea hacer actividades acuáticas, y reservar con anticipación si desea cenar en uno de los restaurantes más populares del área.

Actividades recomendadas

• Deportes acuáticos: Puede alquilar kayaks, practicar stand-up paddle o hacer un recorrido en lancha por el lago.

• Gastronomía: Disfrute de platos brasileños en restaurantes como Mangai (comida típica del noreste) o Coco Bambu (especializado en mariscos).

• Puesta de sol: Es uno de los mejores lugares para ver el atardecer en Brasilia.

4. Parque Nacional de Brasilia

Conocido popularmente como “Agua Mineral”, el Parque Nacional de Brasilia es una reserva natural que protege el ecosistema del Cerrado, característico de esta región. Dentro del parque, encontrará senderos ecológicos y piscinas naturales donde puede darse un refrescante baño. También es un lugar para la observación de aves y la fotografía de fauna silvestre. Puede llegar desde el centro de Brasilia, se encuentra a uos 10 kilómetros al norte de la ciudad. Se recomienda ir en taxi o coche particular, ya que las opciones de transporte público son limitadas. Setur-DF recomienda llevar traje de baño si planea nadar en las piscinas naturales, y usar protector solar y repelente de insectos.

Senderos principales

• Sendero Capivara: Aproximadamente 1,3 km de recorrido fácil, ideal para principiantes.

• Sendero Cristal Água: Un poco más largo (5 km), pero ofrece vistas increíbles y una experiencia más inmersiva en la naturaleza.

5. Ermida Dom Bosco

Es una pequeña capilla situada en una colina con vistas privilegiadas al Lago Paranoá, lugar para disfrutar del atardecer y tomar fotografías panorámicas de la ciudad. Este sitio rinde homenaje a San Juan Bosco, quien en el siglo XIX predijo la existencia de una gran metrópoli en Sudamérica, en una ubicación similar a donde fue construida Brasilia. Se puede llegar desde el Pontão do Lago Sul, que está a cinco kilómetros. Puede tomar un taxi o, si le gusta caminar, realizar una caminata escénica bordeando el lago. Setur-DF recomienda llevar una cámara o un teléfono con buena resolución para capturar el atardecer, y visitar el lugar en la tarde para disfrutar del cambio de colores en el cielo.

Consejos generales para su viaje a Brasilia

Setur-DF hace unas recomendaciones generales para visitar Brasilia:

Transporte:

• Taxis y Uber: Son las opciones más recomendadas para moverse cómodamente.

• Alquiler de carros: Si planea visitar lugares fuera del centro, alquilar un carro puede ser una buena alternativa.

Clima y vestimenta:

• Temporada seca (mayo a septiembre): Días soleados y noches frescas. Lleve ropa ligera y una chaqueta para la noche.

• Temporada de lluvias (octubre a abril): Lluvias frecuentes en la tarde. Es recomendable llevar paraguas o impermeable.

Gastronomía

• Pamonha: Similar a los tamales, hecho con maíz y relleno de queso o carne.

• Pequi: Fruta típica usada en la cocina del Cerrado.

• Churrasco brasileño: Pruebe una auténtica parrillada en restaurantes como Fogo de Chão.

