Clic Air conecta el oriente de Colombia con seis vuelos diarios a Yopal

Foto: Con su participación en la Media Maratón de Yopal 2025, Clic refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible del territorio. / Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Clic, una aerolínea orgullosamente diferente, continúa consolidando su compromiso con el país y el desarrollo del oriente colombiano. En su apuesta por fortalecer destinos con gran potencial turístico y económico, la compañía anunció su patrocinio oficial de la Media Maratón de Yopal 2025, un evento deportivo representativo de los Llanos Orientales.

Con esta alianza, Clic reafirma su propósito de conectar personas, destinos y experiencias, impulsando el turismo y la economía local a través del deporte. La Media Maratón reunirá a más de 3.000 corredores y será una vitrina para promover la oferta natural, cultural y gastronómica de Yopal, una ciudad que se consolida como puerta de entrada al Llano colombiano.

Actualmente, Clic es el mayor operador de la ruta Bogotá–Yopal, con seis vuelos diarios directos, lo que permite una conexión segura, ágil y flexible con el resto del país. Estos horarios han sido diseñados para ofrecer una mayor comodidad tanto a viajeros de negocios como a turistas y residentes de la región.

¿Por qué es diferente volar con Clic? Una de sus ventajas es permitir que los pasajeros pueden adelantar su vuelo sin costo adicional el mismo día, lo que optimiza su tiempo y mejora la experiencia de viaje.

Esta ruta, una de las más queridas dentro de la aerolínea, es también la más antigua y ha operado de manera ininterrumpida desde los inicios de Clic, demostrando el vínculo cercano y constante con el oriente del país.

Con su participación en la Media Maratón de Yopal 2025, Clic refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible del territorio, promoviendo el deporte como motor de bienestar y crecimiento regional, y contribuyendo al aumento del turismo en esta zona del país, gracias a este tipo de eventos deportivos.

De esta forma, la aerolínea continúa conectando el corazón del Llano con el resto de Colombia, invitando a más personas a descubrir la riqueza natural, cultural y humana de Casanare y sus alrededores. Y a sentirse orgullosas de su país y sus regiones.