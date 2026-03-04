Colombia alcanza cifra histórica en divisas por turismo: ¿cuánto generó el sector en 2025?

Durante 2025, y según cifras preliminares, Colombia recibió 6.496.434 visitantes no residentes. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Al cierre de diciembre de 2025, Colombia registró ingresos por USD 11.166 millones por concepto de transporte aéreo de pasajeros y viajes, una cifra histórica para el sector turístico. El resultado representa un incremento del 9,4 % frente a los USD 10.203 millones reportados en 2024 y confirma una senda de crecimiento sostenido durante los últimos tres años, según ProColombia.

El comportamiento positivo se consolida al revisar la evolución reciente: en 2023 el país registró USD 8.938 millones en divisas por estos conceptos; en 2024 la cifra ascendió a USD 10.203 millones; y en 2025 alcanzó los USD 11.166 millones. El aumento progresivo evidencia la recuperación y expansión del turismo como uno de los principales generadores de moneda extranjera para la economía nacional.

En términos de flujo de viajeros, entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 el país recibió más de 22 millones de visitantes no residentes, lo que representa un crecimiento del 120,5 % frente a los mismos meses del gobierno anterior. La dinámica muestra que el ingreso de divisas ha mantenido un ritmo ascendente durante este trienio, consolidando al sector como motor clave para el desarrollo regional.

Al respecto, la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, señaló que el comportamiento de las divisas refleja una mayor capacidad de gasto y una mejor captación de valor por cada viajero que llega al país. Según la directiva, los resultados confirman la resiliencia del sector y la efectividad de la promoción internacional para atraer un perfil de visitante que invierte directamente en servicios turísticos en distintas regiones.

Más visitantes y crecimiento por segmentos

Durante 2025, y según cifras preliminares, Colombia recibió 6.496.434 visitantes no residentes. El segmento de extranjeros no residentes —que concentra el 72 % del total de llegadas— sumó 4.677.267 personas, con un crecimiento del 3,8 % frente al año anterior.

Por su parte, el segmento de cruceristas también mostró un comportamiento favorable, con un aumento del 4,3 % y un total de 320.567 viajeros, fortaleciendo especialmente los destinos portuarios del Caribe colombiano.

El balance ratifica al turismo como uno de los sectores estratégicos para la generación de divisas y el posicionamiento internacional del país, en un contexto en el que la conectividad aérea y la promoción exterior continúan siendo determinantes para sostener la tendencia alcista.

