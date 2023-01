Colombia apuesta por el turismo para impulsar internacionalización de sus regiones

Colombia atesora el 10 % de la biodiversidad del planeta, es número uno en especies de aves, mariposas y orquídea. Foto: Cortesía ProColombia

En este inicio de año, Colombia estará presente en una de las principales vitrinas turísticas a nivel mundial, Fitur 2023, que tendrá lugar en Madrid del 18 al 22 de enero para mostrar por qué es uno de los países más biodiversos del mundo y además, potencia mundial de la vida.

El país atesora el 10 % de la biodiversidad del planeta, es número uno en especies de aves, mariposas y orquídeas, y es el único país de Suramérica con costas sobre los dos océanos. Esa inmensidad natural es la base para el desarrollo de productos turísticos que exaltan la vida y que se impulsarán en la capital española.

La arquitectura orgánica del stand imitará a la naturaleza mediante gigantografías triangulares donde se mostrarán los destinos sostenibles del país, enfocados en respetar a la población local generando desarrollo. Visitar Colombia es como visitar seis países en uno. Las seis grandes regiones turísticas son: Gran Caribe Colombiano, Andes Orientales Colombianos, Andes Occidentales Colombianos, Macizo Colombiano, Pacífico Colombiano y Amazonía – Orinoquía Colombiana.

Los territorios del país tendrán especial protagonismo a través de seis pantallas de proyección que mostrarán sus principales características y atractivos. También se proyectará información de los cuatros pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta: Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, cuyo sistema de conocimiento ancestral fue reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En paralelo, habrá un programa cultural con presencia de artistas colombianos y no faltarán las degustaciones gastronómicas típicas, así como del reputado café de la Federación Nacional de Cafeteros.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó que “el país apuesta por una industria turística que respete la vida natural y de las comunidades locales, y que además establezca estándares para la contemplación, comprensión y conservación de su biodiversidad, así como para la co-creación, conexión y conservación de sus expresiones culturales”.

En este sentido, durante la feria se lanzará un manual para guías de turismo con foco en el Río Magdalena, la miniserie Finding Encanto y una guía de Kitesurf que ha desarrollado ProColombia de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, se presentarán cuatro nuevas rutas turísticas artesanales lideradas por Artesanías de Colombia.

“Colombia demostrará que es un gran destino para los viajeros internacionales durante Fitur 2023, la primera cita mundial del año para todos los profesionales del turismo. Nuestro propósito en esta edición es tener como bandera la internacionalización de los territorios y de las mipymes de nuestro país que ofrecen experiencias únicas y transformadoras, que además aportan a la construcción de paz en las regiones. La sostenibilidad será nuestra carta de presentación gracias a la apuesta que hemos hecho para que el país proteja y conserve nuestras riquezas”, explicó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

La delegación estará compuesta por los siguientes operadores: EM Hoteles; Casa San Agustín; Hotel Isla del Encanto; Hoteles Estelar; Faranda Hotels; Hotel Las Américas; Hoteles Dan; Hoteles GHL; Fenix Beach Cartagena; El Cielo Hotel; Decameron Hoteles; Hotel Almirante; Incotur; Incentivamos; Phoenix; Panamericana de Viajes; Destino Colombia; Green Travel DMC; Kaishi Travel; Transfers & Tours; Contactos; Aviatur; Aventure; Colombian Journeys; Macuira Tours; Go & Travel; All Reps; Corporación Turismo Cartagena de Indias; Cali Valle Bureau; Bureau de Medellín; Alcaldía de Barranquilla; Cartagena Convention and Visitors Bureau; Bogotá IDT; Indetur Santa Marta; Idecut; Alcaldía de Popayán; Gobernación del Quindío; y Avianca.

Turismo, una industria al alza en Colombia

De acuerdo con cifras de Migración Colombia, con análisis de ProColombia, en el período enero - octubre de 2022 se registró el ingreso al país de 3.558.670 viajeros internacionales no residentes, lo que representa un crecimiento del 145,2% frente al mismo periodo del año anterior, y comparado con el mismo periodo de 2019, año de referencia previo a la pandemia, representa una recuperación del 98,6%.

De acuerdo con la consultora ForwardKeys, las reservas aéreas internacionales hacia Colombia para la temporada de fin de año, que va de noviembre de 2022 a enero de 2023, registran un incremento del 53,4 % frente al mismo período del año anterior.

Además, la confianza en el país por parte de las aerolíneas y los destinos se confirma con la implementación de 33 nuevas rutas aéreas internacionales, las cuales representaron un 94 % más que en 2019, considerado el mejor año para el turismo en Colombia.

Estas nuevas rutas son operadas a través de 11 aerolíneas, conectando con 12 países en América y Europa (Argentina, Aruba, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú y República Dominicana), y hacia 8 ciudades en Colombia (Medellín, Bogotá, Cartagena, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Pereira y Bucaramanga).

España – Colombia

A cierre de 2021, las llegadas a Colombia de extranjeros residentes en España tuvieron un crecimiento de 87,6 % respecto a 2020, esto gracias a un aumento de 25.963 viajeros que arribaron al país.

Para el periodo enero - octubre de 2022, las llegadas de los extranjeros residentes en España a Colombia tuvieron una variación de 158,4 % respecto al mismo periodo en 2021. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca fueron los principales destinos.

