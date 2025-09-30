Colombia brilla en los World Travel Awards 2025 con tres importantes galardones

Pueblito Boyacense. Foto: Cortesía Civitatis

Colombia se está consolidando como un referente turístico en la región. No solo las cifras lo confirman, con un crecimiento constante en la llegada de visitantes y en el impacto económico del sector, sino que también el mundo lo está reconociendo.

Y es que entre enero y julio de 2025, más de 2,7 millones de viajeros extranjeros eligieron el país, mientras que la movilidad aérea superó los 32 millones de pasajeros, reflejando un dinamismo sin precedentes. A esto se suma que el turismo generó divisas por encima de sectores tradicionales como el café y el carbón, reafirmando su papel como motor clave de la economía.

Hoy el panorama es aún más alentador: en los World Travel Awards 2025, conocidos como los “Óscar del turismo”, Colombia brilló al obtener tres distinciones que destacan la riqueza cultural y natural de sus territorios, desde Cartagena y Boyacá hasta su potencial como destino para los jóvenes viajeros el país brilló mostrando porque es uno de los destinos más populares del mundo.

¿En qué categorías destaco Colombia?

Principal destino de luna de miel de Sudamérica en 2025

Cartagena de Indias ha sido reconocida por séptima vez como el “Destino Líder de Luna de Miel en Sudamérica” por los World Travel Awards, consolidando su posición como el lugar preferido para comenzar la vida en pareja.

Este galardón celebra no solo la belleza de sus calles coloniales, su encanto romántico y su colorida vida cultural, sino también el trabajo constante del sector turístico MICE que ha convertido el turismo de romance en un motor económico fundamental para la ciudad. El segmento de bodas y lunas de miel tiene un impacto notable: el 44% de las bodas destino de Colombia ocurren en Cartagena, beneficiando a múltiples sectores como hotelería, gastronomía, música, transporte y artesanías.

La ciudad combina historia, romance y modernidad creando un ambiente íntimo perfecto para parejas, con experiencias únicas como escapadas a las Islas del Rosario, un paraíso caribeño con aguas cristalinas ideal para buceo y snorkel; recorridos por la Ciudad Amurallada al atardecer, donde las murallas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ofrecen vistas de arquitectura colonial; paseos en carruaje por el Centro Histórico bajo la luz de las farolas; y atardeceres en Getsemaní, el icónico barrio que renació como museo al aire libre con coloridos murales, música en vivo y gastronomía caribeña.

Principal destino regional de Sudamérica 2025

Boyacá se consolidó como el Mejor Destino Regional de Sudamérica superando a reconocidas regiones como la Araucanía en Chile, Canelones en Uruguay, Mendoza en Argentina y Minas Gerais en Brasil. Este galardón refleja el posicionamiento internacional que ha alcanzado la región gracias al trabajo articulado de entidades oficiales, empresarios y operadores turísticos, quienes han impulsado rutas temáticas, proyectos de turismo rural, festivales culturales y estrategias de sostenibilidad.

La diversidad de atractivos hace de Boyacá un destino único que combina naturaleza, cultura y tradición. Sus pueblos coloniales, como Villa de Leyva, Monguí, Tibasosa, Iza y Ráquira, se suman a escenarios naturales como el Lago de Tota y los páramos de Ocetá y Pisba. También resalta su gastronomía típica con preparaciones como el cocido boyacense, el cuchuco y la mazamorra chiquita. Todo esto convierte al departamento en un referente del turismo nacional e internacional.

El principal destino turístico juvenil de Sudamérica 2025

Colombia fue reconocida como el Destino Juvenil Líder de Sudamérica, un premio que refleja el atractivo creciente del país entre los viajeros jóvenes. Este segmento, especialmente el de quienes tienen entre 21 y 30 años, se ha convertido en uno de los más relevantes para el turismo nacional, pues busca experiencias que combinan cultura, música, naturaleza y aventura. En este sentido, Colombia ofrece una propuesta diversa que responde a esas expectativas: desde festivales y actividades urbanas hasta recorridos por paisajes naturales únicos, lo que la posiciona como un destino capaz de conectar con distintos intereses y estilos de viaje juvenil.

El reconocimiento también evidencia el trabajo que se viene realizando en la promoción turística del país, con experiencias diseñadas para acompañar las diferentes etapas de la juventud, ofreciendo alternativas que acompañan desde la vida escolar hasta la universitaria y profesional. En esta oferta destacan la naturaleza y la aventura, que permiten a los jóvenes explorar paisajes únicos, participar en actividades al aire libre y disfrutar de vivencias que trascienden el viaje.

