Colombia brilló en los “Óscar del Turismo” 2026 con 52 nominaciones: ¿en qué destacó?

Colombia dejó de ser una promesa para convertirse en un competidor sólido del turismo global Foto: Cortesía Jose Caballero

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Colombia ya no es solo una promesa turística: es una realidad que el mundo empieza a premiar. Mientras crecen las cifras de visitantes y la conectividad aérea alcanza niveles históricos, el país suma un nuevo hito: 52 nominaciones en los World Travel Awards 2026, una señal clara de que su apuesta por el turismo está captando la atención internacional.

Estos premios —considerados los “Óscar del turismo”— reconocen la excelencia en todos los sectores de la industria y se han consolidado como uno de los mayores sellos de calidad a nivel global. Más que un reconocimiento, este logro habla de un país —y de sus destinos— que ha sabido reinventarse, apostarle a la diversidad y posicionarse con una oferta cada vez más innovadora y sostenible en el escenario internacional.

¿En qué categorías destacó Colombia?

Colombia no solo acumuló nominaciones en los World Travel Awards 2026, sino que logró destacarse en una amplia gama de categorías que reflejan la diversidad y madurez de su oferta turística. Más allá del número, lo relevante es cómo estas candidaturas evidencian un posicionamiento estratégico en distintos segmentos del mercado internacional.

En total, el país logró 52 nominaciones en los World Travel Awards 2026 para Suramérica, abarcando tanto destinos como empresas del sector turístico. En concreto, 28 de estas candidaturas corresponden a territorios y atractivos, mientras que 24 reconocen a marcas, hoteles y servicios, lo que evidencia una competencia que va más allá de los lugares y se extiende a toda la cadena de valor del turismo.

Y es que, a través de estas categorías, el país deja ver la amplitud de su oferta: turismo de aventura, playa, gastronomía, cultura, naturaleza, destinos sostenibles, avistamiento de ballenas y turismo juvenil. No se trata solo de una lista diversa, sino del reflejo de una estrategia que ha buscado posicionar a Colombia en múltiples frentes del mercado internacional.

“Esto demuestra el respaldo a una gestión que en 2025 generó más de 11.166 millones de dólares en divisas, un 9,4 % más que el año anterior. Entre agosto de 2022 y febrero de 2026, hemos recibido más de 22 millones de visitantes no residentes, lo que representa un aumento del 114,5 % frente al cuatrienio anterior”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Algunos territorios ejemplifican bien este alcance. San Andrés figura como destino de playa, mientras que el Santuario de Las Lajas y el Parque Nacional Natural Tayrona posicionan al país en categorías de naturaleza y patrimonio.

En el ámbito urbano, Bogotá y Medellín destacan en turismo de negocios y escapadas, mientras que Cartagena, Barranquilla y Cali sobresalen como destinos culturales. A esto se suman apuestas más específicas como Boyacá como destino emergente, Cartagena en turismo romántico y Cali en turismo deportivo.

Pero este protagonismo no se limita a los territorios. Las nominaciones también evidencian la fuerza de los actores que sostienen la experiencia turística, desde la conectividad hasta la oferta de servicios. En ese panorama destacan:

Transporte aéreo: Avianca compite como aerolínea líder, mejor marca y servicio lounge, mientras que el Aeropuerto Internacional El Dorado figura como una de las principales terminales de la región.

Experiencia aeroportuaria: El Dorado Lounge y la terminal FBO de Aerosupport refuerzan la apuesta por elevar la experiencia del viajero.

Turismo de cruceros y negocios: El Puerto de Cartagena sobresale en la categoría de cruceros, y Ágora Bogotá Convention Center compite como centro de conferencias líder.

Promoción y gestión local: Las oficinas de turismo de Cartagena, Bogotá y Medellín buscan consolidarse como referentes regionales.

Intermediación y hotelería: Agencias como Aviatur y propuestas como Foodies Colombia, junto con hoteles de Bogotá, Medellín, Cartagena y Santa Marta, compiten en categorías de diseño, patrimonio, lujo y nuevas aperturas.

En conjunto, estas nominaciones no solo evidencian la amplitud de la oferta turística, sino también un cambio en la forma en que el país se proyecta: una mirada más equilibrada que integra territorios que durante años estuvieron al margen del mapa turístico. Este enfoque no se queda solo en las nominaciones. Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se han acompañado más de 100 iniciativas en distintas regiones del país de turismo, muchas de ellas en zonas que estuvieron marcadas por el conflicto armado, lo que muestra cómo esta industria empieza a consolidarse como una herramienta de transformación y desarrollo local.

Ahora, el objetivo, según la cartera, no es solo atraer más visitantes, sino consolidar un modelo en el que el desarrollo turístico no implique la pérdida de identidad. Por el contrario, se busca que sean los paisajes, las culturas y las tradiciones locales los que despierten el interés de los viajeros y, al mismo tiempo, se conviertan en una razón para su protección y conservación.

¿Cómo votar en los World Travel Awards?

Hay que ingresar a https://www.worldtravelawards.com/vote

Es necesario crear una cuenta para emitir el voto.

Los nominados aparecen enumerados en orden alfabético dentro de cada premio o se pueden buscar por región, para este caso: Suramérica.

Las votaciones estarán abiertas hasta el 12 de junio de 2026.

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