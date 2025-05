Colombia busca fortalecer el montañismo: así se reactiva su federación

Corpomontaña nació en enero de 2023 como una respuesta concreta a la falta de una Federación Colombiana de Deportes de Montaña y Escalada Foto: Leidy Barbosa

Cada vez más personas ven en la montaña no solo un lugar para el encuentro con la naturaleza, sino un espacio donde el reto físico y la superación personal se convierten en una verdadera disciplina deportiva. Sin embargo, este creciente interés por el montañismo ha avanzado sin una estructura oficial que lo respalde. Desde hace años, Colombia no cuenta con una Federación de Deportes de Montaña que acompañe, forme y represente a sus practicantes. Frente a este vacío institucional, surge Corpomontaña, una organización que asume el compromiso de fortalecer esta pasión y darle al montañismo el lugar que merece dentro del panorama deportivo del país.

Corpomontaña nació en enero de 2023 como una respuesta concreta a la falta de una Federación Colombiana de Deportes de Montaña y Escalada. Su creación responde a la necesidad de contar con una entidad capaz de liderar el desarrollo de actividades deportivas, culturales, ambientales y patrimoniales en torno a la cultura de montaña en Colombia.

La iniciativa fue impulsada por un compromiso profundo con el fortalecimiento del montañismo en el país y se cimenta en un trabajo previo sostenido en el departamento de Risaralda, donde ya se venía promoviendo una práctica responsable, consciente y respetuosa del territorio. Así surgió la Corporación para el Fomento y Desarrollo del Montañismo en Colombia

Entre Montañas conversó con Jorge Mario Ríos, presidente de Corpomontaña y representante de la firma Colombian Adventure, para conocer en detalle el proceso de reactivación de la Federación Colombiana de Deportes de Montaña y Escalada, el respaldo que están brindando desde la corporación, y su visión actual sobre el estado y las proyecciones del montañismo en Colombia.

¿Cómo nació CorpoMontaña y qué los motivó a enfocarse en el montañismo, el senderismo y la conservación ambiental?

Comprendíamos que Colombia necesitaba avanzar en la reglamentación, regulación y reconocimiento del montañismo como disciplina, y ese ha sido precisamente el eje que orienta nuestro trabajo. Es importante resaltar que, al momento de crear Corpomontaña, observábamos cómo en el país el senderismo crecía como actividad turística. Sin embargo, nuestra apuesta iba más allá. Nosotros, además de trabajar por la reglamentación y el reconocimiento del montañismo, buscábamos impulsar en Colombia procesos de formación académica de alto nivel en esta materia.

Desde la desaparición de la Federación Colombiana de Deportes de Montaña y Escalada, hace ya dos décadas, la actividad ha quedado en un limbo institucional. Su desarrollo se ha canalizado principalmente a través del sector turístico, donde se prioriza la experiencia comercial sobre el enfoque deportivo. Esta situación ha impedido la formación de atletas, la creación de programas técnicos y la consolidación de clubes con reconocimiento deportivo, factores clave para el crecimiento estructurado de cualquier disciplina.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta Corpomontaña hoy en día para promover el deporte de montaña bajo un esquema federativo?

El obstáculo principal no es solo la ausencia de una federación, sino la falta de cultura deportiva federativa entre los practicantes y operadores. La mayoría de las actividades de montaña en Colombia están organizadas por empresas que operan bajo el Registro Nacional de Turismo, lo que limita su acceso a los beneficios del Sistema Nacional del Deporte. Esta separación entre turismo y deporte ha generado un círculo vicioso: no hay clubes reconocidos porque no hay federación activa, y no hay federación porque no existen las ligas y clubes necesarios para su reconstitución. A esto se suma la complejidad jurídica de revivir una entidad que existió legalmente y luego desapareció, lo que hace que el proceso de reconstitución no pueda partir desde cero.

Superar este estancamiento requiere un cambio profundo en la percepción del montañismo en el país. Será necesario construir desde la base, promoviendo la creación de clubes deportivos, fomentando una identidad colectiva entre los practicantes y demostrando que el enfoque federativo no compite con el turismo, sino que puede complementarlo. Una nueva federación no solo fortalecería el montañismo como deporte, sino que también podría elevar los estándares de calidad, seguridad y formación en todo el ecosistema de montaña en Colombia.

Corpomontaña no busca convertirse en una Federación de Deportes de Montaña y Escalada, sino que promueve y acompaña la reactivación de una federación colombiana que permita al país integrarse al sistema internacional de esta disciplina. Aunque impulsa procesos deportivos, Corpomontaña tiene un enfoque más amplio que abarca dimensiones culturales, ambientales, sociales y económicas relacionadas con la montaña. Por ello, incluso con una federación activa, la organización continuará su labor en diversos frentes, reafirmando que su naturaleza no es exclusivamente deportiva.

¿Qué papel podría cumplir una futura Federación Colombiana de Deportes de Montaña y Escalada en la articulación entre conservación ambiental, deporte y turismo en Colombia?

La existencia de una Federación Colombiana de Deportes de Montaña y Escalada es fundamental para que el país pueda tener representación en eventos internacionales y para avanzar en la conservación de los escenarios deportivos naturales. Colombia, al contar con numerosas áreas protegidas, enfrenta el reto de definir cómo estas pueden integrarse de manera adecuada a la práctica deportiva, especialmente cuando muchas de estas zonas están bajo la administración de Parques Nacionales. Una federación podría jugar un papel clave en ese diálogo y en el diseño de políticas que equilibren conservación y deporte.

La Federación Internacional de Deportes de Montaña y Escalada cuenta actualmente con presencia en todos los continentes, agrupando a 74 países y 92 federaciones. Resulta lamentable que Colombia, siendo un país con tres cordilleras y una geografía marcadamente montañosa, no haga parte de este sistema global. La riqueza natural del país y su potencial para el desarrollo de actividades de montaña hacen aún más evidente la necesidad de integrarse a este escenario internacional.

Además, formar parte de esta red posicionaría a Colombia como un destino de referencia para los deportistas y aficionados que recorren el mundo en busca de montañas donde practicar su disciplina. Según ONU Turismo, más de 150 millones de personas visitan anualmente las montañas para realizar actividades relacionadas con este entorno. Ingresar al sistema de federaciones internacionales no solo permitiría representar al país en eventos deportivos globales, sino también fortalecer su visibilidad y atractivo dentro del turismo de montaña a nivel mundial.

También es esencial diferenciar entre el deportista profesional de montaña y el turista. El primero requiere condiciones y escenarios específicos, debido a su nivel técnico y a los riesgos asociados con su práctica, mientras que el turismo de montaña se desarrolla en contextos más amplios y accesibles. Esta distinción es uno de los motivos por los cuales se impulsa la existencia de una federación, ya que permitiría establecer estándares, promover la formación profesional y garantizar el adecuado uso y protección de los espacios naturales.

¿Cómo se está trabajando para reactivar la Federación Colombiana de Deportes de Montaña y Escalada y qué pasos son necesarios para consolidarla formalmente?

Como parte de sus esfuerzos por fortalecer el montañismo en Colombia, Corpomontaña ha gestionado la reactivación de la Federación Colombiana de Deportes de Montaña y Escalada. Este avance se formalizó con la Resolución 1173 del 4 de diciembre de 2024, mediante la cual el Ministerio del Deporte designó un Comité Provisional con un mandato inicial de seis meses. La tarea de este comité será estructurar y consolidar el desarrollo del montañismo a nivel nacional, sentando las bases para su organización y reconocimiento formal.

Este hito es crucial, ya que la ausencia de una federación activa ha impedido que Colombia se integre al sistema global del montañismo, representado por la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA), entidad que regula estos deportes a nivel mundial. Aunque el comité provisional no constituye aún una federación en pleno, representa el primer paso formal hacia su reconstitución.

Para que este proceso avance, es necesario crear al menos tres ligas o asociaciones deportivas en distintos departamentos o en Bogotá, todas con reconocimiento legal. Una vez cumplido este requisito, el comité podrá convocarlas para restablecer la Federación de manera formal, siguiendo la normativa vigente. Este paso es vital para que Colombia pueda consolidar una estructura deportiva sólida en torno al montañismo, permitiendo no solo la regulación y profesionalización de estas prácticas, sino también la representación oficial del país en escenarios internacionales. Con una federación legalmente constituida, será posible acceder a recursos, homologar procesos de formación, establecer estándares de seguridad y sostenibilidad, y garantizar que los deportistas colombianos participen en igualdad de condiciones en competencias y redes globales.

En este marco, Corpomontaña ha centrado buena parte de sus esfuerzos en fortalecer la base del sistema deportivo nacional, promoviendo la conformación de clubes deportivos legalmente reconocidos, como lo exige el Sistema Nacional del Deporte y la Ley Nacional del Deporte. Para ello, se ha trabajado con colectivos de montaña en departamentos como Risaralda, Antioquia, Quindío, Caldas y Tolima, brindándoles información, asesoría y acompañamiento para que se formalicen como clubes con reconocimiento deportivo.

La mayoría de los colectivos de montaña en Colombia funcionan hoy de manera informal, por lo que el trabajo de sensibilización y orientación legal ha sido clave para avanzar hacia una representación estructurada y legal del montañismo y la escalada en el país. Solo así se podrá garantizar una participación activa y organizada dentro del contexto deportivo nacional e internacional.

¿Qué tipo de proyectos y programas desarrollan actualmente para fomentar el montañismo?

En Corpomontaña entendemos el montañismo como un sistema amplio que no solo abarca disciplinas deportivas como el senderismo o la escalada, sino también dimensiones ambientales, sociales, culturales y económicas ligadas a la vida en la montaña. Por eso, nuestros proyectos y programas no se limitan al fomento del senderismo, sino que buscan posicionar el montañismo como una práctica integral y actualizada que responda a los desafíos contemporáneos del país. En Colombia, aún falta consolidar esta visión más global del montañismo, y por eso uno de nuestros principales enfoques es la formación y la reflexión académica.

Desarrollamos congresos nacionales e internacionales de senderismo y montaña, foros regionales sobre turismo deportivo y programas como las Tertulias de Montaña, espacios en los que participan expertos nacionales e internacionales para abordar temas técnicos, éticos y formativos. Apostamos a la educación como base para profesionalizar la práctica del montañismo, con el objetivo de que quienes ya están activos en este ámbito —y son muchos en Colombia— lo hagan con mayor preparación, técnica y conciencia. Países como España son un ejemplo, donde la formación académica en deportes de montaña es un pilar fundamental.

También organizamos actividades específicas para los amantes de la montaña, como seminarios, capacitaciones y programas de cooperación internacional. Un ejemplo destacado fue la formación en Cataluña, España, donde 19 colombianos participaron en el curso de monitores de excursionismo, una base técnica que da inicio al proceso formativo de guías deportivos en Europa. Corpomontaña, conformado hoy por 41 entidades y personas naturales, apoya de manera activa las iniciativas de sus miembros —guías, agencias, operadoras—, fortaleciendo así una red comprometida con un montañismo más responsable y sostenible.

¿Cómo trabajan en alianza con otras organizaciones o entidades para fortalecer las actividades en alta montaña en colombia?

Corpomontaña ha consolidado una sólida red de alianzas nacionales e internacionales con entidades de gran relevancia en el mundo del montañismo. Desde su creación, una de sus primeras acciones fue firmar un convenio de cooperación internacional con la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña (España), considerada una de las cinco federaciones más importantes del mundo en deportes de montaña y escalada. Esta alianza ha permitido una transferencia constante de conocimientos y apoyo técnico que ha sido fundamental para el desarrollo del proyecto de Corpomontaña en Colombia.

Además, se han establecido convenios de cooperación con la Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escalada y con la Universidad Tecnológica Nacional Tierra del Fuego en Argentina. Esta última ofrece un programa técnico de alta calidad, avalado por el Ministerio de Educación Superior de ese país, que forma guías especializados en trekking a través de la Tecnicatura en Actividad de Montaña. Este programa es reconocido por su rigor académico y su enfoque integral en la preparación de profesionales del montañismo.

Corpomontaña también ha tejido lazos con la Federación de Andinismo de Chile, cuyo presidente representa al Comité de Administración de la Federación Internacional de Deportes de Montaña y Escalada. Gracias a estos vínculos, fortalecidos por la participación en capacitaciones realizadas en países como Ecuador, Perú y Bolivia, se ha logrado establecer una red de colaboración que brinda respaldo técnico, visibilidad y legitimidad a los esfuerzos de Corpomontaña, permitiéndole avanzar en su misión de profesionalizar y estructurar el montañismo en Colombia.

