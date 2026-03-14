Colombia está cambiando su estrategia de turismo: avances y desafíos del país

El turismo en Colombia está avanzando, ¿tendrá algún costo? Foto: Colaborador/a Esporádica

En los últimos años, Colombia ha dejado de ser un destino emergente para convertirse en uno de los lugares que más interés despiertan entre los viajeros del mundo. Naturaleza exuberante, una gastronomía diversa y territorios donde las comunidades conservan sus tradiciones se han convertido en el principal atractivo para quienes buscan experiencias más auténticas al viajar.

El crecimiento del turismo en Colombia ha sido notable. Según Procolombia, solo en 2025 el país registró ingresos por USD 11.166 millones por el transporte aéreo de...