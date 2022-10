Colombia, paraíso para los amantes de las mariposas

Gracias a la inversión de ProColombia, todos los interesados en la guía pueden tener acceso a ella. Foto: Cortesía ProColombia

Cada vez son más los turistas internacionales que buscan experiencias de nicho asociadas con la naturaleza. Colombia es referente mundial para el avistamiento de aves, y ahora busca posicionarse como el lugar perfecto para los amantes de las mariposas.

Recientemente, en la rueda de negocios Colombia Nature Travel Mart, ProColombia presentó la primera guía de Mariposas endémicas, publicación liderada por la científica colombiana Blanca Huertas, investigadora del Museo de Historia Natural de Londres y responsable de una de las colecciones de mariposas más grande del mundo.

Se trata de una publicación de 240 páginas que detalla las más de 200 especies de mariposas que habitan exclusivamente en Colombia, con imágenes, mapas, datos curiosos y descripciones, para identificarlas, conocerlas, protegerlas y seguir conservando esa diversidad en el país e incentivar el turismo ecológico.

¿Por qué es tan importante este manual de “Mariposas endémicas de Colombia”?

Es la primera guía en donde están las mariposas que solo se encuentran en el territorio colombiano y es importante porque nosotros somos los encargados de su conservación, tenemos que protegerlas, son mariposas que están en ecosistemas muy particulares. Cuando se desaparezca uno de sus ecosistemas se va a desaparecer una de esas mariposas, entonces son especies vulnerables porque tienen restricciones en su distribución. La información nos ayuda a conservar.

¿Qué podemos aprender de las mariposas?

Son unos organismos excelentes para estudiar muchos fenómenos en la tierra; por ejemplo, el cambio climático, la evolución de cómo los organismos se han transformado en el tiempo, también son excelentes bioindicadoras; es decir, cualquier persona que siempre había visto muchas mariposas en un lugar, y luego cortan las plantas, ponen químicos y no vuelven, pueden darse cuenta de que la calidad de ese ambiente no es tan bueno como lo era antes.

Las mariposas traen bastante información, son un buen grupo de estudio y logran enganchar a la gente porque son bonitas y coloridas, cuando empiezan a desaparecer nos podemos dar cuenta de que algo está pasando. Es por este motivo que son muy buenas para utilizarlas en este tipo de evaluaciones del ambiente.

Colombia atesora más de 3.700 especies de mariposas, de las cuales 200 son exclusivas del país. ¿Por qué hay tantas?

Colombia es el paraíso de todo en uno. Tenemos costas, valles, llanuras, la Amazonia, montañas por todas partes; la cordillera de los Andes está dividida en tres, como en ninguna otra parte del mundo. Eso se ve reflejado en la diversidad, no solo de mariposas, sino de plantas, que son las que las van a alimentar. Con el tiempo, diferentes grupos han venido colonizando distintos hábitats y se han ido separando para tener más y más diversidad.

Además de esas 3.700 especies tenemos más de 2.000 razas geográficas que llamamos “subespecies”; es decir, poblaciones que son aisladas, son diferentes y eventualmente van a hacer otras especies. Incluso, estamos convencidos de que hay muchas más de 3.700, porque todo este concepto de qué separa a una especie es un debate grande que tenemos, pero es más que todo por la diversidad geográfica del país, que es única en el mundo.

¿A quién está dirigida la guía?

Este manual empezó como una lista de chequeo. Queríamos saber cuáles eran las especies prioridad para conservación y para poner nuestros esfuerzos, porque Colombia tiene tantas especies que a uno no le alcanzan la vida ni los recursos para estudiarlas; por lo tanto, en asocio con ProColombia, que ha sido gestor y nuestro principal aliado con este libro, lo pensamos para todo el público, porque la conservación no puede ser posible solamente con los pocos científicos que somos o con los pocos recursos que tenemos. Con acciones concretas debemos darles a todas las personas la información científica para poder actuar.

Sin embargo, Colombia, siendo uno de los países con más mariposas del mundo, aún no tiene una guía completa que resuma todas sus especies, porque es como un gran rompecabezas que tenemos que hacer poco a poco, pero necesitamos la ayuda de muchos gremios, como el del turismo, para que todas las personas que vienen a Colombia, que toman miles de fotos, que van a lugares remotos donde nosotros los científicos no hemos podido ir, y ya teniendo una guía, puedan guardar de una forma sistemática y organizada la información que encuentren para que se pueda aprovechar. Esa es una manera de hacer turismo responsablemente.

¿Por qué es importante que el sector turístico impulse la sostenibilidad basada en la conservación?

Es muy importante porque al final del día el impacto del turista es grande en las comunidades, no solamente es una persona que viene al país y se va, es una persona que trae recursos y lleva una reputación al exterior, y eso, a la hora del té va a traer recursos de inversión, de mejoramiento de toda la infraestructura, no solo turística, sino también de calidad de vida de las comunidades dándoles trabajo, oportunidades o capacitación. Entonces, es clave invertir en hacer las cosas bien desde el principio, trayendo información que sirva para contribuir con el turismo responsable y sostenible, que sea un viajero que disfrute de Colombia, pero que le deje algo al país.

Los turistas de hoy en día son diferentes. El turismo de naturaleza trae otros personajes, trae personas muy conscientes sobre el ambiente, que seguramente se van a sentir muy felices por haber contribuido con la conservación de un país.

El manual fue presentado en Colombia Nature Travel Mart, ¿qué representa para usted haber hecho esta presentación en este escenario comercial?

Para mí ha sido todo un honor tener el tiempo y el espacio para contarle a la gente un poquito más. Todas las personas que están en esta reunión de trabajo son personas realmente comprometidas con la naturaleza, pero dentro del negocio a veces los pequeños detalles se nos escapan y la inversión de ProColombia de creer en el desarrollo científico, en traer información de primera mano que sea correcta, es muy importante para decirle a la gente que tenemos la herramienta para empezar a hacer una chispa, explorar otro grupo diferente al que ya tenemos con las aves en Colombia, entonces ha sido muy importante para mí como científica.

Para nosotros desde el Museo de Historia Natural ha sido un placer tener una cooperación increíble con ProColombia y es una alianza de dos países porque ustedes son representantes de Colombia y nosotros desde el Museo de Historia Natural somos representantes del Reino Unido. Tenemos excelentes relaciones en este momento y queremos seguir ayudándonos en un partnership, en una unión de esfuerzos que no solamente sea con mariposas, sino que sea con todos los demás grupos y que Colombia eventualmente se vuelva una potencia turística de alto nivel, ya lo somos, pero tenemos mucho para mostrar y no lo sabemos.

Nosotros como científicos necesitamos también esa conciencia de los empresarios de que necesitamos inversión en la ciencia, en la educación, en las comunidades, en la infraestructura turística, entre otras, entonces el gobierno también voltea un poco los ojos hacia ese aspecto que de pronto se escapa cuando se hacen este tipo de reuniones. Como colombiana es un orgullo enorme venir a poder contarles todas estas cosas y contarle al mundo que las mariposas son otro tesoro natural del país.

Como científica, ¿cómo ve este tipo de eventos en el que se promueve el turismo de naturaleza?

Ha sido interesante, he conocido personajes muy bonitos, he aprendido un montón, no conocía otro nivel de ver la naturaleza desde otra perspectiva y me ha gustado muchísimo poderme adentrar al negocio, por decirlo así, y ver los caracteres humanos, no ver las empresas o los operadores sino ver la calidad humana de las personas, porque realmente están comprometidas, aman la naturaleza y esto es una conglomeración de gente muy buena, muy capaz, muy echada para adelante. Ha sido fantástico y se ha aprendido un montón.

¿Dónde se puede encontrar la guía?

Gracias a la inversión de ProColombia, pudimos hacer este libro asequible a todas las personas. Se puede descargar electrónicamente de la página web de ProColombia y del Museo de Historia Natural de Londres. También está disponible en el portal académico Researchgate. Las versiones impresas se han depositado en las principales bibliotecas del país y serán entregadas a personas que están en el campo y tienen más limitaciones tecnológicas. Hemos tratado de que la guía llegue incluso a los rincones más recónditos de Colombia.

