Colombia se destaca por su buen desempeño en la llegada de viajeros internacionales

Colombia, segundo país de Latinoamérica con mejor desempeño en la llegada de turistas internacionales. Foto: Getty Images

El turismo se ha convertido en una fuerza poderosa para la promoción de la paz y la cooperación internacional. Es a través de él que los viajeros se sumergen en la riqueza de la diversidad cultural y se fortalecen los lazos globales. Así las cosas, el turismo internacional ha mostrado una constante recuperación, y Colombia ha sido un referente no solo en la región sino también a nivel mundial.

En 2023 llegaron cerca de 1.286 millones de turistas internacionales en el mundo, lo que significó una recuperación del 88 % de los niveles previos a la pandemia. Cabe destacar que, las estimaciones preliminares direccionan hacia un producto interno bruto directo turístico de USD$ 3,3 billones en 2023, es decir, un 3 % del PIB mundial, lo cual muestra la magnitud de la contribución económica que el turismo brinda a los países y la economía global.

De hecho, se proyecta que para 2024 la llegada de viajeros internacionales en el mundo complete una recuperación, de cara a los niveles prepandemia, alcanzando un crecimiento del 2 % frente a 2019.

”Colombia ha revelado la fuerza de su industria de los viajes. Fue, en 2023, el sexto país en el mundo con mejor desempeño en la llegada de turistas internacionales; segundo en Latinoamérica; y primero en Suramérica. De hecho, nuestro país ha demostrado su potencialidad al recuperar 2 años antes el flujo de turistas internacionales”, explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

De hecho, las estimaciones del Gobierno Nacional, para el cierre de 2023, son 5,77 millones de visitantes no residentes (23 % más vs 2022) y para el 2024 cerca de 6,02 millones (4,3 % más vs 2023), y de ahí para adelante entre 4 % y 6 % de incremento anual.

“El turismo internacional es un motor económico fundamental para los países: fomenta el crecimiento económico, genera empleo y estimula el desarrollo de la infraestructura, por lo que esperamos que las proyecciones se mantengan y que el turismo siga demostrando su solidez y resiliencia”, señaló la dirigente gremial.

