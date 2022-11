Colombia se prepara para recibir turistas internacionales al nivel de prepandemia

Se estima que entre noviembre de 2022 y enero de 2023 se tendrá la visita de alrededor de 1.455.000 visitantes no residentes. Foto: Cortesía Mincomercio

Las tendencias para la temporada turística de este fin de año en el país son muy positivas. Así se desprende de los datos de reservas aéreas activas correspondientes a viajeros provenientes del exterior que planean llegar al país y que según la consultora ForwardKeys, ascenderían a 461.360.

Esta cifra, comparada con el período noviembre de 2021 a enero de 2022, representa un incremento del 23,3 %, siendo Estados Unidos, España, Chile, Canadá y Perú los principales puntos de origen de estos viajeros que llegarán a Colombia.

Del total de las reservas aéreas registradas para la temporada, un aproximado de 280.360 tiene como destino a Bogotá, 65.600 a Medellín, 58.300 a Cartagena, 31.930 a Cali y 8.960 a Barranquilla. Al comparar con la temporada de noviembre de 2019 a enero de 2020 (461.355 reservas) hay una total recuperación de las reservas aéreas internacionales

Para el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, Colombia es un destino turístico de enorme diversidad y que ofrece muy buenas posibilidades para el disfrute en todo el territorio. “Nuestras regiones turísticas cuentan con tantos atractivos, que es difícil escoger un solo destino dada la belleza, biodiversidad y riqueza cultural con que contamos”.

De acuerdo con el ministro, la conectividad aérea ha sido uno de los principales ejes para la promoción internacional del turismo, estrategia liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y ejecutada por ProColombia.

A noviembre de este año son 29 aerolíneas las que conectan 11 destinos en Colombia con 27 países del mundo y 45 ciudades internacionales, alcanzando más de 1.200 frecuencias semanales hacia Colombia y 216.000 sillas semanales. En lo corrido de 2022 han sido anunciadas 36 rutas internacionales de las cuales 28 ya iniciaron operación, operadas por 11 aerolíneas.

La cifra restante se distribuye en ciudades como Pereira, San Andrés, Santa Marta, Armenia, Cúcuta y Bucaramanga.

La presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, aseguró que “las cifras del turismo receptivo en este año son muy positivas, teniendo en cuenta que entre enero y octubre de 2022 hemos registrado el ingreso al país de 3.558.670 viajeros internacionales, lo que representa un crecimiento del 145,2 % frente al mismo periodo del año anterior, y comparado con la misma época de 2019, año de referencia previo a la pandemia, representa una recuperación del 98,6 %”.

La funcionaria destacó que “esto nos permite prever un año que puede ser muy positivo para el país en materia turística, en línea con el propósito del Gobierno Nacional de mostrar a Colombia como un destino internacional que promueve la sostenibilidad y defiende la vida”.

Por su importancia para el desarrollo de las regiones, tanto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como ProColombia se han venido enfocando en promover la descentralización de la conectividad internacional, para sumar cada vez más ciudades dentro de la oferta de frecuencias para los visitantes, con un enfoque claro en la promoción de destinos sostenibles.

Además, el Viceministerio de Turismo estima que entre noviembre de 2022 y enero de 2023 se tendrá la visita de alrededor de 1.455.000 visitantes no residentes que entrarían a Colombia. Esto significaría un incremento del 45 % con respecto al mismo periodo de 2021 (998.000 visitantes no residentes) y de 9,64 % con respecto a los valores prepandémicos de 2019 (1.327.000 visitantes no residentes).

En abril de 2022 el país superó la capacidad aérea que tenía antes de la pandemia. A noviembre de este año, Colombia presenta una reactivación del 113,5 % en sillas y del 106,1 % en frecuencias semanales, frente lo que se tenía en febrero 2020, previo a la pandemia.

