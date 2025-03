Colombia Travel Mart 2025 genera expectativas de negocios por más de US$53,4 millones

Se hicieron más de 4.700 citas entre los 440 empresarios nacionales e internacionales. El resultado es casi 40% mayor frente a 2022. Foto: Cortesía ProColombia

La 18ª edición del Colombia Travel Mart (CTM), celebrado del 27 al 28 de febrero, dejó cifras alentadoras para el sector turístico colombiano. Con expectativas de negocios que superan los US$53,4 millones y un 84 % de citas concretadas, el evento congregó a 400 empresarios nacionales e internacionales en 3.313 reuniones.

Entre los participantes se encontraban 214 exportadores de 20 departamentos y 179 compradores provenientes de 33 países. Los negocios se concentraron en mercados como Perú (US$5,8 millones), Canadá (US$5,5 millones), Paraguay (US$4,7 millones), España (US$4,4 millones) y Estados Unidos (US$3,7 millones), mientras que a nivel nacional, Cundinamarca lideró con US$19,9 millones, seguida de Bolívar (US$15,6 millones) y Antioquia (US$5,2 millones).

Como parte de la agenda, la Rueda de Encadenamiento reunió a 57 compradores de 13 departamentos y 89 proveedores de 22 departamentos, generando expectativas de negocios por cerca de 4.400 millones de pesos, un 36% más que en la edición anterior. Previo a la macrorrueda, se organizaron 18 viajes de familiarización en las Seis Regiones Turísticas de Colombia, permitiendo a los compradores internacionales conocer de cerca la diversidad de la oferta turística nacional.

Dentro del evento se anunció que Cali será la sede de la 13ª edición del Colombia Nature Travel Mart (CNTM), programado para el 18 y 19 de septiembre de 2025, con actividades previas que incluirán nuevos viajes de familiarización y una rueda de encadenamiento.

Asimismo, el país se destacó a nivel global al recibir seis premios de Tripadvisor. Cartagena figuró en el Top 25 de los Mejores Destinos de Luna de Miel a nivel mundial, mientras Medellín, Cartagena y Bogotá fueron reconocidas entre los Mejores Destinos de Suramérica; además, Medellín y Bogotá se ubicaron en el Top 25 de los Mejores Destinos del Mundo.

En materia de conectividad, Cartagena se prepara para consolidarse como un nuevo puerto de embarque en Latinoamérica con la llegada de dos barcos de Royal Caribbean, que operarán itinerarios de 7 noches a bordo del Serenade of the Seas (temporada 2026-27) y el Jewel of the Seas (mayo 2026 - abril 2027).

Testimonios de compradores internacionales resaltaron la diversidad y el potencial del país. Paola Figueroa, de Aventrysresor (Suecia), destacó “la magia de Colombia y la oportunidad de explorar nuevos destinos como el Macizo Colombiano”. Rita Pia Lattazanzio, de ‘Sólo América Latina’ (Italia), enfatizó la imponente oferta natural y la riqueza de la Amazonía, mientras Zharick Alvear, de Solera Travel, subrayó la singularidad de La Guajira. Por su parte, Diana Solera, de Río Selva, señaló el creciente interés en la Ruta del Macizo Colombiano, que combina naturaleza, arqueología y cultura ancestral.

El Colombia Travel Mart 2025 reafirma la posición de Colombia como un destino turístico e inversor de primer nivel, consolidando una industria en constante evolución y compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

🚀 En #ColombiaTravelMart 2025, empresarios colombianos y compradores internacionales exploran nuevas oportunidades para fortalecer la industria turística colombiana y seguir expandiéndose 💼✈️. pic.twitter.com/ncJe5D26pu — PROCOLOMBIA (@PROCOLOMBIACO) February 27, 2025

