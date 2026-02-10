Miami, más allá del Mundial: experiencias imperdibles para quedarse más tiempo

El Distrito Histórico Art Decó de South Beach, en Miami, alberga la mayor concentración mundial de edificios de este estilo de las décadas de 1930 y 1940. Foto: Getty Images

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya empieza a sentirse en el mercado turístico entre Colombia y Estados Unidos. Miami, una de las sedes del torneo y escenario del partido de fase de grupos entre Colombia y Portugal el próximo 27 de junio, registra un aumento notable en la demanda de viajes desde Colombia.

Tras el anuncio del calendario, plataformas como Kayak reportaron que las búsquedas de vuelos desde Colombia hacia Miami se triplicaron y que el precio promedio del trayecto Bogotá–Miami aumentó cerca de un 25 %. La FIFA, por su parte, informó que el encuentro entre Colombia y Portugal en Miami fue el partido más solicitado de la fase de grupos.

Para la ciudad, el torneo representa una oportunidad estratégica de proyección global. Según Mathew Ratner, Senior Director of Sports and Entertainment Tourism del Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB), la Copa Mundial “pone a Miami y Miami Beach en el centro del escenario internacional”. En 2024, el destino recibió más de 28 millones de visitantes y generó más de USD 22.000 millones en gasto turístico. Colombia ocupa un lugar destacado en esta dinámica: más de 434.000 colombianos visitaron Miami en 2024, un crecimiento del 8 % frente al año anterior.

Sin embargo, la ciudad ofrece mucho más que estadio, playas y centros comerciales.

Naturaleza y ciencia frente al mar

El Fairchild Tropical Botanic Garden, ubicado en Coral Gables, es uno de los jardines tropicales más importantes del mundo. Con 83 acres de colecciones botánicas, senderos y un mariposario, se ha consolidado como referente de conservación y educación ambiental.

Frente a la bahía de Biscayne se encuentra el Phillip and Patricia Frost Museum of Science, que integra acuario, planetario y salas interactivas en una propuesta que combina ciencia y entretenimiento.

En esta misma zona se extiende el Biscayne National Park, protegido por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. Según la información oficial del parque, el 95 % de su superficie es agua y protege arrecifes de coral, manglares, cayos e históricos naufragios. Allí se pueden realizar actividades como kayak, navegación, buceo y esnórquel, en un entorno natural que contrasta con el perfil urbano de la ciudad.

Barrios con identidad: del arte urbano a la herencia latina

Miami es una ciudad de matices, y recorrer sus barrios permite entender su diversidad cultural.

Wynwood se ha consolidado como epicentro del arte urbano contemporáneo en Estados Unidos, con murales de gran formato y galerías independientes que transformaron antiguas zonas industriales en espacios creativos.

Brickell representa el Miami cosmopolita, con rascacielos, restaurantes de alto nivel y vida nocturna sofisticada. Coconut Grove, uno de los barrios más antiguos, ofrece un ambiente más relajado, con calles arboladas y parques frente a la bahía. Coral Gables destaca por su arquitectura de inspiración mediterránea y su elegancia histórica.

En la costa, South Beach combina arquitectura Art Déco y ambiente vibrante, mientras que Sunny Isles Beach y Surfside ofrecen experiencias más tranquilas frente al mar. Otros sectores como Allapattah, Bay Harbor Islands, Biscayne Park y Aventura amplían la oferta cultural, gastronómica y comercial del área metropolitana.

Y si hay un barrio que conecta especialmente con el visitante latinoamericano es Little Havana. Ubicado alrededor de la Calle Ocho, es considerado el corazón de la cultura cubana en Miami. Música en vivo, cafeterías tradicionales, galerías y espacios como el Domino Park construyen una experiencia cultural auténtica que resulta cercana para muchos viajeros colombianos.

Además de sus barrios emblemáticos, Miami ha fortalecido su oferta cultural en la última década. El Pérez Art Museum Miami (PAMM), ubicado frente a la bahía de Biscayne, se ha consolidado como uno de los espacios de arte moderno y contemporáneo más relevantes del sureste de Estados Unidos. A esto se suma el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, uno de los complejos escénicos más importantes del país, que acoge temporadas de ópera, ballet, conciertos y producciones de Broadway, ampliando la experiencia del visitante más allá del ocio tradicional.

La gastronomía es otro de los pilares del destino. Miami se ha posicionado como uno de los polos culinarios más dinámicos de Estados Unidos, con una escena que combina cocina latinoamericana contemporánea, influencias caribeñas y propuestas internacionales de alto nivel. Desde restaurantes de autor en Brickell hasta terrazas frente al mar en Miami Beach, la ciudad ofrece una diversidad de sabores que se ha convertido en un atractivo en sí mismo.

Experiencias desde otra perspectiva

Para quienes buscan planes distintos, los recorridos panorámicos en helicóptero permiten admirar el skyline y la bahía desde el aire.

Miami también ha fortalecido su oferta de bienestar, con spas, hoteles frente al mar y actividades como ciclismo, paddleboarding y yoga al aire libre.

Más allá de Miami: escapadas cercanas

El sur de Florida ofrece múltiples destinos complementarios que permiten extender la visita.

A menos de una hora, el Parque Nacional de los Everglades —Patrimonio Mundial de la UNESCO— es uno de los ecosistemas más singulares de Estados Unidos. Sus recorridos permiten observar caimanes, aves y manglares en un entorno natural único.

Key West, en el extremo sur del estado, se alcanza por la icónica Overseas Highway y combina arquitectura histórica y atardeceres sobre el Golfo de México.

Al norte, Fort Lauderdale destaca por sus canales navegables; West Palm Beach combina cultura y vida costera; y Delray Beach ofrece una escena artística y gastronómica en crecimiento.

El Mundial 2026 se suma a una agenda de eventos internacionales que ya forma parte de la identidad de la ciudad. Miami es sede del Gran Premio de Fórmula 1, del Miami Open de tenis y de importantes competencias de la NFL y la NBA, además de festivales musicales y culturales de alcance global. Esta capacidad organizativa consolida al destino como un epicentro del entretenimiento y el deporte en Estados Unidos.

Un Mundial que puede transformar la experiencia

El partido entre Colombia y Portugal será uno de los momentos más esperados del Mundial 2026 en Miami. Pero el creciente interés por el torneo abre la puerta a una experiencia más amplia.

Naturaleza, ciencia, arte, gastronomía y escapadas cercanas convierten a Miami en un destino integral. Para muchos viajeros colombianos, el fútbol puede ser el motivo del viaje; descubrir un sur de Florida diverso y en constante reinvención puede ser la razón para quedarse más tiempo.

