Cometa del siglo: estos son algunos lugares desde donde podrá contemplarlo

El desierto de la Tatacoa es uno de los destinos turísticos más visitado del país. Allí se encuentra La Venta, un yacimiento de fósiles de gran importancia científica. Foto: Felipe Villegas / Instituto Humboldt

Si usted es un entusiasta de los fenómenos celestes, prepárese para un espectáculo astronómico que estará visible los inicios de este mes de octubre, pues el cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), apodado como “el cometa del siglo”, se acercará a nuestro sistema solar. Este visitante, procedente de la remota Nube de Oort, viaja a una velocidad de 290.664 kilómetros por hora y es especial porque probablemente sea su única visita a nuestro sistema, y se espera que despliegue un brillo espectacular que dejará huella en los cielos.

Con un diámetro estimado entre 1 y 2 kilómetros, alcanzó su punto más cercano al Sol (perihelio) el pasado 27 de septiembre, situándose a solo 0,39 unidades astronómicas de nuestra estrella. No obstante, el 12 de octubre será el momento ideal para observarlo, ya que se acercará a 0,56 unidades astronómicas de la Tierra. Esta será una oportunidad única para admirarlo, con especial visibilidad en el hemisferio sur.

Juan Carlos Beamin, astrónomo y asesor científico de Congreso Futuro, una plataforma de divulgación de conocimiento en América Latina, señala que existe la posibilidad de que el cometa no sobreviva a su aproximación al Sol. Pero si logra superar este desafío ofrecerá un espectáculo deslumbrante en el cielo nocturno durante la primera quincena de octubre, justo después del atardecer y a medida que avance noviembre, el brillo del cometa disminuirá paulatinamente mientras se aleja de nuestro planeta.

Estos son algunos de los mejores lugares para observar el cometa, según National Geographic, los cuales se destacan por sus cielos despejados y su lejanía de la contaminación lumínica, lo que permite una experiencia óptima para contemplar este fenómeno astronómico.

San Juan, Argentina

San Juan se destaca como un destino privilegiado para la observación astronómica, debido a que ostenta el título de capital astroturística del país. Con más de 300 noches despejadas al año, la región ofrece condiciones excepcionales para la contemplación del cielo nocturno.

Ese sitio alberga varios sitios de observación astronómica de renombre.

El Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO), ubicado en Calingasta, el cual se distingue por su cielo nocturno excepcionalmente oscuro y su atmósfera clara, libre de contaminación.

La Estación de altura Carlos U. Cesco, por su parte, ofrece impresionantes vistas del paisaje cordillerano, incluyendo el Cerro Mercedario y la Pampa del Leoncito.

El Observatorio Félix Aguilar y el Museo Astronómico Reinaldo Carestia completan la oferta astronómica.

Estos observatorios no solo son centros de investigación científica, sino que también abren sus puertas al público, ofreciendo visitas guiadas por astrónomos profesionales. Los visitantes tienen la oportunidad única de observar cuerpos celestes a través de equipos especializados y sumergirse en las maravillas del universo. Esta combinación de condiciones naturales excepcionales e infraestructura de primer nivel convierte a San Juan en un destino imperdible para los entusiastas de la astronomía y para aquellos que deseen presenciar eventos celestiales extraordinarios, como el próximo paso del cometa.

Desierto de Atacama, Chile

El Desierto de Atacama, ubicado en el norte de Chile, es reconocido como el desierto no polar más árido del mundo. Se extiende a lo largo de 1.600 km entre el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes, cubriendo un área de aproximadamente 105.000 km². Su extrema aridez se debe a una combinación única de factores geográficos y climáticos, incluyendo la corriente fría de Humboldt y su posición entre dos cadenas montañosas que bloquean la humedad.

A pesar de su inhospitalidad, el Desierto de Atacama ofrece un paisaje espectacular de cañones, picos rocosos de colores rojizos y formaciones geológicas únicas como el Valle de la Luna. San Pedro de Atacama, la localidad más cercana, sirve como base para los turistas que desean explorar la región. Desde aquí, los visitantes pueden aventurarse a lugares como el Salar de Atacama, los géiseres del Tatio, y disfrutar de actividades como el sandboarding en las dunas.

No obstante, Atacama también juega un papel crucial en la investigación astronómica. Sus cielos increíblemente claros y la ausencia de contaminación lumínica lo han convertido en el hogar de varios observatorios de importancia mundial, incluido ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Este complejo de radiotelescopios permite a los científicos estudiar los orígenes del universo y observar la formación de estrellas y planetas, haciendo de Atacama no solo un destino turístico único, sino también un centro vital para el avance de nuestro entendimiento del cosmos, aquí los turistas pueden de disfrutar varios espacios dedicados al astroturismo, en donde podrán ver el cometa cuando pase.

Parque Natural de Westhavelland, Alemania

El Parque Natural Westhavelland, situado a 70 kilómetros al oeste de Berlín, es la reserva natural más extensa de Brandeburgo, Alemania, con 1.315 kilómetros cuadrados. Este parque se distingue por su belleza natural única, que combina el paisaje del río Havel con extensos humedales, bosques y praderas. Sin embargo, lo que hace verdaderamente especial a Westhavelland es su designación como el primer “Star Park” de Alemania y su inclusión en la lista de Reservas Dark Sky, pues con 750 kilómetros cuadrados de cielo nocturno excepcionalmente oscuro, el parque ofrece condiciones ideales para la observación astronómica.

Además de su importancia astronómica, el parque ofrece una amplia gama de actividades para los visitantes. Los turistas pueden disfrutar de paseos en canoa por el río Havel, excursiones en bicicleta y caminatas por los pintorescos pueblos de la región como Milow y Rathenow.

El parque también ha desarrollado un extenso programa de educación y divulgación pública, que incluye eventos anuales como el WestHavelländer AstroTreff y programas de interpretación de cielos oscuros.

Parque Nacional de Brecon Beacons, Gales

El Parque Nacional de Brecon Beacon, ubicado al sur de Gales, es un paisaje natural que se extiende desde la frontera con Inglaterra hasta las tierras salvajes de Carmarthenshire. Caracterizado por sus imponentes montañas, frondosos bosques, valles pastoreados y extensos páramos, el parque ofrece una variedad de experiencias para los amantes de la naturaleza y la aventura. Desde senderismo y ciclismo hasta paseos a caballo y vuelos en globo aerostático.

Sin embargo, lo que distingue particularmente a Brecon Beacons aquí, es su designación como la primera Reserva Internacional Dark Sky en el Reino Unido, otorgada en 2013. Esta certificación reconoce la oscuridad excepcional de sus cielos nocturnos, donde los visitantes pueden observar hasta 3,000 estrellas titilantes y la majestuosidad de la Vía Láctea en todo su esplendor. El parque ha trabajado arduamente con la comunidad local para reducir la contaminación lumínica, creando áreas de oscuridad absoluta que son ideales para la observación astronómica y la astrofotografía.

Parque Nacional del Gran Cañón, Estados Unidos

El Parque Nacional del Gran Cañón, ubicado en Arizona, Estados Unidos, es uno de los destinos naturales más impresionantes pues con una profundidad de 1.500 metros y una extensión de 5.000 kilómetros cuadrados, este gigantesco cañón cavado por el río Colorado ofrece un testimonio geológico de 2.000 millones de años de historia de la Tierra.

No obstante, además de su belleza diurna, el Gran Cañón ha ganado reconocimiento como Parque Dark Sky en 2019, ofreciendo una experiencia celestial nocturna igualmente impresionante. Esta certificación destaca la calidad excepcional de sus cielos nocturnos, ideales para la observación astronómica. De hecho, el parque celebra anualmente una “fiesta de estrellas” en junio, permitiendo a los visitantes maravillarse con la visión de millas de estrellas, la Vía Láctea y, en ocasiones especiales, fenómenos celestes como el paso de cometas.

Otras opciones según la revista son:

Parque Nacional de Lauwersmeer, Países Bajos : Certificado como Dark Sky en 2016, este parque ofrece cielos oscuros, ideales para la observación astronómica, con el cometa reflejándose en sus lagos y aves migratorias completando el paisaje.

Kerry Dark Sky, Irlanda : Famoso por su aparición en Star Wars , este lugar salvaje y remoto de Irlanda ofrece vistas espectaculares desde Skellig Michael, un antiguo monasterio, donde se puede contemplar el cometa en una atmósfera cinematográfica.

Reserva Natural NamibRand, Namibia : Certificada como Dark Sky desde 2012, esta reserva en el desierto namibio ofrece una experiencia única en el hemisferio sur, con cielos despejados y la majestuosidad del cometa visible en un entorno vasto y silencioso.

Parque Nacional de Warrumbungle, Australia: Ubicado en Nueva Gales del Sur, este parque, rodeado de remanentes volcánicos, brinda una excelente oportunidad para observar el cometa, con la espectacularidad de la naturaleza australiana como fondo.

¿Donde podrá verlo en Colombia?

Desierto de la Tatacoa

Una opción popular, si las condiciones climáticas son favorables, es el Desierto de la Tatacoa, en el departamento del Huila, pues este es un lugar ideal para la observación astronómica debido a que goza de una ubicación privilegiada. Su posición en el trópico y su clima seco aseguran cielos despejados, perfectos para admirar las estrellas. Además, ofrece una panorámica de más de 120 grados, con vistas a ambos hemisferios, lo que lo hace ideal para ver el cometa.

Además, este paraíso cuenta con dos observatorios profesionales, OATA y Astrosur, que brindan a los visitantes la oportunidad única de explorar el cosmos. Estos centros no solo ofrecen charlas informativas, sino que también permiten a los visitantes utilizar equipos profesionales para observar las maravillas del universo.

Trasmisión en vivo

Como muchas personas no podrán ver este fenómeno, el Observatorio Astronómico Nacional de Japón está transmitiendo en vivo la aparición del cometa desde su telescopio Subaru, ubicado en la cumbre de Mauna Kea, Hawái. Esta transmisión ininterrumpida permite a los espectadores de todo el mundo observar el evento astronómico, incluso si no es visible a simple vista desde su ubicación. El cometa aparece en el horizonte alrededor de las 5:00 am este 1 de octubre, hora local de Hawái, en la parte derecha del campo de visión.

Los espectadores pueden ver la hora actual de Hawái en la esquina inferior derecha de la transmisión, lo que les ayuda a sintonizar en el momento adecuado. Para una mejor experiencia, se recomienda conectarse antes de que termine la transmisión en directo y, si el video no se ve completo, se puede optar por verlo directamente en YouTube.

