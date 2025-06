Cómo actuar si está perdido en la montaña: consejos esenciales

Supervivencia Foto: Leidy Barbosa

Si alguna vez ha hecho senderismo o ha estado en alguna zona rural del país, sabrá que perderse es más fácil de lo que parece. Incluso con un guía o una persona que conozca el lugar, basta con no prestar atención a sus indicaciones para desviarse del camino sin darse cuenta. Y es que lo que comienza como una caminata tranquila puede convertirse rápidamente en una situación angustiante al descubrir que está completamente desorientado.

Por eso, a continuación encontrará una guía práctica para saber qué hacer si se pierde en la montaña y cómo actuar para mantenerse a salvo.

El principio fundamental: mantener el autocontrol

Aunque en esta nota ya le contamos qué debe hacer para sobrevivir si esta en una situación extrema, vale la pena insistir en un principio fundamental: mantener la calma y el autocontrol. Esta primera reacción es clave para que la situación no se agrave.

Héctor Guillermo Bernal, veterano del Ejército y enfermero médico de combate con más de 22 años de experiencia, lo resume con claridad: la regla de oro es quedarse en el lugar. Caminar sin rumbo, aunque parezca lógico, solo aleja a la persona del último punto donde fue vista, dificultando enormemente las labores de búsqueda.

Y es que cuando una persona se pierde y comienza a caminar sin rumbo, entra en un ciclo peligroso: el esfuerzo físico constante incrementa el agotamiento, lo que a su vez eleva la ansiedad y conduce a decisiones impulsivas y cada vez más arriesgadas. Permanecer en un lugar seguro ayuda a romper ese patrón, ya que permite conservar energía, mantener la mente clara y facilitar la labor de los equipos de rescate al permanecer en una zona fija.

Por ello, el primer paso que usted debe tomar al darse cuenta de que está perdido es establecer una base temporal. Según explica el experto, en ese momento es fundamental detenerse y evaluar cuidadosamente el entorno inmediato. Pregúntese: ¿Este lugar puede ofrecerme condiciones mínimas de seguridad y recursos mientras espero ayuda? Esta evaluación inicial es clave para tomar decisiones acertadas.

Los elementos básicos que debes considerar son:

Refugio : Es fundamental evaluar si es posible improvisar una base o refugio que brinde protección contra el sol, el viento o la lluvia. A veces basta con encontrar una formación rocosa que proporcione sombra o resguardo, o utilizar ramas, hojas y otros materiales naturales para construir un pequeño cobijo.

Agua : También es crucial verificar si hay una fuente de agua potable cerca. La deshidratación representa uno de los mayores riesgos en situaciones de supervivencia, por lo que contar con acceso al agua puede marcar la diferencia.

Visibilidad para rescate: Conviene preguntarse si el lugar donde se encuentra permite enviar señales visibles a los equipos de rescate. Un claro en el bosque, una zona elevada o un espacio abierto pueden aumentar las probabilidades de ser localizado más rápidamente.

“Ojo, es importante tener en cuenta que si cuenta con un teléfono móvil, úselo con inteligencia: la batería es limitada, así que conviene apagarlo entre intentos de comunicación para conservar energía. En caso de tener señal, lo ideal es enviar su ubicación exacta mediante un mensaje de texto o realizar una llamada breve”, explicó el experto.

Si esto no es posible haga lo siguiente:

Señales visuales y sonoras: Cuando no es posible establecer comunicación electrónica, existen formas tradicionales de llamar la atención desde la distancia. Durante el día, el humo puede ser una señal efectiva; en la noche, una linterna intermitente puede ser útil. También se recomienda el uso de sonidos repetitivos, como un silbato, para alertar a los equipos de rescate.

Prevención: la clave está antes de salir: Uno de los principios más importantes de la seguridad en montaña es la comunicación preventiva. Antes de emprender cualquier recorrido, es indispensable informar a personas de confianza sobre los detalles del viaje.

Comience a tomar acciones concretas

“Cuando te encuentras en una situación de supervivencia en montaña, tu capacidad mental para resolver problemas se convierte en tu herramienta más valiosa. Estar perdido es, en esencia, un problema complejo que exige una serie de decisiones coordinadas. Sin embargo, la posibilidad de aplicar esas soluciones depende completamente de mantener tu integridad física y tu salud”, explica Bernal.

Esta realidad establece una jerarquía clara de prioridades: liego de resolver el problema de estar desorientado, es fundamental evitar generar nuevas situaciones que pongan en riesgo la supervivencia. Por ello, la prevención de accidentes y la capacidad de responder ante emergencias médicas son habilidades clave para cualquiera que se adentre en la naturaleza.

Uno de los aspectos más críticos en este contexto es la seguridad al desplazarse. Perderse exige un cambio profundo de mentalidad. El impulso instintivo suele ser moverse rápidamente, buscar puntos de referencia a toda prisa o dirigirse sin rumbo claro hacia una posible salida. Sin embargo, este tipo de reacciones apresuradas puede agravar la situación y derivar en una emergencia mayor.

Por eso, es fundamental aplicar la regla del desplazamiento controlado: cada paso debe ser intencional, lento y cuidadosamente calculado. Correr o avanzar sin evaluar el terreno aumenta el riesgo de caídas, torceduras, fracturas o heridas graves, que pueden convertir un escenario difícil en una crisis médica. A esto se suma la necesidad de una evaluación constante del entorno: observar el suelo en busca de rocas sueltas, raíces, superficies resbaladizas o pendientes peligrosas.

“La ecuación es clara: lesión más aislamiento equivale a un peligro potencialmente mortal. En la montaña, una herida que en un entorno urbano sería fácilmente tratable puede convertirse en una amenaza letal debido a la falta de atención médica inmediata”, subrayó el experto.

Pero, ¿qué habilidades necesita en especifico? Bernal menciona que, de hecho, el control de hemorragias representa una de las habilidades de primeros auxilios más importantes en contextos de supervivencia. Entre las principales herramientas y procedimientos destacan para evitar esto es:

Técnicas de presión directa : Consisten en aplicar presión firme y constante directamente sobre la herida, utilizando el material más limpio disponible. Es fundamental no interrumpir la presión, ya que revisar la herida puede interferir con la coagulación.

Uso de torniquetes : En hemorragias severas en extremidades, un torniquete puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No obstante, su uso requiere conocimiento técnico, ya que una aplicación incorrecta puede ser ineficaz o causar daño adicional.

Vendajes de presión : Permiten mantener una presión sostenida sobre la lesión una vez controlado el sangrado inicial.

Guantes desechables: Importantes para proteger al socorrista y reducir el riesgo de infecciones. Esto también debe estar en el botiquin.

“Algo sorprendente es que muchas personas que se pierden no sufren inicialmente por factores externos, sino por condiciones médicas propias que se agravan en entornos adversos. Y es que una de las causas más comunes de emergencia en zonas remotas es la falta de planificación médica personalizada”, explicó Bernal.

Alergias y riesgo de anafilaxia : Las personas con alergias severas deben llevar medicación de emergencia como antihistamínicos y, especialmente, autoinyectores de epinefrina , los cuales deben almacenarse adecuadamente y estar dentro de su fecha de vencimiento.

Exposición a nuevos alérgenos : Aun sin antecedentes alérgicos, es posible experimentar reacciones ante pólenes, picaduras o plantas desconocidas. Contar con antihistamínicos en el botiquín puede permitir una intervención oportuna ante síntomas inesperados.

Condiciones respiratorias : Personas con asma u otros trastornos pulmonares deben llevar su medicación de rescate en cantidad suficiente, previendo posibles pérdidas o mal funcionamiento. Los cambios de altitud y la exposición a irritantes pueden agravar estos cuadros.

Tratamientos cardiovasculares: Quienes dependen de medicamentos para hipertensión u otras afecciones deben garantizar su suministro durante toda la expedición. Interrumpir repentinamente ciertos tratamientos puede tener consecuencias graves.

Encuentros con fauna salvaje: desmitificando los riesgos reales

Uno de los miedos más comunes pero menos justificados entre quienes se aventuran en la montaña es el temor a ser atacados por animales salvajes. Sin embargo, la fauna raramente representa una amenaza directa, siempre que las personas mantengan un comportamiento respetuoso y eviten provocar o invadir el espacio de los animales.

“Las serpientes no persiguen a las personas para morderlas, y los mamíferos grandes no consideran al ser humano una presa natural. La mayoría de los encuentros peligrosos ocurren cuando un animal se siente acorralado o amenazado, y responde con un comportamiento defensivo, no agresivo. Comprender esta diferencia es clave para reducir el riesgo en ambientes naturales”, dijo.

Estos son algunos principios clave para manejar encuentros con fauna silvestre de forma segura y respetuosa:

Encuentros con serpientes: Aunque no todas las serpientes son venenosas, la recomendación para personas sin experiencia en identificación es tratar a todas como potencialmente peligrosas. En caso de encuentro, lo primero es mantener la calma: los movimientos bruscos pueden interpretarse como una amenaza. Lo adecuado es alejarse lentamente, sin giros rápidos ni pánico. Nunca se debe intentar capturarlas o matarlas, ya que esto aumenta significativamente el riesgo de mordedura. Además, es importante permitirles una vía de escape: si se sienten acorraladas, es más probable que actúen en defensa propia.

Encuentros con mamíferos grandes: El principio general es el respeto por su espacio. Mantenga siempre una distancia prudente, evite el contacto visual directo, ya que algunas especies pueden interpretarlo como un desafío, y realice movimientos lentos y controlados. Nunca les dé la espalda de forma repentina; retroceda con calma, manteniéndolos en su campo visual. Recordar que usted está en su hábitat y no al revés permite adoptar una actitud responsable y minimizar el riesgo de confrontación.

"Una de las estrategias más efectivas es hacer un ruido moderado al caminar, especialmente en zonas de vegetación densa, para advertir a los animales de su presencia y darles tiempo para retirarse. Asimismo, el almacenamiento seguro de alimentos es esencial: los olores fuertes pueden atraer a animales hacia su campamento, lo cual representa un riesgo tanto para usted como para ellos. Por último, informarse sobre los patrones de actividad de la fauna local (por ejemplo, si son más activos al amanecer o al anochecer) puede ayudarle a planificar sus desplazamientos para evitar coincidencias en tiempo y espacio", finalizó el experto.

