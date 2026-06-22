Guía para subir al Chimborazo, el punto más cercano al Sol desde la Tierra

Foto tomada en la carretera que atraviesa los Andes cerca del estratovolcán inactivo Chimborazo en la Reserva de Producción Faunística Chimborazo, en la Cordillera Occidental de los Andes del centro de Ecuador.

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El Chimborazo, con 6.263 metros de altitud, es la montaña más alta de Ecuador y una de las cumbres más buscadas por senderistas y montañistas en Sudamérica. Su principal singularidad no está solo en su altura: debido a la forma de la Tierra y a su ubicación cerca de la línea ecuatorial, su cima es el punto de la superficie terrestre más alejado del centro del planeta, lo que la convierte en el lugar más cercano al Sol.

Llegar hasta allí exige una planificación cuidadosa. Las bajas temperaturas, el aire enrarecido y los cambios repentinos del clima hacen que la aclimatación sea fundamental. Además, el acceso a las rutas de altura requiere el acompañamiento de guías autorizados y un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas, que pueden variar en cuestión de horas. Acá les dejamos las claves que debe tener en cuenta antes de empezar la travesía.

La aproximación comienza en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. Uno de los recorridos habilitados conduce hacia la laguna ubicada cerca del segundo refugio. Esta ruta exige guía naturalista y guía nacional debido a la presencia frecuente de neblina y lluvia.

El sendero tiene tramos poco definidos, por lo que es importante seguir siempre las indicaciones de los guías. Las actividades permitidas incluyen caminata, fotografía, interpretación ambiental y observación del paisaje. El horario de ingreso es de 08:00 a 3:30.

¿Cómo hacer cumbre en el Chimborazo?

Para quienes buscan alcanzar la cumbre, la ruta más utilizada es la Arista Oeste, conocida también como Ruta del Castillo, el principal acceso para el ascenso al volcán. En este caso es obligatorio contar con un guía certificado de alta montaña. El recorrido cuenta con dos refugios que funcionan como puntos de descanso y preparación antes de continuar hacia las zonas más altas.

En los últimos años, el deshielo y el retroceso del glaciar han modificado algunos tramos del recorrido y han incrementado ligeramente la dificultad del ascenso. Por esta razón, muchos montañistas optan por la estrategia del campamento alto, ubicado a unos 5.300 metros de altitud antes de la Arista del Castillo. Este punto permite dividir el desnivel total en dos jornadas, descansar antes del ataque a la cumbre y aumentar las probabilidades de éxito.

Antes de iniciar el ascenso vale la pena revisar el estado de la ruta. La neblina y la lluvia pueden reducir la visibilidad, mientras que algunos sectores pueden verse afectados por deslaves, derrumbes o pérdida de estabilidad del terreno. Por estas condiciones, el horario autorizado para iniciar el recorrido es entre las 08:00 y las 10:00 de la mañana.

Aunque la ruta normal del Chimborazo no presenta grandes dificultades técnicas, sí requiere experiencia previa en montaña, un buen nivel de condición física y conocimientos básicos para desplazarse en terreno glaciar. También es recomendable estar familiarizado con el uso de equipo técnico como crampones, piolet, casco y arnés.

Los especialistas recomiendan realizar entre seis y ocho días de aclimatación antes del intento de cumbre, idealmente mediante ascensos progresivos a otras montañas de menor altitud. Esta preparación ayuda a reducir el riesgo de mal de altura y mejora las posibilidades de completar el recorrido de forma segura.

La mejor época para ascender suele concentrarse entre noviembre y febrero y entre mayo y julio, cuando las condiciones meteorológicas son más estables. Entre marzo y abril las lluvias y nevadas son más frecuentes, mientras que agosto suele registrar fuertes vientos.

La mayoría de expediciones inicia el ascenso antes de la medianoche para alcanzar la cumbre al amanecer y comenzar el descenso antes de que aumente el riesgo de caída de rocas y disminuya la visibilidad.

Cómo llegar al Chimborazo

La puerta de entrada al Chimborazo es Riobamba, una ciudad ubicada en la Avenida de los Volcanes. Desde allí salen los servicios de transporte y guianza hacia la reserva y las rutas de ascenso.

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