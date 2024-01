¿Cómo conseguir descuentos en algunos de los mejores hoteles de Nueva York?

El lounge del hotel New York Marriott Marquis. Foto: Michael Kleinberg - Cortesía New York City Tourism + Conventions

New York City Tourism + Conventions, la organización oficial de marketing turístico de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, comparte el regreso de NYC Hotel Week. El programa, que vuelve por tercer año, se llevará a cabo del 3 de enero al 4 de febrero de 2024 y ofrecerá un ahorro del 24 % en las tarifas de habitaciones estándar en 150 hoteles de la ciudad de Nueva York.

Algunos de los hoteles incluidos son: Ace Hotel Brooklyn, Conrad New York Midtown, Hotel Indigo Flushing, Hyatt Regency JFK Airport en Resorts World, Le Meridien New York Fifth Avenue, Luma Hotel Times Square, Margaritaville Resort Times Square, Moxy Williamsburg, New York Marriott Marquis, Opera House Hotel, Penny Williamsburg, The Wall Street Hotel, Walker Hotel Greenwich Village, Wingate by Wyndham Bronx Haven Park, entre otros.

“Esperamos con ansias el regreso de NYC Hotel Week, que ofrece las mejores tarifas del año en algunos de los mejores hoteles del mundo”, expresó Fred Dixon, presidente y CEO de New York City Tourism + Conventions. Y agregó: “El comienzo de las reservas para NYC Hotel Week marca la cuenta regresiva para nuestro programa NYC Winter Outing, que combina todas sus actividades favoritas con un increíble valor a través de NYC Restaurant Week, NYC Broadway Week y NYC Must-See Week. Estos programas son la clave para descubrir lo mejor de los cinco distritos durante el invierno”.

NYC Hotel Week es parte de NYC Winter Outing, el programa anual de ahorro invernal de New York City Tourism + Conventions en toda la ciudad, que también incluye ofertas gastronómicas de NYC Restaurant Week, así como boletos 2 por 1 en NYC Broadway Week y atracciones, museos, recorridos y lugares de artes escénicas en NYC Must-See Week del 16 de enero al 4 de febrero. Las reservas y venta de boletos para todas estas propuestas se abrirán al público el 9 de enero en nyctourism.com, incluyendo una lista completa de participantes.

