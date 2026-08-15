Cómo elegir botas de senderismo según el terreno

Elegir bastones y botas de senderismo es fundamental para una buena caminata Foto: Colaborador/a Esporádica

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Elegir el calzado correcto para una aventura en la montaña no solo mejora la experiencia, sino que también ayuda a prevenir lesiones y permite caminar con mayor seguridad en cualquier tipo de sendero.

Una ruta sobre caminos amplios y compactos no exige la misma atención que un recorrido con rocas, barro o pendientes pronunciadas. Por eso, antes de comprar unas botas, vale la pena tener claros aspectos como el tipo de sendero, la duración de la caminata y las condiciones climáticas.

Terrenos fáciles: ligereza y comodidad

Si el recorrido transcurre por senderos bien definidos, caminos de tierra compacta o praderas con desniveles suaves, lo más recomendable es un calzado ligero y flexible, preferiblemente de caña baja. Este tipo de diseño permite que el pie se mueva de forma natural, reduce el esfuerzo durante la caminata y ofrece suficiente comodidad para recorridos de pocas horas.

En este tipo de terreno no es necesario un soporte excesivo en el tobillo, por lo que un modelo liviano resulta más eficiente y ayuda a disminuir la fatiga.

Terrenos irregulares: mayor estabilidad

Cuando el camino comienza a incluir raíces, piedras, barro o pendientes constantes, las exigencias cambian. En estas condiciones, la estabilidad se vuelve una prioridad.

Las botas de caña media o alta ofrecen un mejor soporte para el tobillo, reduciendo el riesgo de torceduras al caminar sobre superficies inestables. Además, es recomendable elegir modelos con suelas más rígidas, ya que distribuyen mejor el peso del cuerpo y proporcionan mayor seguridad sobre terrenos técnicos.

Fuera de pista: máxima protección

Las rutas sin senderos marcados suelen presentar piedras sueltas, cruces de ríos, obstáculos naturales y superficies cambiantes. Aquí la prioridad deja de ser el peso del calzado y pasa a ser la protección.

Las botas de caña alta son la mejor opción porque envuelven el tobillo, brindan mayor estabilidad cuando aparece el cansancio y soportan mejor el uso con mochilas pesadas. También incorporan refuerzos en la puntera, el talón y los laterales, elementos que prolongan la vida útil del calzado y protegen el pie frente a golpes.

La suela marca la diferencia

La suela es el único punto de contacto entre el excursionista y el terreno. Por eso, uno de los aspectos más importantes es el agarre.

En senderos sencillos basta con una suela flexible que favorezca la comodidad. Sin embargo, a medida que el terreno se vuelve más técnico, conviene optar por suelas de goma con dibujos profundos y mayor rigidez. Estas ofrecen mejor tracción sobre roca, barro o superficies húmedas, disminuyendo el riesgo de resbalones.

Otro punto que juega un papel clave es el de los materiales que también deben elegirse según el tipo de recorrido.

El cuero tratado, por ejemplo, es resistencia al desgaste y ofrece una excelente protección en rutas exigentes. En cambio, los tejidos sintéticos modernos permiten fabricar botas más ligeras y con buena durabilidad, una ventaja para quienes recorren largas distancias y buscan reducir el esfuerzo en cada paso.

¿Impermeables o transpirables?

No siempre es necesario elegir una bota impermeable. Si la caminata se realizará en zonas lluviosas, con barro o donde sea frecuente cruzar cuerpos de agua, una membrana impermeable ayudará a mantener los pies secos.

Por el contrario, en climas cálidos o recorridos secos, un calzado con mayor transpirabilidad favorece la ventilación y evita la acumulación de humedad producida por el sudor, mejorando el confort durante toda la jornada.

La talla sí importa

Incluso la mejor bota pierde su eficacia si no se ajusta correctamente.

El pie debe quedar firme, sin que el talón se desplace al caminar, pero con suficiente espacio para mover los dedos sin que estos golpeen la punta en los descensos. Además, un sistema de cordones o ganchos de sujeción permite distribuir mejor la presión y conseguir un ajuste más seguro.

También es recomendable probar las botas con medias de senderismo, preferiblemente al final del día, cuando los pies suelen estar ligeramente más hinchados, ya que esta condición se asemeja a la que tendrán durante una caminata.