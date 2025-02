Viaje ligero: cómo empacar su equipaje de mano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para algunos viajeros, la sola idea de tener que hacer una maleta de mano puede amargarles incluso las vacaciones mejor planeadas. Pero hacer una maleta ligera también puede ser un esfuerzo creativo que ayude a crear expectativas por la próxima escapada. Y con el aumento de las tarifas de las maletas facturadas, tiene sentido desde el punto de vista económico dominar el arte de llevar una maleta de mano. Aquí algunos consejos para ahorrar espacio, y cordura.

Adopte una mentalidad minimalista

Si tiende a empacar demasiadas cosas, en primer lugar piense por qué viaja. Esto le ayudará a concentrarse en las vistas, los sonidos, los olores y los sabores que está a punto de experimentar, en lugar de en la cantidad de ropa que no puede meter en la maleta.

“Todo es cuestión de mentalidad”, afirmó Pauline Frommer, copresidenta de las guías de viaje Frommer’s y de Frommers.com, quien lleva más de 20 años sin facturar una maleta. “Cuando viajas”, explicó, “se trata más de que tú veas el mundo en lugar de que el mundo te vea a ti”.

Empaque colores que combinen entre sí para llevar menos cosas y tener más opciones, como volver a usar los mismos pantalones con varias camisas. Los colores más oscuros evitan que una mancha deje la prenda inutilizable. E invierta en ropa técnica. Este tipo de prendas abrigan sin ser voluminosas, son fáciles de llevar, tienen bolsillos para guardar cosas necesarias como gafas y celulares, y son resistentes al agua y a los olores, por lo que puedes usarlas más de una vez. Muchas marcas de ropa para actividades al aire libre (Patagonia y Arc’teryx, por nombrar algunas) confeccionan prendas ideales para el senderismo, pero lo bastante elegantes para vestirse cuando se pone el sol. Solo tiene que meter en la maleta algunos accesorios llamativos.

“Suelo añadir un collar”, dijo Frommer, que se pone encima de la ropa de día “para que parezca más elegante”.

Elija su maleta

No existe el equipaje de mano perfecto para todo el mundo. Para saber cuál es el mejor para usted, pregúntese qué uso le va a dar. ¿La llevará largas distancias, a través de los torniquetes del metro y las calles de la ciudad? ¿O la llevará rodando desde un avión hasta un coche? Las maletas con ruedas suelen ser menos exigentes para el cuerpo, pero si va a utilizar el transporte público o subir escaleras, una mochila o una bolsa de viaje ligera pueden dejarle las manos libres y facilitarle las transiciones. También tenga en cuenta las cosas que va a llevar. Las maletas estructuradas y más duras suelen ser las mejores para guardar la ropa de vestir sin arrugas y organizar los objetos difíciles de manejar, como los zapatos de tacón. Dicho esto, una bolsa de viaje blanda y sin ruedas tiene más posibilidades de caber en el compartimento superior.

Nerissa Settie, quien, como mayordomo ejecutivo en el hotel Raffles Doha, de Catar, forma al equipo de mayordomos y supervisa las operaciones diarias, escribió en un correo electrónico que “cada opción ofrece una ventaja diferente”: las maletas de lona ofrecen más profundidad, y las maletas de ruedas, más compartimentos y menos tensión en los hombros. Si opta por esta última, compre una maleta con cuatro ruedas, aconsejó Settie, ya que es más fácil de maniobrar por el pasillo del avión.

Sea cual sea la maleta que elija, conozca las normas. Las dimensiones de la maleta de mano varían según la aerolínea, así que asegúrese de comprobar los requisitos de tamaño y peso de su aerolínea, incluidos los de las compañías de conexión.

También preste atención a su ruta y clase de tarifa, que pueden afectar al número de maletas que puede lleva, así como a su peso. Y recuerde: aunque su maleta cumpla la política de equipaje de mano, eso no significa necesariamente que se le permita llevarla. Por ejemplo, si está en un grupo de embarque bajo, es más probable que tenga que facturar su maleta. Teniendo esto en cuenta, guarde los artículos esenciales, como los medicamentos, en una bolsa pequeña que quepa fácilmente debajo del asiento de delante. Si no está seguro de si puede llevar un determinado artículo, consulte las páginas web gubernamentales de los lugares por los que vaya a viajar, como la página ¿Qué puedo llevar? de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por su sigla en inglés) y la página Información para viajeros aéreos de la Comisión Europea.

Saber cuándo doblarlas

A la hora de empaquetar la ropa, la pregunta es: ¿hay que doblarla o enrollarla? Settie recomienda enrollarla porque ocupa menos espacio y se arruga menos. Con las camisetas es fácil, pero ¿y con la chaqueta de un traje? Los mayordomos del Raffles Doha utilizan una técnica que consiste en girar un hombro de la chaqueta del revés y meter el hombro opuesto por dentro, alinear las mangas y luego doblar la chaqueta por la mitad mientras está del revés, lo que minimiza las arrugas y ayuda a proteger la capa exterior de la chaqueta. O simplemente llevar su blazer en el avión, algo que Settie sugiere porque las chaquetas y los jeans ocupan mucho espacio y pesan más. Además, dijo, hacerlo te da “el beneficio añadido de viajar con estilo”.

Al colocar los objetos en la maleta, piense en el equilibrio. Coloque los objetos más pesados, como los zapatos, en la parte inferior (cerca de las ruedas, si la maleta las tiene). Frommer dice que ella suele llevar dos pares y guarda en ellos cosas como calcetines y joyas.

La ropa debe ir en la parte superior de la maleta para reducir las arrugas provocadas por el peso, y las chaquetas en último lugar, según Settie. También puede añadir una capa de protección contra las arrugas metiendo las faldas y blusas en bolsas de plástico de la tintorería antes de doblarlas y colocarlas en la parte superior de la maleta.

Pedir prestado y comprar

Un poco de investigación previa puede liberar mucho espacio. Llame al hotel o al lugar de alquiler de vacaciones para averiguar si le facilitan artículos como secadores de pelo y cremas solares para que no tenga que llevar los suyos, y pregunte si tienen lavadoras u ofrecen servicio de limpieza a precios razonables.

Y no se preocupe por hacer la maleta para cualquier eventualidad. Comprar cosas prácticas mientras esté fuera puede ser muy divertido. Es una oportunidad para hablar con los lugareños, probar productos regionales (como los asequibles elixires de belleza que se encuentran en las farmacias parisinas) y, por supuesto, llevarse unos cuantos tesoros a casa, gracias a todo el espacio que queda en su maleta.

c. 2024 The New York Times Company