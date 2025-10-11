Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Turismo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Cómo escoger los bastones y botas de senderismo? Aquí una pequeña guía

Elegir bien el calzado y los bastones puede transformar su experiencia en la montaña, brindándole comodidad, equilibrio y seguridad en cada paso.

Leidy Barbosa
Leidy Barbosa
11 de octubre de 2025 - 01:00 p. m.
Elegir bastones y botas de senderismo es fundamental para una buena caminata
Elegir bastones y botas de senderismo es fundamental para una buena caminata
Foto: Colaborador/a Esporádica

Si usted ha subido alguna vez a la montaña, sabrá que no se trata solo de caminar cuesta arriba, sino de emprender un pequeño desafío con la naturaleza. El aire se vuelve más puro y frío, los sonidos de la ciudad desaparecen y cada paso parece conducirlo a un mundo distinto.

En ese escenario, hay dos reglas que todo caminante aprende rápido: llevar un buen par de zapatos y, si puede, encimarles unos bastones. Porque en la montaña, la comodidad se convierte en resistencia, y el equilibrio puede marcar la diferencia entre disfrutar la subida o...

Leidy Barbosa

Por Leidy Barbosa

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Entre Montañas

Senderismo

Turismo de Naturaleza

bastones

botas

zapatos

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.