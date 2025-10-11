¿Cómo escoger los bastones y botas de senderismo? Aquí una pequeña guía

Elegir bastones y botas de senderismo es fundamental para una buena caminata
Foto: Colaborador/a Esporádica
Si usted ha subido alguna vez a la montaña, sabrá que no se trata solo de caminar cuesta arriba, sino de emprender un pequeño desafío con la naturaleza. El aire se vuelve más puro y frío, los sonidos de la ciudad desaparecen y cada paso parece conducirlo a un mundo distinto.
En ese escenario, hay dos reglas que todo caminante aprende rápido: llevar un buen par de zapatos y, si puede, encimarles unos bastones. Porque en la montaña, la comodidad se convierte en resistencia, y el equilibrio puede marcar la diferencia entre disfrutar la subida o...
Por Leidy Barbosa
Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com
